¿Julio César Uribe postulará a la presidencia de la Federación? La respuesta del ‘Diamante’

Julio César Uribe respondió a la posibilidad de postular a la presidencia de la FPF.

En diciembre del próximo año, se realizarán nuevas elecciones para elegir a la nueva directiva de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), por lo que ya se empiezan a barajar nombres de algunos posibles candidatos para reemplazar al actual presidente Agustín Lozano.

El exseleccionado de Perú, Julio César Uribe, fue consultado sobre esa posibilidad de postular al sillón presidencial y tomar las riendas del fútbol peruano. El ‘Diamante’ expresó su deseo de aportar su granito de arena, aunque dejó en claro que no le interesa la política.

“Lo único que quiero reiterar es lo que siempre he tenido en la mente y el corazón, donde sea útil ahí estaré para servir a mi país y ayudar a la gente a que alcance su propósito de vida, de manera que pueda sustentar lo que alcanzó con esfuerzo, disciplina, humildad, que es lo que mucha gente no conoce de uno. Donde uno pueda ser útil para servir a que nuestro fútbol se distinga, ahí podría estar. No tengo pretensiones políticas, lo mío es el fútbol, el deporte y conozco bastante bien el camino de lo que ello significa”, declaró a radio Ovación.

Julio César Uribe representó a la selección peruana como jugador y entrenador.

Al ex futbolista de Sporting Cristal también le preguntaron acerca de un plan que tenga en mente para mejorar nuestro balompié, aunque este señaló que no se trata tanto de eso, sino de buscar lo mejor para todos, sin intereses particulares.

“No es un tema de planes, es un tema de que la cabeza funcione para que el cuerpo se desarrolle, como tiene que ser y tenga el bienestar de todos y para todos, no para dos o tres, nunca he tenido esa interpretación. Todos tienen derecho a buscar sonreír, pero de manera correcta. El cambio pasa por nosotros, que mi sonrisa no signifique quitársela a otro. Creo que conozco los caminos para no lastimar a nadie sino para generar reflexiones y buscar que todos sonrían y ese debe ser el propósito de todo aquel que está a la cabeza de una institución, de un club o de una empresa. Nuestro nivel de conciencia es muy bajo, hay demasiadas irresponsabilidades de los que son protagonistas en el fútbol, hay que ayudarlos a que cambien por el bien de todos. Hay que saber respetar y no resignarse a todo lo que está mal y va a seguir estando mal, no creo que ese sea el camino”, añadió.

Agustín Lozano ejerce como presidente de la FPF desde mediados de 2018. - créditos: FPF

Julio César Uribe felicitó a selección peruana femenina Sub 20

Uribe Flores también se dio un tiempo para felicitar a la selección peruana femenina Sub 20, que acaba de avanzar al hexagonal final del Sudamericano de la categoría y tiene opción de clasificar a una Copa del Mundo por primera vez en la historia:

“Es algo que hay que felicitar, saludar y hacer la fuerza positiva para que se consolide esa posibilidad. Todo lo que sea éxito hay que saludarlo como tiene que ser, nos hace mucho falta”, aplaudió.

El cuadro nacional se impuso 2-0 y clasificó al hexagonal final del torneo de la categoría. (Video: DIRECTV)

El último futbolista en ser presidente de la FPF

El último futbolista peruano en asumir como presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) fue Oswaldo Ramírez, quien estuvo en el cargo entre 1985 y 1987. El popular ‘Cachito’ había sido un destacado futbolista, con pasos en Universitario de Deportes, Sport Boys, Sporting Cristal y Atlético Español de México. Con la selección peruana ganó la Copa América 1975 y clasificó al Mundial México 1970, siendo el héroe al marcar los dos goles del empate 2-2 con Argentina en La Bombonera.

Se retiró en 1981 y solamente cuatro años después, en 1985, reemplazó a Jorge Quiroz Castro en el sillón de la FPF, su elección se debió a la búsqueda de un recambio dirigencial tras la no clasificación de la ‘bicolor’ de México 1986. Permaneció hasta 1987, cuando fue sustituido por Josué Grande Fernández.