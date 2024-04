Periodista chileno llenó de críticas a Colo Colo y calificó de ‘equipo mezquino’ a Alianza Lima tras empate por Copa Libertadores 2024

Juan Cristóbal Guarello, periodista chileno, opinó del empate entre 'blanquiazules' y 'albos' por Copa Libertadores 2024. (Video: La Hora de King Kong con Juan Cristóbal Guarello)

Alianza Lima obtuvo un empate en condición de visitante frente a Colo Colo de Chile como parte de la fecha 3 del grupo A de la Copa Libertadores 2024. Fue un partido que acabó sin goles ante la ineficacia de parte de los ‘albos’ y por el poco atrevimiento de los ‘blanquiazules’. En ese sentido, el periodista chileno, Juan Cristóbal Guarello, llenó de críticas al conjunto de su país y calificó de ‘equipo mezquino’ a los ‘íntimos’.

“Colo Colo, con el plantel que tiene, que no es maravilloso, que no se reforzó bien para la Copa, tiene que tener algo más. Almirón tiene que darle algo más al equipo que simplemente hacer un cambio de esquema para poblar el mediocampo y ver qué pasa”, fueron sus primeras palabras en su canal de YouTube, La Hora De King Kong.

De la misma manera, resaltó la labor de Jiovany Ramos, defensa del elenco peruano que no tuvo muchos inconvenientes para despejar los lanzamientos a su área. “Este Colo Colo no es un equipo desequilibrante. Es uno que va, que tiene intención, pero que se cansa y mete al ‘ollazo’. Este panameño que juega en Alianza Lima, Ramos, las ganó todas por arriba. Y si sabes que te ganan por arriba, ¿por qué sigues tirando centros?”, cuestionó.

Y si revisamos los números que arrojó la plataforma de estadísticas, SofaScore, nos daremos cuenta de que el zaguero centroamericano, en su labor defensiva, supo cumplir: cuatro despejes, una barrida y ganó tres duelos de los cinco que disputó en campo y por la vía aérea. Esto generó la impaciencia de los futbolista ‘colocolinos’, quienes hasta el último minuto buscaron romper la paridad, aunque sin éxito.

Jiovany Ramos fue imponente en el juego aéreo en Alianza Lima vs Colo Colo por Copa Libertadores. - créditos: Getty Images

Juan Cristóbal Guarello siguió con su crítica hacia Colo Colo y sus pocas ideas que tiene, resaltando la poca capacidad del técnico Jorge Almirón de otorgarle un funcionamiento óptimo a su equipo.

“Tú puedes ser un equipo mezquino, pragmático, que tiene una mecánica y jugadas, que se arma de tal manera para generar ocasiones de gol. Colo Colo no lo tiene. Le cae a Palacios, Bolados y Vidal, a ver qué hacen. No hay jugadas de Colo Colo”, señaló.

Periodista chileno y su calificativo a Alianza Lima

Ahí fue cuando el comunicador de DSports Chile, en medio de los cuestionamientos hacia el ‘cacique’, calificó a Alianza Lima de ser un ‘equipo mezquino’ porque no propuso juego y salió a defenderse.

“Colo Colo tiene dibujos, pero no un funcionamiento. ¿Cuántas veces Colo Colo acabó en posición de gol? Al final, casi te lo gana Alianza, cuando en un contragolpe De Santis quedó frontal y le pegó mal. ¿Hubiese sido inmerecido? Sí ¿Alianza Lima salió a defenderse? Sí ¿Alianza Lima fue un equipo mezquino? Sí. Algunos más básicos en el concepto, que los ‘ratones’ de Alianza. Ok, lo que quieran, un equipo que no arriesga, todo perfecto. Pero dale algo más, aprieta el acelerador”, sostuvo.

La jugada del Alianza Lima vs Colo Colo que pudo cambiar la historia

Ahora, tal y como lo mencionó Guarello, los ‘victorianos’ gozaron de una chance inmejorable para abrir el marcador. Esto sucedió a los 92 minutos de la contienda, cuando Axel Moyano habilitó a Kevin Serna, quien corrió al costado izquierdo jalando la marca de Maximiliano Falcón, lo encaró y después asistió a Jeriel De Santis.

Lamentablemente, el delantero venezolano-peruano no le pegó al balón con confianza y lo mandó muchos metros encima de la valla de Colo Colo. Esta jugada pudo cambiar la historia del partido, ya que Alianza Lima estuvo cerca de hacerse con un triunfo que lo habría puesto entre los primeros lugares del grupo A de la Copa Libertadores.