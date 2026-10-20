Piura: Lluvias frenan la procesión del Señor de los Milagros en Chulucanas y dejan calles anegadas

Procesión del Señor de los Milagros se detiene en Chulucanas por lluvias.

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Las lluvias que cayeron desde la madrugada de este martes 20 de octubre obligaron a suspender la procesión del Señor de los Milagros en Chulucanas. La acumulación de agua en calles de esta ciudad de la provincia de Morropón, en Piura, impidió el avance de los devotos y alteró el recorrido previsto para la imagen religiosa.

Los participantes detuvieron la marcha y colocaron la efigie bajo un toldo para resguardarla de las precipitaciones. A su alrededor, los aniegos dificultaron el tránsito peatonal en distintos sectores. El agua cubrió partes de las vías y dejó sin condiciones para continuar una actividad que congregaba a vecinos y miembros de la hermandad.

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No se difundieron declaraciones de los devotos, de representantes de la hermandad ni de autoridades municipales o de los servicios de emergencia sobre la interrupción. Tampoco se comunicó una hora para retomar la procesión. La decisión respondió a las dificultades que planteaban las calles anegadas y al riesgo de incidentes durante el desplazamiento.

Precipitaciones afectaron la movilidad en varias provincias de Piura

El episodio coincidió con lluvias registradas en otras provincias de la región. En Tambogrande, Castilla, Sullana y Paita hubo aniegos y problemas para circular a pie o en vehículos. En zonas sin pavimento, las precipitaciones formaron barro y estancamientos, una situación que redujo la movilidad en sectores urbanos y rurales durante las primeras horas de la jornada.

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En Piura, el sector Dos Grifos, en el distrito Veintiséis de Octubre, concentró parte de las afectaciones. El nivel del agua llegó a la plataforma de unidades de transporte público que atravesaban una vía transitada. El paso de automóviles generó oleajes que ingresaron a viviendas situadas junto a la calle, según imágenes emitidas por Canal N.

Los residentes intentaban retirar el agua acumulada, pero el tránsito volvía a empujarla hacia el interior de los inmuebles. Un motociclista ingresó a una estación de servicios para evitar un tramo inundado. Trabajadores del establecimiento instalaron barreras plásticas, aunque el agua se mantuvo alrededor de las instalaciones durante la mañana.

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Un motociclista avanza por una calle anegada en el distrito Veintiséis de Octubre tras las precipitaciones registradas en Piura. (Lambayeque Noticias)

Senamhi y COER mantienen alerta por posibles activaciones de quebradas

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) indicó que las lluvias se vinculan con un núcleo convectivo y que podían continuar hasta el mediodía en distintos puntos de Piura.

Durante la mañana, la probabilidad de precipitaciones o chubascos intermitentes alcanzó el 72%, con una previsión de reducción hacia el mediodía y la noche.

La entidad meteorológica registró dos milímetros de agua acumulada en la zona del aeropuerto de Piura, aunque advirtió que el volumen podía ser mayor en otros sectores. El sistema lluvioso era observado por satélite. El pronóstico también incluyó ráfagas de viento y descargas eléctricas en áreas andinas de la costa y sierra norte.

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En Ayabaca y Huancabamba, las lluvias elevaron el caudal de ríos, riachuelos y quebradas. El Senamhi y el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) mantienen una alerta ante una eventual activación de quebradas en zonas vulnerables. Las autoridades recomendaron no cruzar cauces, incluso si parecen secos, y seguir los avisos oficiales sobre la evolución del tiempo en toda la región durante el día de hoy.