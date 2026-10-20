Piura registra más de 13.000 casos de dengue en Perú: Fuertes lluvias elevan la preocupación por nuevos contagios

César Munayco, director del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud, explica el incremento de casos de dengue en diversas regiones del país y su relación con las altas temperaturas y las lluvias. El especialista pone énfasis en la situación de Piura y otras zonas del norte peruano. Fuente: Canal N

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Piura concentra la mayor cantidad de casos de dengue en el Perú, con 13.025 contagios reportados por el director general del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC), César Munayco. La cifra cobra relevancia en medio de las fuertes lluvias que afectan a la región y que provocaron inundaciones en calles, viviendas y establecimientos comerciales.

Las precipitaciones registradas entre la noche del lunes 19 y la mañana del martes 20 de octubre afectaron sectores de Piura, Veintiséis de Octubre y Chulucanas. En esta última ciudad, el agua ingresó a viviendas y negocios, y alcanzó unos 30 centímetros de altura en el mercado Modelo, según informó Andina.

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A este escenario se suma la advertencia de Munayco sobre el impacto de las lluvias y las altas temperaturas en la proliferación del mosquito transmisor del dengue. En declaraciones a Canal N, el especialista señaló que Piura registra un aumento de contagios desde hace varias semanas y explicó que el agua acumulada en recipientes y objetos puede convertirse en criaderos del zancudo.

Una calle anegada en Piura ejemplifica el impacto de las lluvias en una región que concentra más de 13.000 contagios de dengue en Perú. (Composición:Infobae Perú)

Piura supera los 13.000 casos de dengue y encabeza las cifras nacionales

Según las cifras compartidas por Munayco, Piura acumula 13.025 casos de dengue y ocupa el primer lugar a nivel nacional. La Libertad y Lambayeque también figuran entre las regiones con más contagios, en un escenario epidemiológico que mantiene la atención de las autoridades sanitarias en el norte del país.

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El funcionario informó que el Perú supera los 71.000 casos y registra 75 fallecidos por esta enfermedad, de acuerdo con el balance presentado durante la entrevista. Lima también presenta una cantidad importante de contagios, con más de 6.000 casos mencionados en la conversación.

Aunque las cifras todavía se encuentran por debajo de los niveles registrados durante 2023 y 2024, el director del CDC advirtió que los contagios podrían seguir aumentando si las temperaturas permanecen elevadas. El comportamiento de la enfermedad durante las siguientes semanas dependerá, entre otros factores, de las condiciones ambientales y de las medidas de prevención que se apliquen en las zonas afectadas.

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La región de Piura acumula 10.009 casos de dengue y seis personas fallecidas durante el segundo semestre de 2026. (Crédito: Agencia Andina) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las lluvias y las altas temperaturas elevan el riesgo de dengue en Piura

Las precipitaciones registradas en Piura coinciden con un periodo de incremento de casos. Munayco explicó que las temperaturas elevadas favorecen la reproducción del mosquito transmisor, mientras que las lluvias pueden dejar agua acumulada en objetos que funcionan como criaderos.

Entre los elementos que pueden retener agua mencionó latas, chapitas y otros recipientes expuestos a las precipitaciones. Por ello, las inundaciones y los aniegos generan preocupación sanitaria cuando dejan depósitos de agua en patios, calles y alrededores de las viviendas. El dengue se transmite mediante la picadura de mosquitos infectados, no por el contacto directo con el agua de lluvia.

Ante este panorama, es importante revisar los espacios exteriores de las casas, desechar los objetos que puedan acumular agua y mantener tapados los depósitos de almacenamiento. Estas medidas ayudan a reducir los lugares donde el mosquito puede reproducirse y complementan las acciones de control que desarrollan las autoridades.

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Un automóvil permanece varado en medio de una calle inundada en Piura debido a las intensas precipitaciones registradas en la región. (Lambayeque noticias)

Dolor abdominal intenso y sangrado: señales de alarma del dengue que no debes ignorar

La fiebre, el malestar general y el dolor articular son algunas de las manifestaciones habituales del dengue. Sin embargo, la enfermedad puede presentar complicaciones que requieren atención médica inmediata, por lo que es importante vigilar la evolución de los síntomas y no restarles importancia.

Munayco mencionó como signos de alarma del dengue el dolor abdominal intenso, las náuseas, los vómitos, el sangrado por la nariz o las encías, los desmayos y la pérdida del conocimiento. El director del CDC advirtió que las demoras en acudir a los servicios de salud figuran entre los factores relacionados con los fallecimientos registrados.

Ante cualquiera de estas señales, se debe acudir de inmediato a un establecimiento de salud. El especialista también recomendó evitar la automedicación, ya que algunos fármacos pueden resultar inadecuados para quienes tienen dengue y retrasar la atención oportuna.

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Vacuna contra el dengue en Perú: quiénes pueden recibir las dosis y en qué regiones

La campaña de vacunación contra el dengue prioriza a las personas de 10 a 20 años en las regiones seleccionadas por el Ministerio de Salud. Munayco indicó que las dosis se aplican en colegios y establecimientos sanitarios de Piura, Tumbes, Lambayeque, La Libertad, San Martín, Ucayali, Loreto y Lima, incluida la zona de San Juan de Lurigancho.

Una profesional de la salud administra una dosis en el brazo de una niña durante un operativo de atención médica. (Crédito: Agencia Andina) (Imagen Ilustrativa Infobae)

El esquema contempla dos dosis, con un intervalo de tres meses entre ambas. En el caso de los escolares, los padres o tutores deben brindar la autorización correspondiente para la aplicación de la vacuna.

Mientras continúan las lluvias y Piura mantiene el mayor número de casos reportados por el especialista, las autoridades sanitarias insisten en reforzar la prevención, eliminar los criaderos del mosquito y completar la vacunación cuando corresponda. La identificación temprana de los síntomas y la atención médica oportuna también son fundamentales para reducir el riesgo de complicaciones.

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