Perú

Toman medidas drásticas contra los cuatro escolares que golpearon brutalmente a un menor de 14 años en colegio de San Miguel

Cuatro estudiantes fueron suspendidos y afrontan un proceso que podría terminar en su expulsión, tras la agresión contra un adolescente de 14 años en el colegio Bartolomé Herrera. El caso ya es investigado por la Fiscalía

Un grave caso de bullying y violencia escolar sacude San Miguel. Un estudiante de 14 años fue emboscado y brutalmente golpeado por compañeros mayores durante un evento deportivo, dejándolo inconsciente y con heridas graves. La madre denuncia la agresión y la falta de acción del colegio. - ATV Noticias
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El Ministerio de Educación (Minedu) suspendió a los cuatro estudiantes señalados por la agresión contra un adolescente de 14 años de la institución educativa pública Bartolomé Herrera, en San Miguel, y abrió un procedimiento administrativo que podría concluir con su expulsión definitiva.

El director de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM), Cornelio Gonzales, informó que los presuntos agresores, de 15 y 16 años, recibirán clases virtuales mientras avanzan las diligencias policiales, los peritajes del médico legista y la evaluación administrativa del caso.

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La decisión se conoció luego de que el menor fuera atacado a pocos metros de la entrada del plantel. Según el testimonio de su madre, el adolescente quedó inconsciente tras recibir golpes en el rostro y patadas en la cabeza.

Colegio Bartolomé Herrera
Colegio Bartolomé Herrera

La DRELM evalúa la expulsión definitiva de los estudiantes

Gonzales acudió a la comisaría de San Miguel para acompañar a la madre del estudiante, durante la presentación de la denuncia. El funcionario indicó que la prioridad de las autoridades educativas debe ser garantizar el retorno seguro de la víctima a las aulas.

Tenemos que velar por devolverle la tranquilidad al estudiante que ha sido víctima”, afirmó el director de la DRELM. Añadió que no corresponde que el adolescente agredido deje de asistir al colegio mientras los estudiantes investigados continúan en el plantel.

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La entidad regional dispuso la suspensión de los cuatro escolares mientras se desarrolla el proceso administrativo. La medida busca establecer si corresponde aplicar la separación definitiva de la institución educativa.

El director señaló que, si ya estuvieran vigentes los lineamientos de convivencia escolar planteados por el ministro de Educación, José Antonio Chang, se podría analizar una expulsión inmediata de los involucrados. Por ahora, el caso seguirá el procedimiento establecido y dependerá de los resultados de las investigaciones.

Minedu en colegio Bartolomé Herrera
Minedu en colegio Bartolomé Herrera

El menor habría sido atacado después de un partido de fútbol

De acuerdo con la versión de la madre, la agresión ocurrió tras un partido de fútbol. El adolescente habría anotado varios goles y uno de sus rivales recibió una tarjeta roja luego de empujarlo durante el encuentro.

Al finalizar el partido, cuatro estudiantes lo habrían amenazado y esperado fuera del colegio. Allí se produjo el ataque que dejó al menor con lesiones en el rostro y temor de regresar a clases.

La familia exige que las autoridades identifiquen y sancionen a los responsables. El caso ya llegó a la Fiscalía, que abrió una carpeta fiscal. Los familiares presentarán el examen médico del adolescente para contribuir con las diligencias y respaldar las acciones que adopten las autoridades educativas y judiciales.

Además, el Minedu coordinará con el Ministerio de Justicia la entrega de asistencia legal, atención psicológica y acompañamiento de trabajo social para la madre y su hijo. La Procuraduría Pública también realizará las actuaciones que correspondan.

Lima Metropolitana concentró 4.072 denuncias de violencia escolar hasta agosto

El ataque se produjo en un contexto de aumento de los reportes de violencia escolar. Entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2026, la plataforma SíseVe registró 11.805 casos a nivel nacional, según cifras difundidas por El Peruano.

Del total, 5.187 reportes correspondieron a violencia física, 4.559 a violencia psicológica y 2.059 a violencia sexual. Lima Metropolitana concentró la mayor cantidad de denuncias, con 4.072 casos en ese periodo.

Los registros de violencia física incluyeron 1.859 casos con lesiones, 2.448 sin lesiones, 816 por castigo físico y 64 con uso de armas. La información oficial también contempla episodios de acoso escolar, intimidación, agresiones verbales, trato humillante y ciberacoso.

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