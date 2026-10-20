Perú

Hogar para niñas en pobreza extrema, inundado por desagües tras lluvias en Piura: “Imploramos ayuda, esto es de años”

Las aguas servidas ingresaron al internado, obligaron a suspender las clases y expusieron a las menores a riesgos sanitarios. La institución reclamó una solución definitiva al colapso recurrente del alcantarillado

Piura
El Hogar Madre del Redentor, que alberga a 70 niñas y adolescentes en situación de desamparo y pobreza extrema, se inundó con aguas residuales tras el colapso del alcantarillado en Piura
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El Hogar Madre del Redentor, que acoge a 70 niñas y adolescentes en situación de desamparo y pobreza extrema, quedó inundado este martes por aguas residuales tras el colapso del sistema de alcantarillado, un problema agravado por las lluvias en la región de Piura, en el norte del país.

La emergencia obligó a suspender las clases y movilizó a religiosas, docentes y alumnas para contener el avance de los desechos y evitar que alcanzaran más ambientes del recinto.

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El agua comenzó a ingresar alrededor de las 8:00 horas en el internado, situado en el asentamiento Nueva Esperanza, en el oeste de la ciudad de Piura. Ante la inundación, las integrantes de la institución llenaron sacos de arena y los colocaron como barrera, mientras algunas estudiantes colaboraban en las labores de limpieza y evacuación.

“Albergamos 70 niñas y, de verdad, es un problema bastante serio, sobre todo porque es agua de desagüe, no es agua de lluvia”, declaró una docente a la emisora local Cutivalú.

Las lluvias dificultaron el tránsito de vehículos y peatones, afectaron viviendas de sectores vulnerables e interrumpieron la procesión del Señor de los Milagros en Chulucanas. El Senamhi alertó sobre el incremento de las precipitaciones en el norte del país. Norte sostenible

La profesora explicó que el anegamiento afectó tanto el interior como los exteriores del hogar. Las aulas también quedaron cubiertas por las aguas servidas, lo que obligó a interrumpir las actividades escolares mientras continuaban los trabajos para retirar los residuos.

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La hermana Maribel, integrante de la institución, denunció que el colapso del alcantarillado es un problema recurrente y reclamó a la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento Grau (EPS Grau) que adopte medidas definitivas.

“Esto no es de ahora recién, es de años atrás”, afirmó la religiosa, quien advirtió que las aguas residuales seguían brotando sin encontrar una vía de evacuación.

La monja señaló que la situación también afecta a familias de los sectores aledaños, cuyos vecinos afrontan episodios similares en sus viviendas. Por ello, pidió la intervención de las autoridades y el envío de arena para reforzar las barreras de protección del internado ante posibles nuevos aniegos.

Aunque personal de EPS Grau acudió al lugar con una motobomba para retirar el agua acumulada, la religiosa consideró que la medida no resuelve el problema de fondo. “Eso no es la solución. Por favor, les pedimos a EPS Grau que solucionen el problema del desagüe”, insistió.

Una vía inundada por agua de lluvia bajo un puente con la inscripción Parque Infantil Miguel Cortés, entre edificios urbanos
La emergencia obligó a suspender las clases y afectó aulas, espacios interiores y zonas exteriores del internado situado en el asentamiento Nueva Esperanza

Mientras continuaban las labores de bombeo, aún quedaban charcos de aguas residuales en distintas áreas del establecimiento. Algunas alumnas seguían participando en la limpieza, después de haber ayudado a colocar los sacos de arena durante las primeras horas de la jornada.

El hogar ya había afrontado una emergencia similar en 2023, cuando personal del Agrupamiento de Artillería Coronel EP José Joaquín Inclán intervino para desaguar sus instalaciones tras las intensas lluvias de ese año.

Piura vivió una jornada de caos por las lluvias: seis milímetros de precipitación bastaron para anegar el centro de la ciudad, donde el agua quedó estancada entre excavaciones y veredas levantadas por obras viales paralizadas, lo que obligó a suspender el tránsito peatonal y vehicular y afectó las actividades comerciales y laborales.

Solo días atrás, la presidenta Keiko Fujimori advirtió que el fenómeno climático de El Niño “va a ser realmente dramático” porque la temperatura del mar está cinco grados por encima de lo normal y todos los indicadores superan los registros de 1982 y 1997, cuando ocurrieron eventos similares en el territorio peruano.

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