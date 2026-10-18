Qué hacer en caso de sismo o falla técnica en la Línea 1 del Metro de Lima

La Línea 1 del Metro de Lima registró una interrupción parcial de su servicio la tarde del martes 8 de julio. Composición: Infobae

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La infraestructura de la Línea 1 del Metro de Lima está diseñada bajo estándares sismorresistentes capaces de tolerar movimientos telúricos de gran magnitud. Sin embargo, eventos sísmicos o averías imprevistas en el sistema de tracción demandan una respuesta organizada de los usuarios y del personal operativo.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) y la concesionaria mantienen protocolos específicos para resguardar la integridad de los viajeros desde el andén hasta el viaducto elevado.

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Protocolos de evacuación de trenes detenidos sobre el viaducto elevado

Durante un sismo, la disposición primordial es permanecer en el interior de los vagones. La estructura del viaducto y los coches constituyen el punto más seguro ante el movimiento telúrico; por ello, el tren se detiene de forma automática o por maniobra preventiva del conductor hasta que cese la sacudida.

Si el convoy queda inmovilizado por una falla electromecánica prolongada o un daño estructural posterior que obligue al desalojo, los usuarios deben acatar las siguientes pautas:

Prohibición de descenso no autorizado: Queda terminantemente prohibido forzar las puertas mecánicas , romper ventanas o descender a los rieles por cuenta propia. Las catenarias transportan 1500 voltios de corriente continua y transitar sin autorización acarrea peligro de electrocución o caídas desde altura.

Corte de energía (desenergización): La evacuación únicamente comienza cuando el Centro de Control de Operaciones (CCO) confirma la desenergización total del tramo y emite la orden oficial.

Uso de la pasarela de emergencia: El conductor habilita las puertas frontales o laterales designadas. Los pasajeros deben caminar en fila india por la pasarela peatonal de mantenimiento del viaducto, sujetándose de las barandas y dirigiéndose hacia la estación más próxima bajo la guía de las cuadrillas de rescate.

Coordinación del personal de la Línea 1 ante emergencias médicas dentro del tren

Frente a una descompensación, paro cardiorrespiratorio, crisis nerviosa o accidente físico a bordo, el protocolo prioriza la llegada al andén más cercano para garantizar la atención especializada:

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Activación del intercomunicador: Cualquier pasajero debe presionar el intercomunicador de emergencia situado al costado de las puertas del vagón para entablar comunicación directa con el conductor. Prioridad de avance: Por norma operativa, el tren no se detiene a mitad del viaducto ni en zonas oscuras del trazado, ya que esto retrasaría el socorro. La unidad continúa su marcha regular hasta la siguiente estación. Despliegue en andén: Al recibir la alerta, el conductor notifica al CCO, que moviliza al personal de estación, agentes de seguridad y brigadistas capacitados en primeros auxilios. El equipo espera en la plataforma con botiquines y camillas rígidas para extraer al afectado. Derivación externa: Si la condición clínica del usuario es crítica, la administración coordina la llegada de ambulancias del Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU - 106) o del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (116) en los accesos de la estación.

Trabajadores de la Línea 1 del Metro de Lima asisten a un herido simulado con una camilla rígida durante un ensayo de respuesta ante sismos en una estación.

Zonas de seguridad y puntos de reunión en la superficie de cada estación

Tanto en los andenes como en los niveles inferiores de las 26 estaciones del trazado existen perímetros de resguardo señalizados de acuerdo con las disposiciones del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci):

En andenes y vestíbulos: La franja amarilla podotáctil delimita la zona de peligro inmediato por circulación de trenes; alejarse de ella y de los vidrios es vital durante el movimiento telúrico.

En la superficie exterior: Al salir a la calle, las áreas abiertas y libres de redes eléctricas o caídas de fachadas son los puntos oficiales de concentración masiva asignados a cada una de las 26 paradas.

Retorno seguro de pasajeros a nivel de calle durante la interrupción del servicio

Ante una suspensión definitiva del servicio generada por averías o revisiones estructurales post-sismo, la salida del público hacia la vía pública sigue un esquema estricto:

Inhabilitación de escaleras mecánicas y ascensores: Por seguridad, las escaleras eléctricas y elevadores quedan fuera de servicio para evitar caídas por detenciones súbitas o atrapamientos en caso de fluctuación eléctrica. El descenso se efectúa únicamente por las escaleras fijas, conservando la derecha y utilizando los pasamanos.

Evacuación preferencial: Se asiste de forma prioritaria a mujeres embarazadas, adultos mayores, menores de edad y personas con movilidad reducida.

Liberación de torniquetes: El personal de estación procede a destrabar y abrir los torniquetes para que la salida de los usuarios hacia el exterior sea fluida y sin retenciones en los controles de cobro.

Devolución de pasajes (normativa Ositrán): Conforme al marco regulatorio del transporte ferroviario, si el servicio es suspendido y el viaje no concluye, los pasajeros tienen derecho a la reposición de su dinero. Quienes decidan no esperar la reanudación pueden acercarse a los agentes de estación o ventanillas de boletería para recibir la recarga del saldo correspondiente en su tarjeta, o bien tramitar su reclamo en las Oficinas de Atención al Pasajero fijas ubicadas en Cabitos y Gamarra.

Canales oficiales para informarse ante una suspensión repentina

Para prevenir rumores y confusión durante contingencias, los pasajeros disponen de vías oficiales de información técnica y operacional:

Megafonía y pantallas internas: Las estaciones y coches cuentan con sistemas de altavoces conectados directamente al CCO, donde se anuncian demoras, desvíos operativos, bucles provisionales o suspensiones en tiempo real. Las pantallas digitales ubicadas en andenes replican estos comunicados.

Redes sociales verificadas: La concesionaria emite alertas inmediatas y reportes de estado del servicio a través de su cuenta oficial en X (anteriormente Twitter, @lineauno ), su página de Facebook ( Línea 1 del Metro de Lima ) y su perfil de Instagram ( @lineaunope ).

Línea telefónica gratuita: Ante dudas sobre el funcionamiento de rutas o devoluciones, la central gratuita de atención 0-800-111-21 opera de lunes a sábado de 05:00 a 22:00 horas, y domingos y feriados de 05:30 a 22:00 horas.

Canales institucionales de soporte: La plataforma web lineauno.pe (sección de comunicados) y las cuentas institucionales de la ATU y Ositrán sirven como canal de ratificación para medidas extraordinarias de transporte alternativo o fiscalización del servicio.