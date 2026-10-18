Tres sujetos caen con más de 300 explosivos en La Libertad: PNP investiga presuntos vínculos con ‘Los Rápidos de Huamachuco’

Agentes policiales incautan 302 cartuchos de emulsión explosiva, mecha lenta y teléfonos móviles tras intervenir a tres personas en el sector de Quesquenda, en Huamachuco. (Foto: Mininter)

Guardar

La Policía Nacional del Perú (PNP) incautó 302 cartuchos de emulsión explosiva durante un operativo en Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión, en la región La Libertad. Tres personas que viajaban en un automóvil fueron detenidas y son investigadas por su presunta relación con una organización delictiva.

Además de los explosivos, los agentes encontraron aproximadamente 100 metros de mecha lenta, fulminantes y tres celulares. Según el Ministerio del Interior, el material podría estar destinado a actividades de minería ilegal y extorsión, aunque las investigaciones deberán determinar su procedencia y el uso que pretendían darle.

PUBLICIDAD

La intervención fue parte de una serie de operativos del Comando Unificado contra la delincuencia en La Libertad. Las acciones también permitieron detener a cuatro presuntos integrantes de una banda investigada por un posible caso de sicariato en Trujillo y capturar a una mujer que tenía una orden de detención vigente por estafa.

PNP incauta más de 300 explosivos en Huamachuco

El operativo se realizó en el sector de Quesquenda, en Huamachuco, donde agentes policiales intervinieron un automóvil con tres ocupantes. Según informó N60, los sospechosos intentaron escapar al notar la presencia de los efectivos, pero fueron interceptados.

Efectivos de la Policía Nacional presentan en Trujillo a tres presuntos integrantes de Los Rápidos de Huamachuco junto con decenas de cartuchos de explosivos incautados. (Foto: Mininter)

Durante el registro del vehículo, los agentes encontraron 302 cartuchos de emulsión explosiva, cerca de 100 metros de mecha lenta y una caja con fulminantes. También decomisaron tres teléfonos celulares y el automóvil en el que viajaban los detenidos.

PUBLICIDAD

La Policía investiga el origen de los materiales y su posible destino. De acuerdo con el Ministerio del Interior, los explosivos podrían estar relacionados con la minería ilegal y la extorsión, dos actividades que las autoridades buscan combatir en la región. Los tres intervenidos quedaron a disposición de las autoridades competentes.

Los Rápidos de Huamachuco estarían vinculados con los explosivos

De acuerdo con información policial difundida por N60, los tres detenidos serían presuntos integrantes de “Los Rápidos de Huamachuco”. Las autoridades investigan si incurrieron en el delito de fabricación, suministro o tenencia de materiales peligrosos debido a la cantidad de explosivos que transportaban.

Las diligencias buscan establecer de dónde procedían los cartuchos y quiénes estaban detrás de su traslado. La Policía también deberá determinar si los materiales tenían como destino alguna actividad ilegal.

PUBLICIDAD

Hasta el momento, la información disponible no confirma el uso que se pretendía dar a los explosivos ni determina la responsabilidad penal de los intervenidos. Por ello, su presunta vinculación con la organización delictiva deberá esclarecerse durante la investigación.

Cuatro detenidos por presunta tenencia ilegal de armas en Trujillo

En otra intervención, agentes del Departamento de Investigación Criminal Este capturaron a cuatro presuntos integrantes de “Los Remanentes de la J” en la ciudad de Trujillo. La operación se realizó tras acciones de inteligencia policial.

La Policía Nacional del Perú presenta a cuatro detenidos de la banda Los Remanentes de la J y los objetos incautados durante un operativo en Trujillo. (Foto: Mininter)

Durante el operativo, los agentes incautaron dos pistolas, una de ellas con la serie erradicada, cargadores abastecidos, municiones y cinco celulares. También intervinieron el vehículo en el que se desplazaban los sospechosos.

PUBLICIDAD

Según el Ministerio del Interior, los cuatro detenidos presuntamente planeaban cometer un ataque de sicariato en Florencia de Mora. Todos quedaron a disposición de la unidad especializada para las investigaciones, con conocimiento del Ministerio Público.

Operativos en La Libertad dejan más de 950 personas intervenidas

Las acciones contra la delincuencia también llegaron al distrito de Paiján, donde la Policía detuvo a Alizson Brenda Carpio Plasencia, de 33 años. La mujer tenía una requisitoria vigente por el delito de estafa, emitida por un juzgado penal de Andahuaylas, en Apurímac, y fue puesta a disposición de las autoridades judiciales.

Efectivos de la Policía Nacional intervienen a motociclistas durante un operativo nocturno de seguridad ciudadana en el departamento de La Libertad. (Foto: Mininter)

En paralelo, la Región Policial La Libertad mantiene operativos durante la noche y la madrugada en distintos distritos de Trujillo y zonas cercanas. En el despliegue participan unidades especializadas como SUAT, DINOES, GRECCO, Tránsito, Los Halcones y Emergencia, además de comisarías y el Escuadrón de Drones.

PUBLICIDAD

Según el balance del Ministerio del Interior, más de 950 personas pasaron por controles de identidad durante las últimas horas. Los agentes también verificaron vehículos e inspeccionaron unidades de transporte menor, comercios, bares, cantinas y locales de eventos sociales, como parte de las acciones de prevención y control en la región.