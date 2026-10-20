Perú

“Si el huaico cae de noche no vamos a tener tiempo ni lugar adónde evacuar”: vecinos de Santa Eulalia piden obras urgentes de prevención

Los vecinos alertan sobre piedras, troncos y desmontes en la quebrada Cuculí, y piden muros de contención y obras de prevención ante la temporada de lluvias

Los pobladores de San José de Paye Bajo alertan sobre piedras, troncos, maleza y desmontes en las quebradas. Aunque se realizaron trabajos de descolmatación, reclaman muros de contención y otras obras para proteger sus viviendas ante las lluvias intensas. Fuente: Latina Noticias
Guardar

El recuerdo del devastador huaico de 1983 mantiene en alerta a los habitantes de San José de Paye Bajo, en Santa Eulalia, quienes temen que las lluvias provoquen una nueva emergencia sin que puedan ponerse a salvo. Las familias reconstruyeron sus viviendas después de perderlo todo, pero ahora advierten que la falta de obras de prevención contra huaicos las expone nuevamente al peligro.

“Si ha de caer un huaico aquí porque no hay obras de prevención, ojalá caiga de día, porque si cae de noche no vamos a tener tiempo ni lugar adónde evacuar”, relató una vecina durante un reportaje de Latina Noticias. Su testimonio refleja la preocupación de una población que recuerda cómo la activación de las quebradas destruyó el antiguo pueblo y teme que la historia se repita.

PUBLICIDAD

La situación de la quebrada Cuculí concentra parte de las alertas. Aunque se realizaron trabajos de descolmatación en algunos sectores, una inspección periodística identificó piedras sueltas, troncos, maleza y otros obstáculos que podrían dificultar el paso del agua. Los pobladores reclaman que las autoridades refuercen las intervenciones antes de la temporada de lluvias.

Cauce estrecho con agua escasa, piedras de gran tamaño acumuladas en la orilla derecha y vegetación silvestre en ambos lados
El cauce de la quebrada Cuculí presenta rocas y vegetación que preocupan a los pobladores de Santa Eulalia ante la proximidad de la temporada de lluvias. (Captura: Latina Noticias)

San José de Paye Bajo recuerda el huaico de 1983 y teme una nueva emergencia

El desastre de 1983 marcó la historia de la localidad de San José de Paye Bajo. Según los testimonios recogidos en el reportaje, el huaico cubrió las viviendas y destruyó gran parte del pueblo, por lo que los habitantes tuvieron que reconstruir sus hogares después de la emergencia.

PUBLICIDAD

Magaly, una de las vecinas entrevistadas, recordó que durante aquel episodio los pobladores huyeron hacia zonas alejadas, como el río y el cerro, para protegerse. También aseguró que las familias levantaron nuevamente sus casas con sus propios recursos. Décadas después, la posibilidad de enfrentar otro desastre genera temor entre quienes permanecen en el sector.

Fotografía en blanco y negro de personas sobre un triciclo empujado en una calle inundada frente a varias casas y edificios
Varios pobladores se trasladan en un triciclo de carga a través de una calle inundada tras el huaico de 1983 en San José de Paye Bajo. (Foto: El Peruano)

“Estamos con miedo, pues, señorita. ¿Qué podemos hacer? ¿A dónde nos vamos a ir? Ya estamos acostumbrados acá en el pueblo”, manifestó Magaly. La preocupación aumenta ante la posibilidad de que un huaico descienda durante la noche, cuando las familias podrían tener menos tiempo para reaccionar y buscar una zona segura.

Quebrada Cuculí presenta obstáculos pese a los trabajos de descolmatación

Durante el recorrido por la quebrada Cuculí, el equipo periodístico identificó sectores donde permanecían piedras, troncos, maleza y pircas. Estos elementos preocupan a los vecinos porque, ante precipitaciones intensas, podrían obstaculizar el cauce y favorecer el desborde del agua y los materiales arrastrados por la quebrada.

En la quebrada Cuculí se realizaron trabajos de descolmatación en algunos sectores, pero todavía se identificaron piedras sueltas, troncos y maleza que podrían obstaculizar el cauce durante las lluvias intensas. A ello se suma la presencia de desmontes de construcción, basura, muebles y colchones arrojados en las quebradas, espacios que deberían mantenerse despejados para facilitar el paso del agua.

Dos mujeres hablan frente a micrófonos de televisión en una imagen dividida, con carteles comerciales y una reja al fondo
Habitantes de San José de Paye Bajo declaran ante la prensa sobre la falta de obras de mitigación frente a posibles huaicos en Santa Eulalia. (Composición: Infobae Perú)

Los vecinos solicitan la limpieza permanente de los cauces y la construcción de muros de contención. Entre las alternativas mencionadas durante el reportaje también figuran las mallas dinámicas, los diques y los pozos de sedimentación, estructuras que requieren una inversión mayor y una planificación a largo plazo para reducir el riesgo ante posibles huaicos.

Vecinos reclaman obras de prevención y plantean la reubicación de sus viviendas

Las demandas de San José de Paye Bajo también incluyen mejoras en los servicios básicos y la infraestructura urbana. Mónica, otra residente entrevistada, señaló que el pueblo necesita agua de calidad, veredas y áreas verdes, además de estructuras que protejan a las familias ante una eventual activación de las quebradas.

Según lo informado por Saldaña, el alcalde de Santa Eulalia indicó que no contaba con los recursos suficientes para ejecutar todos los trabajos necesarios y que dependía de la maquinaria de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) para realizar las intervenciones. La explicación evidencia las dificultades para concretar obras que van más allá de la limpieza de los cauces.

Ante el riesgo, uno de los vecinos planteó retomar la posibilidad de trasladar a las familias a un terreno situado a unos 50 metros del pueblo. Según su testimonio, después del desastre de 1983 se ofreció un espacio para la reubicación, pero la propuesta no prosperó. El poblador manifestó su intención de solicitar que se destine parte de ese terreno a las familias. Por ahora, los residentes esperan que las autoridades atiendan sus pedidos y adopten medidas de prevención antes de que las lluvias agraven la situación.

Temas Relacionados

HuaicosSanta EulaliaFenómeno el Niñoperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

De modelo y chico reality a ganador de Top Chef VIP 2026: las polémicas que marcaron la vida de Guty Carrera

El peruano que se hizo conocido por sus romances con Melissa Loza y Alejandra Baigorria, y que protagonizó una larga disputa mediática y judicial con esta última, encontró en México una nueva oportunidad. Tras años de controversias y una carrera lejos de la televisión peruana, conquistó el reality de cocina de Telemundo y se llevó US$200.000

De modelo y chico reality a ganador de Top Chef VIP 2026: las polémicas que marcaron la vida de Guty Carrera

Andrés Hurtado no pidió a Carlos Cacho organizar evento de ayuda por falta de dinero en prisión, según exabogado

Elio Riera, exabogado del exconductor, cuestionó las afirmaciones sobre su supuesta crisis económica en el penal de Lurigancho y aseguró que la colecta promovida por el maquillador no fue una iniciativa de su antiguo defendido

Andrés Hurtado no pidió a Carlos Cacho organizar evento de ayuda por falta de dinero en prisión, según exabogado

Detienen a dos policías implicados en la venta de un arma robada a suboficial en Barranca: pedían S/ 4.000

El jefe de la Región Policial Lima Norte, Manuel Farías, informó que se incautaron cuatro teléfonos móviles durante el operativo

Detienen a dos policías implicados en la venta de un arma robada a suboficial en Barranca: pedían S/ 4.000

Videos impactantes de las lluvias en Piura: calles inundadas, vehículos varados y agua que ingresa a viviendas en varias zonas de la región

En el mercado modelo, el agua alcanzó cerca de 30 centímetros, mientras el Senamhi prevé lluvias más intensas durante los próximos días

Videos impactantes de las lluvias en Piura: calles inundadas, vehículos varados y agua que ingresa a viviendas en varias zonas de la región

Paciente en aparente estado de ebriedad intenta atacar con aguja y tijeras a un médico de hospital de Arequipa

El hombre fue reducido por un policía de servicio y trasladado a una comisaría, donde es investigado por el presunto delito de homicidio en grado de tentativa

Paciente en aparente estado de ebriedad intenta atacar con aguja y tijeras a un médico de hospital de Arequipa
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori en encuentro binacional con el presidente de Ecuador: “Nuestros países se enfrentaron, pero hoy somos hermanos”

Keiko Fujimori en encuentro binacional con el presidente de Ecuador: “Nuestros países se enfrentaron, pero hoy somos hermanos”

Daniel Barragán revela que oposición incumplió acuerdo de ir al debate de facultades: “Ellos son los desleales”

Perú asume la presidencia pro tempore de la CAN para enfrentar el crimen transnacional y El Niño

Renovación Popular pide al JNE rechazar segunda vuelta que exige Avanza País entre López Aliaga y Allison

Daniel Barragán niega negociación en designación de su hermana en EsSalud: “Sería muy poco un puesto de asesor”

ENTRETENIMIENTO

Austin Palao defiende a Said Palao y rechaza que dependa económicamente de Alejandra Baigorria

Austin Palao defiende a Said Palao y rechaza que dependa económicamente de Alejandra Baigorria

Novia de Sergio Peña enfurece y responde a quienes le piden a futbolista dar el divorcio a Valery Revello: “No están enterados de nada”

Guty Carrera ganó Top Chef VIP 5: el peruano obtuvo 200 mil dólares en el reality de Telemundo

Juliana Oxenford denunció que un hombre la sigue desde hace un mes: “Ha ido al canal y a mi casa”

Thamara Gómez respondió a rumores de embarazo: “Estoy feliz y eso es lo importante”

DEPORTES

Partidos de hoy, martes 20 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Partidos de hoy, martes 20 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Expresidente de CONAR reveló inédita imagen sobre primer gol de Universitario ante Alianza Atlético: “Es fuera de juego”

Olva Latino organiza una rifa para recaudar fondos tras el inicio de la Liga Peruana de Vóley 2026/27

El rival que enfrentará Perú en el Garcilaso de la Vega tras el rechazo de Venezuela: no querían jugar en el Cusco por la altura

Mateo Antoni, importante ausencia en Alianza Lima de cara al partido contra CD Moquegua por Torneo Clausura 2026