Perú

Venden terrenos en la quebrada Cashahuacra, una zona de riesgo por huaicos en Santa Eulalia, donde construyen viviendas de varios pisos

El sector registra antecedentes de estos eventos, por lo que la ausencia de episodios recientes no descarta una nueva activación

Los residentes advierten sobre la posible comercialización de lotes en zonas vulnerables, lo que podría atraer a nuevas familias. Composición: Infobae
Los residentes advierten sobre la posible comercialización de lotes en zonas vulnerables, lo que podría atraer a nuevas familias. Composición: Infobae
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La construcción de viviendas en cauces de quebradas expone a las familias a posibles emergencias durante la temporada de lluvias. En Santa Eulalia, distrito de la provincia de Huarochirí, en Lima, vecinos alertaron sobre edificaciones dentro de la quebrada Cashahuacra, un sector por donde antes descendieron huaicos y que podría volver a registrar estos eventos.

La preocupación se centra en la ocupación de espacios destinados al paso natural del agua, las rocas y los sedimentos. Según los residentes, algunas familias levantaron viviendas de varios pisos y muros de concreto en el cauce, pese a los antecedentes de activación de la quebrada.

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El problema también comprende la presunta comercialización de terrenos en estos sectores. La venta de lotes podría atraer a nuevas familias que desconozcan las condiciones del lugar y destinen sus ahorros a construir en una zona expuesta a posibles deslizamientos y flujos de lodo.

Los vecinos solicitaron la intervención de las autoridades municipales y de la Autoridad Nacional del Agua (ANA). El reclamo cobra relevancia ante las alertas por las lluvias asociadas al fenómeno El Niño extraordinario, debido al riesgo de que una eventual reactivación de la quebrada afecte no solo las viviendas ubicadas en el cauce, sino también las zonas situadas en las partes bajas.

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Viviendas y muros de concreto ocupan el cauce de la quebrada

Huaicos en Santa Eulalia
Huaicos en Santa Eulalia

Se identificaron construcciones dentro de una de las vías de descenso de la quebrada Cashahuacra. En el lugar existen muros de cemento y piedra, además de viviendas de varios niveles que ocupan espacios por donde, según los vecinos, antes discurrieron huaicos.

La ausencia de estos eventos durante décadas habría generado una percepción de seguridad entre algunos residentes. Sin embargo, los antecedentes del sector muestran que la falta de huaicos recientes no descarta una nueva activación ante lluvias intensas.

En el recorrido también se observó una diferencia entre la amplitud del cauce en la parte superior y el estrecho espacio disponible en algunos tramos inferiores. Esta reducción preocupa a los vecinos, quienes temen que el agua y los sedimentos encuentren obstáculos durante un eventual descenso.

Vecinos advierten sobre la venta de lotes en zonas expuestas

La denuncia comprende la presunta oferta de terrenos dentro de sectores vulnerables de la quebrada. La ocupación de estos espacios podría facilitar la llegada de nuevos propietarios sin que conozcan los antecedentes del cauce ni los riesgos asociados a su ubicación.

La preocupación no se limita a las familias que construyeron sus viviendas. Los vecinos también advirtieron que las edificaciones y los muros podrían convertirse en obstáculos para el flujo de agua y sedimentos, con posibles consecuencias para otras propiedades situadas aguas abajo.

En los alrededores de la quebrada Cashahuacra también existen clubes recreativos, pequeños hoteles y otros establecimientos que reciben visitantes, en especial durante los fines de semana.

Uno de estos espacios cuenta con un portón que se abre cuando existen lluvias, con el propósito de permitir el paso del huaico por el sector. Esta práctica evidencia que algunas instalaciones del lugar contemplan la posibilidad de que el cauce vuelva a transportar agua y sedimentos.

La situación contrasta con las construcciones permanentes identificadas en otros tramos. Mientras algunos establecimientos habilitan espacios para facilitar el paso del flujo, determinadas viviendas y muros ocupan parte de la ruta natural de descenso.

El riesgo también alcanza a quienes acuden a estos espacios recreativos, debido a que una eventual activación podría comprometer las áreas de circulación y las instalaciones próximas al cauce.

Construcciones en el cauce podrían agravar los daños en las zonas bajas

Fenómeno El Niño y Niño Global
Carapongo, una de la zonas más humildes de Lima, en Lurigancho-Chosica, resultó uno de los puntos más afectados por el Niño Costero de 2017, que trajo activación de quebradas y caída de huaicos. (RPP Noticias)

La presencia de muros, ladrillos y estructuras de concreto representa otro motivo de preocupación ante un posible huaico. Si la corriente arrastra estos materiales, los restos podrían sumarse al lodo, las piedras y otros sedimentos, con capacidad de impactar en viviendas ubicadas en sectores inferiores.

Durante el informe de Latina, se recordó que la ocupación de quebradas constituye un factor de vulnerabilidad frente a las precipitaciones intensas. El riesgo no recae únicamente sobre quienes construyen en estos espacios, ya que los efectos de un huaico pueden extenderse hacia otras propiedades y áreas habitadas.

En Cashahuacra, los vecinos insistieron en la necesidad de que las autoridades revisen las edificaciones y los terrenos ocupados dentro del cauce, así como la presunta venta de lotes en estos espacios expuestos a la fuerza de los huaicos.

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