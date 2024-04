‘Checho’ Ibarra retó a Arturo Vidal tras sus polémicas declaraciones contra Alianza Lima: “Acá te quiero ver”

'Checho' Ibarra retó a Arturo Vidal luego de sus comentarios contra Alianza Lima.

Arturo Vidal encendió la polémica con sus declaraciones luego del partido entre Alianza Lima y Colo Colo en el estadio Monumental David Arellano de Santiago de Chile por la fecha 3 de la Copa Libertadores 2024. El volante de 36 años afirmó que los ‘íntimos’ no fueron rival para los chilenos, porque salieron a tirarse atrás todo el partido, e incluso los retó a ser más ofensivos en la vuelta, del miércoles 15 de mayo, cuando les toque jugar en condición de local.

“Ellos vinieron a hacer su trabajo, a meterse atrás, a esperar alguna equivocación de nosotros. Nunca fueron rival para nosotros. Lo más importante es que tenemos equipo y como ellos vinieron a meterse atrás acá, nosotros vamos a ir a buscar los tres puntos allá en su casa”, declaró.

Estas palabras causaron mucho revuelo, y uno de los que se animó a contestarle fue el exfutbolista y actual conductor de televisión, Sergio ‘Checho’ Ibarra, quien sostuvo que no tiene nada de malo plantear un encuentro priorizando el orden defensivo, e incluso se animó a poner como ejemplo el último choque entre Real Madrid y Manchester City por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League 2024.

“Arturo, el Real Madrid jugó contra el Manchester City y se metió con sus once jugadores en el área. ¿Qué ‘m...’ hablas? La estrategia de Alianza Lima fue muy buena. Fue por el punto a Chile, cuidó el cero y se llevó un puntazo”, disparó.

Posteriormente, el ‘Checho’ retó al ‘Rey Arturo’ al partido de vuelta, el cual se disputará en el estadio Alejandro Villanueva e incluso le adelantó que él estará presente.

“¿Qué quieres hablar? Cuando vengas acá te quiero ver, a ver si Alianza se va a tirar atrás ¡Acá te esperamos! ¡Yo voy a ir al estadio!, disparó.

Futbolistas de Alianza Lima sobre declaraciones de Vidal

Algunos futbolistas de Alianza Lima fueron consultados acerca de las polémicas declaraciones de Arturo Vidal. No obstante, a diferencia del ‘Checho’, mostraron una postura más sosegada:

“Yo no puedo opinar de lo que digan los demás, yo opino de lo que se hable de mí. Ellos tuvieron ocasiones, nosotros tuvimos una clara al último y pudimos haberlo ganado. Pero bueno, así es el fútbol”, comentó Renzo Garcés.

“Yo no hablo de las cosas que no escucho, así que no podría responder. Primero tendría que escuchar para saber exactamente qué ha dicho. No respondería esa pregunta hasta que lo escuche”, expresó Ángelo Campos.

Arturo Vidal este 2024

Después de 17 años en equipos internacionales, Arturo Vidal regresó a Colo Colo, club que lo vio convertirse en profesional. En total, acumula acumulando 11 partidos entre todas las competiciones, y logrando un campeonato. En esta nueva fase con el equipo, se adjudicó la Supercopa de Chile frente a Huachipato, marcando uno de los dos goles en la victoria 2-0.

En la actual temporada, ha jugado 884 minutos, marcando dos goles y recibiendo cinco amonestaciones. Sin embargo, ha estado ausente en seis encuentros debido a molestias musculares o lesiones físicas. Este último aspecto ocasionó que Ricardo Gareca no lo convoque para sus primeros amistosos al mando de la selección de Chile.

Además, en la previa al duelo con los ‘blanquiazules’, una ONG lo denunció por infringir normas de seguridad vehicular y subir videos a redes sociales en las que aparecía manejando a altas velocidades: “Es la segunda vez en menos de un mes que aparecen denuncias en contra del jugador de Colo Colo, Arturo Vidal, por infringir la Ley No Chat y mostrarlo en sus redes sociales. La dirigencia del club no puede tolerar que un deportista, referente de miles de personas, actué de esta forma”, señalaron.