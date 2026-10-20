Perú

Paciente en aparente estado de ebriedad intenta atacar con aguja y tijeras a un médico de hospital de Arequipa

El hombre fue reducido por un policía de servicio y trasladado a una comisaría, donde es investigado por el presunto delito de homicidio en grado de tentativa

El hombre fue reducido por un policía de servicio y trasladado a una comisaría, donde es investigado por el presunto delito de homicidio en grado de tentativa
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Un hombre de 40 años fue detenido este lunes en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza de Arequipa, tras intentar agredir con una aguja en el pecho al médico que le suturaba una herida y perseguirlo después con unas tijeras quirúrgicas.

El paciente, identificado como Juan Miguel Huanca y en aparente estado de ebriedad, había llegado al área de emergencias en una camioneta de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero, tras resultar herido en una pelea callejera, según un despacho de RPP.

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Durante la sutura, Huanca comenzó a reclamar por el dolor que le causaba el procedimiento y tomó una aguja de la mesa para intentar clavársela al profesional en el pecho, aunque no llegó a herirlo.

El médico consiguió escapar y pedir ayuda, pero el hombre cogió unas tijeras quirúrgicas de gran tamaño y lo persiguió por el servicio de emergencias, ante la presencia de otros pacientes y trabajadores sanitarios.

Arequipa
Juan Miguel Huanca, en aparente estado de ebriedad, llegó a emergencias en una camioneta de Seguridad Ciudadana de José Luis Bustamante y Rivero

Un policía que se encontraba de servicio en el hospital desenfundó su arma reglamentaria para intimidar al agresor y lograr que soltara las tijeras. Con el apoyo del personal de seguridad, el agente consiguió reducirlo.

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Huanca fue trasladado a la comisaría de Palacio Viejo, situada a unos 300 metros de la Plaza de Armas de Arequipa, para las diligencias correspondientes por el presunto delito de homicidio en grado de tentativa.

El artículo 16 del Código Penal peruano regula la tentativa y establece que, cuando el delito no llega a consumarse, el juez puede reducir prudencialmente la pena prevista para el hecho consumado. En el caso del homicidio simple, el artículo 106 contempla una condena de entre seis y veinte años de prisión.

Considerada la dependencia policial más antigua de la ciudad, la dependencia de Palacio Viejo ocupa un edificio de origen colonial construido con sillar, piedra volcánica característica de la arquitectura arequipeña.

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