Perú

“Chiclayo está contigo, Padre Roberto”: peruana hizo reaccionar al papa León XIV cuando salía del hospital en Roma

La peruana se sumó a los fieles que esperaban al pontífice a las afueras del Hospital Gemelli, donde permaneció internado tras una intervención pulmonar

Montaje con un clérigo en vestiduras rojas bordadas a la izquierda y el papa Francisco con médicos y acompañantes a la derecha.
El video difundido en redes sociales muestra el momento en que la joven intenta hacerse escuchar entre la multitud para transmitirle el respaldo de los fieles del norte del Perú al papa León XIV. (Crédito: Infobae Perú/TiKTok) (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Una joven chiclayana logró llamar la atención del papa León XIV cuando el pontífice abandonaba el Hospital Gemelli de Roma, donde permaneció internado tras someterse a una operación pulmonar. En medio de los fieles que se congregaron para expresarle su apoyo, la peruana gritó en varias ocasiones “Padre Roberto” y “Chiclayo está contigo”, en alusión al vínculo que mantiene el Santo Padre con la ciudad del norte del Perú.

El momento quedó registrado en un video publicado en TikTok por la usuaria @katyChiclayoPerú. En las imágenes se observa a la joven intentando hacerse escuchar entre la multitud hasta que el pontífice voltea y responde con un saludo de mano. Su objetivo, según explicó en la red social, era transmitirle el cariño de los chiclayanos y darle fuerzas durante su recuperación médica.

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La joven registró el momento en un video de TikTok, donde mostró cómo el pontífice respondió con un saludo después de escuchar su mensaje de aliento en medio de los fieles congregados en Roma. (Crédito: TikTok/@katywarmi)

“Padre Roberto”

La joven se dirigió al pontífice por su nombre de pila, Robert Prevost, al que llamaba “Padre Roberto”. Antes de ser elegido papa, el religioso estadounidense desarrolló buena parte de su trayectoria pastoral en Perú y mantuvo una relación cercana con la comunidad católica de Chiclayo, donde ejerció como obispo.

Prevost fue nombrado obispo de Chiclayo en 2015 y permaneció al frente de esa diócesis hasta 2023. Su labor en la región norteña contribuyó a que numerosos fieles peruanos lo identificaran como una figura cercana, vínculo que se mantiene incluso después de su elección como León XIV en mayo de 2025.

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De la diócesis de Chiclayo al balcón de San Pedro: el viaje de Robert Prevost hacia el pontificado como León XIV. Foto: Composición Infobae Perú
De la diócesis de Chiclayo al balcón de San Pedro: el viaje de Robert Prevost hacia el pontificado como León XIV. Foto: Composición Infobae Perú

León XIV superó una operación pulmonar

El papa abandonó el Hospital Gemelli el sábado 17 de octubre, cuatro días después de someterse a una intervención quirúrgica para extirpar el lóbulo inferior de su pulmón derecho. La operación se realizó para tratar un adenocarcinoma pulmonar, un tipo de cáncer de pulmón, según la información difundida por la Santa Sede y los reportes médicos.

Antes de autorizar el alta, los médicos evaluaron los análisis de sangre, las radiografías de tórax y el estado clínico del pontífice. Los resultados indicaron una evolución posoperatoria favorable, sin complicaciones reportadas, y permitieron su regreso al Vaticano para continuar con la recuperación.

El papa León XIV reza el Ángelus, la oración tradicional de los domingos, desde la ventana de su despacho que da a la Plaza de San Pedro, el día después de su alta del Hospital Universitario Agostino Gemelli, en la Ciudad del Vaticano, el 18 de octubre de 2026. EFE/EPA/ANGELO CARCONI
El papa León XIV reza el Ángelus, la oración tradicional de los domingos, desde la ventana de su despacho que da a la Plaza de San Pedro, el día después de su alta del Hospital Universitario Agostino Gemelli, en la Ciudad del Vaticano, el 18 de octubre de 2026. EFE/EPA/ANGELO CARCONI

¿Cuál es el estado de salud del papa León XIV?

El diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar llevó al equipo médico a extirpar el lóbulo inferior del pulmón derecho durante la intervención del 13 de octubre. En los días posteriores, los partes médicos informaron que León XIV podía realizar sus actividades cotidianas de manera autónoma y que las radiografías mostraban una buena recuperación del pulmón operado.

Aunque la evolución inicial fue favorable, la recuperación de una cirugía no permite afirmar por sí sola que la enfermedad haya sido erradicada por completo. Los resultados de los análisis posteriores son importantes para determinar si el pontífice necesitará tratamiento adicional. Tras salir del hospital, León XIV tenía previsto retomar gradualmente sus actividades, mientras continuaba bajo seguimiento médico.

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La reacción del papa ante el llamado de la joven chiclayana se convirtió así en un momento de cercanía entre el pontífice y los fieles que aguardaban su salida del hospital. Con su mensaje, la peruana buscó hacerle llegar el respaldo de Chiclayo durante una etapa marcada por su recuperación y por las muestras de solidaridad de católicos de distintos lugares.

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