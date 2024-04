César Vallejo vs ADT EN VIVO HOY: chocan en Tarma por la Liga 1 2024

Paolo Guerrero no jugará en César Vallejo vs ADT

El entrenador ‘Chicho’ Salas decidió no convocar a Paolo Guerrero para este compromiso. No hay razón concreta de su ausencia, pero podría relacionarse con el importante partido ante Always Ready por Copa Sudamericana a mitad de la siguiente semana. El ‘Depredador’ habría recibido descanso por parte del comando técnico.