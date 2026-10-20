Perú

“Necesitamos maquinaria y aviones de ayuda humanitaria”: el grito de auxilio del alcalde de Chulucanas ante lluvias en Piura

El burgomaestre Richard Baca alertó sobre el aumento del caudal del río Piura y la falta de obras preventivas, y reclamó recursos para atender a las familias damnificadas

Chulucanas
El alcalde de Chulucanas, Richard Baca, pidió maquinaria, combustible, ayuda humanitaria y materiales como calaminas y plásticos para asistir a las familias afectadas por las lluvias en Piura
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El alcalde provincial de Chulucanas, Richard Baca, pidió este martes el envío urgente de maquinaria, combustible y “aviones de ayuda humanitaria” para atender a las familias afectadas por las lluvias en Piura, donde varias viviendas han quedado anegadas y el río aumenta su caudal.

En diálogo con RPP, el burgomaestre señaló que las precipitaciones han inundado inmuebles y activado el dren y la quebrada Adrianzén, un cauce natural ubicado en la localidad de Yapatera. También alertó de que el río Piura transporta una gran cantidad de agua procedente de las zonas altas de la región, como Frías, Ayabaca y Huancabamba.

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Baca solicitó, además, bienes de asistencia, como calaminas y plásticos, para cubrir las necesidades inmediatas de los damnificados. “Lo que requerimos de manera inmediata [...] es que nos apoyen con lo que es maquinaria”, insistió, al señalar que la municipalidad intenta responder a la emergencia con los recursos disponibles.

El alcalde cuestionó que continúen pendientes grandes proyectos de prevención, entre ellos el Plan de Intervenciones Rápidas (PIR) de Soluciones Integrales del Río Piura, que contempla la construcción de defensas ribereñas en el cauce y sus afluentes.

Las lluvias dificultaron el tránsito de vehículos y peatones, afectaron viviendas de sectores vulnerables e interrumpieron la procesión del Señor de los Milagros en Chulucanas. El Senamhi alertó sobre el incremento de las precipitaciones en el norte del país. Norte sostenible

Recordó que la región ha sufrido episodios asociados al fenómeno de El Niño en 1983, 1998, 2017 y 2023, sin que, según afirmó, se hayan ejecutado todas las obras necesarias para reducir la vulnerabilidad ante las inundaciones.

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Baca indicó que, desde el inicio de su gestión en 2023, la municipalidad ha descolmatado drenes y quebradas, instalado puentes y habilitado espacios comunales como albergues. Asimismo, mencionó la construcción de once puentes, algunos de los cuales, aseguró, estarán operativos durante el actual periodo lluvioso.

El burgomaestre añadió que ha coordinado distintas intervenciones con el Gobierno regional y el Ejecutivo, pero reiteró que los municipios necesitan recursos adicionales para afrontar las precipitaciones y evitar que más familias queden aisladas o pierdan sus pertenencias.

Panorama

La lluvia torrencial, registrada desde las 5:30 a. m., inundó calles y sectores de Chulucanas, capital de la provincia piurana de Morropón, y afectó gravemente al mercado modelo, situado en una zona baja, donde el agua alcanzó cerca de 30 centímetros de altura.

Personal militar y operarios con chalecos reflectantes cargan una manguera conectada a un camión de bombeo en una calle inundada
Las precipitaciones inundaron viviendas y calles de Chulucanas, activaron drenes y quebradas, y elevaron el caudal del río Piura por el aporte de agua desde Frías, Ayabaca y Huancabamba

La activación de las quebradas Paccha y Sol Sol amenaza con aislar poblaciones y dificulta el desplazamiento de profesores y personal sanitario. Las precipitaciones también afectan las vías hacia Santa Catalina de Mossa y Chalaco, donde existe riesgo de desprendimientos de rocas.

Días atrás, la presidenta Keiko Fujimori advirtió que el fenómeno climático de El Niño “va a ser realmente dramático” porque la temperatura del mar está cinco grados por encima de lo normal y todos los indicadores superan los registros de 1982 y 1997, cuando ocurrieron eventos similares en el territorio peruano.

Añadió que existen 1.800 puntos de riesgo en el país, pero que se han priorizado 536 de ellos, en los cuales hay un avance de un 70 % de las obras de limpieza de cauces de ríos y prevención ante deslizamientos y avalanchas.

Igualmente, la jefa de Estado señaló que se ha previsto incrementar el fondo de contingencia de la nación a 10.000 millones de soles y que ha solicitado al Congreso la aprobación de un crédito suplementario, por más de 8.200 millones de soles.

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