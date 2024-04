Alexander Lecaros, el futbolista peruano declarado “hincha de Botafogo” por amor: “Esto quedará para siempre”

Alexander Lecaros conserva un amor especial por Botafogo. - Crédito: Getty Images

El estadio Nilton Santos, de Río de Janeiro, será el escenario del partido entre Botafogo y Universitario, por la tercera fecha de la fase de grupos de la Conmebol Libertadores 2024. Allí la ‘U’ quiere dar un golpe histórico que le permita asentarse en su serie y soñar con una clasificación a los octavos de final.

Una gran parte del Perú estará concentrada en esa contienda para seguir el hacer del actual monarca de la Liga 1. No obstante, existe un peruano que mantendrá toda la atención hacia la escuadra local por amor y cariño, algo que por estos lares resulta demasiado extraño.

Alexander Lecaros jugó 14 partidos con Botafogo en 2020. - Crédito: Difusión

Alexander Lecaros, de 24 años, ha empezado a calentar el mencionado envite al haber declarado su devoción por Botafogo, institución a la que defendió hace algunos años atrás y sigue puntualmente en todas sus actividades deportivas tanto en el Brasileirao como en la Copa Libertadores.

En diálogo con ESPN BR, el actual mediocentro de Cienciano declaró sus sentimientos hacia el ‘fogao’: “Podría decir que soy hincha de Botafogo, porque fue el primer equipo que me abrió las puertas en el extranjero. ¡Esto quedará para siempre!”.

Lecaros sorprendió en sus inicios en el Nilton Santos, pero no contó con mayores oportunidades. | VIDEO: Producto Peruano

Lecaros, quien en su momento fue considerado como un talento emergente del balompié peruano, no olvida los momentos que vivió cuando defendió la indumentaria del ‘glorioso’. “Veo todos los juegos. Sigo recordando los momentos que pasé allí”, dijo.

“Todavía no lo puedo creer porque todo fue tan hermoso y algunos fans a veces me envían mensajes, me hablan. También hice muchos amigos de Botafogo. Estoy muy agradecido por eso”, agregó Alexander.

El paso de Lecaros por el 'glorioso' fue efímero, pero aun así guarda gratos recuerdos. - Crédito: GE

El consejo para superar a Universitario

El deportista nacido en Cusco hace 24 años, entretanto, hará fuerzas para que los brasileños se hagan fuertes en casa y saquen adelante su evaluación contra la ‘U’. De hecho en respuesta a las consultas de ESPN BR con respecto al estilo de juego de los ‘cremas’, abordó detalles que pueden ser claves para Botafogo.

“Universitario es un equipo muy intenso y todos corren para ayudar. Hay buenos jugadores y algunos muy rápidos. Esa es su fuerza. Es jugar por fuera con los atacantes, los laterales están y hay un buen atacante también”, enfatizó.

Los de Artur Jorge entrarán a su recinto con la obligación de superar a los peruanos, por cualquier resultado posible, para mantenerse con vida en la Libertadores. De momento cierran la clasificación de su grupo con cero unidades producto de dos caídas al hilo: 3-0 a manos de Junior de Barranquilla y 1-0 ante Liga Deportiva Universitaria de Quito.