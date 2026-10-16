Latinoamericanos dejan de venir al Perú: Turistas extranjeros marcan nueva caída en agosto

Menos turistas vienen al Perú y sería el séptimo año en que no se recuperan las cifras prepandemia. - Crédito Composición Infobae

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Perú se encamina a no cumplir su meta de turistas extranjeros por cuarto año consecutivo. Como se recuerda, fue en 2023 que la gestión de Dina Boluarte se puso esta meta, de poder recuperar las cifras de turismo prepandemia, que llegaron a 4,4 millones de visitantes del extranjero.

Pero ese 2023, eso no se cumplió, y si bien la meta se mantuvo por los que sucedieron a las autoridades en el Gobierno, sobre todo en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), no se ha llegado a la cifra aún.

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Pero es peor: este 2026, las cifras no están superando lo avanzado en años anteriores y han caído comprado al año pasado. Las mayores bajas en la cantidad de extranjeros que vienen al Perú se han dado en abril (5,7% menos que el mismo mes del año anterior), en junio (7,2% menor) y ahora en agosto (2,5% menor). Y el detallado muestra que principalmente esto se debe a menores visitantes de países de Latinoamérica.

Perú sigue sin recuperar cifras prepandemia en turismo en agosto y se marcaría otro años en que la meta no se lograría. - Crédito Andina

Más de 9 mil turistas dejan de venir al Perú

Del análisis de los datos de enero a agosto, el Perú este 2026 recibe 9.174 menos turistas que el año pasado. Esto, a pesar de que el 2025 se logró sumar 90 mil 373 más que el 2024, en este mismo periodo.

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No solo no se está avanzando al ritmo del año pasado, sino que se están perdiendo turistas, se está retrocediendo en lo avanzado.

Y esto se debe, principalmente, a la menor llegada de turistas de otros países latinoamericanos.

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, aborda el impacto económico y turístico de los eventos masivos en el Perú. Durante la conversación, se analizan las proyecciones de ingresos y la llegada de miles de visitantes a la capital con motivo de espectáculos internacionales. Fuente: TV Perú Noticias

En el periodo enero-agosto, comparando los últimos años se tienen los siguientes datos:

En Chile , llegaron 53.532 turistas en 2025, pero en 2026 llegaron 43.057 turistas (-10.475 turistas, -19,6%)

En Ecuador, llegaron 47.803 turistas en 2025, pero en 2026 llegaron 41.862 turistas (-5.941 turistas, -12,4%)

En Colombia, llegaron 15.649 turistas en 2025, pero en 2026 llegaron 14.254 turistas (-1.395 turistas, -8,9%)

En Argentina, llegaron 10.769 turistas en 2025, pero en 2026 llegaron 10.141 turistas (-628 turistas, -5,8%).

Y solo en agosto se ha dado la mayor caída para algunos países.

En Chile , llegaron 53.532 turistas en 2025, pero en 2026 llegaron 43.057 turistas (-10.475 turistas, -19,6% )

En Ecuador , llegaron 47.803 turistas en 2025, pero en 2026 llegaron 41.862 turistas (-5.941 turistas, -12,4% )

En Colombia , llegaron 15.649 turistas en 2025, pero en 2026 llegaron 14.254 turistas (-1.395 turistas, -8,9%)

En Argentina, llegaron 10.769 turistas en 2025, pero en 2026 llegaron 10.141 turistas (-628 turistas, -5,8%).

Perú tiene un rica cultura, pero aún las acciones de los últimos gobiernos no han impactado en el aumento del turismo. - Crédito Andina

Abril, junio y agosto como los peores meses

A puertas de recibir las cifras de septiembre, se debe resaltar que esta caída en el turismo ha tenido sus peores meses en abril y junio también. Si bien en agosto, la llegada de turistas internacionales se contrajo en 2,5%, en abril esto llegó a 5,7% y en junio a 7,2%.

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Y destaca también algunas caídas considerables:

En agosto, llegaron -19,6% menos turistas de Chile que el año pasado

En junio, llegaron -21,1% turistas de Ecuador y -36,2% turistas de Bolivia que el año pasado

En abril, llegaron -34,2% menos turistas de Colombia.