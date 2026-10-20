Videos impactantes de las lluvias en Piura: calles inundadas, vehículos varados y agua que ingresa a viviendas en varias zonas de la región

Las precipitaciones del martes 20 de octubre anegaron calles y dificultaron el tránsito de vehículos menores y peatones. Composición; Infobae

Guardar

Las lluvias registradas este martes 20 de octubre provocaron inundaciones en distintos sectores de Piura, donde las calles quedaron cubiertas de agua y el tránsito vehicular sufrió dificultades. Las imágenes difundidas de la emergencia muestran pistas anegadas, establecimientos afectados y vecinos expuestos a las consecuencias de las precipitaciones.

Uno de los puntos más afectados fue el mercado modelo de Chulucanas, en la provincia de Morropón. El agua acumulada alcanzó cerca de 30 centímetros dentro del centro de abastos, ubicado en una zona baja de la ciudad, tras más de dos horas de lluvia intensa.

PUBLICIDAD

En Piura, las precipitaciones también afectaron sectores del norte y oeste de la ciudad. Las imágenes de las urbanizaciones y vías públicas muestran acumulaciones de agua en calles que suelen registrar inundaciones durante episodios de lluvia, además de dificultades para el desplazamiento de vehículos menores y peatones.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió que las precipitaciones podrían aumentar durante las próximas semanas por las condiciones asociadas al fenómeno El Niño Costero. El meteorólogo Nelson Quispe señaló que las lluvias previstas para los siguientes días podrían superar la intensidad de las registradas durante la jornada del martes.

PUBLICIDAD

Videos muestran calles inundadas en Piura y Chulucanas

Lluvias inundan Piura y Chulucanas: agua alcanza 30 centímetros en el mercado modelo y Senamhi advierte que las precipitaciones aumentarán.

Las imágenes difundidas tras las precipitaciones muestran vías convertidas en lagunas y sectores donde el agua dificulta el paso de mototaxis y otros vehículos. En algunos puntos, el nivel llegó hasta las rodillas de los transeúntes, lo que complicó la circulación por las calles.

En Chulucanas, la lluvia afectó al mercado modelo y a diferentes zonas residenciales. El agua ingresó a viviendas de sectores vulnerables, principalmente en el barrio Monte Verde y los asentamientos humanos Villa Mercedes, Consuelo de Velasco y José Carlos Mariátegui.

Las precipitaciones también sorprendieron a los fieles durante la procesión del Señor de los Milagros. La acumulación de agua en las calles obligó a interrumpir el recorrido y poner a buen recaudo la imagen religiosa.

PUBLICIDAD

En la ciudad de Piura, otro registro mostró la inundación de la urbanización Ignacio Merino, pese a la instalación de un sistema de alerta de riesgo (SARE) en la zona. También se reportaron aniegos en el sector conocido como Los Dos Grifos.

Lluvias superaron los 40 milímetros en sectores del norte y oeste de Piura

Las lluvias dificultaron el tránsito de vehículos y peatones, afectaron viviendas de sectores vulnerables e interrumpieron la procesión del Señor de los Milagros en Chulucanas. El Senamhi alertó sobre el incremento de las precipitaciones en el norte del país. Norte sostenible

Los registros de estaciones meteorológicas particulares, sin carácter oficial, reportaron acumulados superiores a los 40 milímetros en sectores del norte y oeste de Piura. Estas mediciones reflejaron la concentración de las precipitaciones en determinadas zonas de la ciudad.

En contraste, los datos oficiales citados para la jornada registraron 4,3 milímetros en Catacaos, según el Senamhi, y 1,6 milímetros en el aeropuerto, de acuerdo con CORPAC. Las diferencias entre las mediciones responden a los puntos específicos donde se registró la lluvia.

Durante la mañana del martes, Nelson Quispe informó a La República que las precipitaciones acumularon entre 6 y 10 milímetros. El especialista también reportó inundaciones en dos grifos del distrito de Veintiséis de Octubre y daños en techos de colegios del asentamiento humano San Pedro.

PUBLICIDAD

Senamhi advierte que las precipitaciones aumentarán hacia noviembre

Las inundaciones afectaron calles, viviendas y comercios en ambas ciudades, mientras las mediciones particulares reportaron más de 40 milímetros de lluvia en sectores de Piura. El Senamhi prevé precipitaciones más intensas entre el 21 y el 24 de octubre. Noticias Piura

Nelson Quispe, meteorólogo del Senamhi, explicó que las lluvias registradas desde la noche del lunes 19 de octubre están relacionadas con las condiciones del fenómeno El Niño Costero.

“Las lluvias que se vienen son mucho mayores”, declaró el especialista a La República al referirse a la evolución prevista de las precipitaciones en el norte del país.

Según Quispe, las temperaturas del mar frente a Tumbes superan los 27 °C, mientras que frente a la costa de Piura alcanzan los 26 °C. Estas condiciones favorecen la inestabilidad atmosférica y la formación de lluvias.

“Cuando los valores ya llegan de 26 hacia arriba, la atmósfera se vuelve más inestable y obviamente con la circulación de los vientos, entonces, esto favorece pues a que se presenten lluvias”, explicó.

El meteorólogo precisó que el fenómeno El Niño está presente desde febrero de este año. Aunque las precipitaciones disminuyeron durante el otoño y el invierno, el aumento de la temperatura del mar durante la primavera favorece nuevamente las condiciones para las lluvias.

PUBLICIDAD

“Seguimos en Niño, pero el periodo lluvioso comienza a aumentar a finales de año”, afirmó Quispe.

Pronóstico de lluvias para Piura y otras regiones del norte

el agua acumulada alcanzó cerca de 30 centímetros dentro del centro de abastos, después de más de dos horas de lluvia intensa. Noticias Piura

El Senamhi prevé que las precipitaciones continúen durante los próximos días. De acuerdo con Quispe, entre el miércoles 21 y el sábado 24 de octubre podrían registrarse lluvias de mayor intensidad que las observadas el martes.

Hacia finales de octubre, las precipitaciones podrían extenderse a Lambayeque y, con menor intensidad, a La Libertad. Para noviembre, el especialista anticipó un incremento progresivo de las lluvias, con condiciones que podrían intensificarse hacia el cierre del año.

El Senamhi emitió una alerta naranja por precipitaciones de moderada a fuerte intensidad en la costa norte y la sierra del país hasta el 22 de octubre. La institución monitorea la humedad, la temperatura del aire, la temperatura del mar y el viento para evaluar la evolución de las condiciones meteorológicas.

PUBLICIDAD