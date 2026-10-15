Perú

Dictan cadena perpetua para el asesino de abogada peruana en Estados Unidos

El estadounidense Carl Andrew Stanley recibió la máxima pena de prisión por el crimen de Paola, una profesional de Chimbote que había emigrado para ejercer su carrera

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El estadounidense Carl Andrew Stanley fue condenado a cadena perpetua por el asesinato de Paola Cecilia Pastor Castillo, una abogada peruana oriunda de Chimbote que residía en Estados Unidos. La sentencia se dictó el 8 de octubre, tras un proceso judicial que se extendió por casi dos años.

La víctima había emigrado para desarrollarse profesionalmente como abogada. Su madre recordó que, antes de viajar, recibió el respaldo del expresidente peruano Valentín Paniagua, quien había sido su docente universitario y le entregó una carta de recomendación.

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“Terminó su carrera brillante. Cuando ella se quería ir a Estados Unidos, el doctor Paniagua, que fue presidente del Perú, había sido su catedrático”, relató la madre de Paola a Latina Noticias.

La resolución contra Carl Andrew Stanley cerró el juicio por la muerte de Paola en Celina, donde el acusado ingresó sin autorización a la vivienda de la víctima
La resolución contra Carl Andrew Stanley cerró el juicio por la muerte de Paola en Celina, donde el acusado ingresó sin autorización a la vivienda de la víctima| Foto: Difusión

El ataque ocurrió en noviembre de 2024 en Texas

De acuerdo con la información, Stanley, de 55 años, ingresó sin autorización a la vivienda de Paola en Celina, Texas, el 25 de noviembre de 2024. Luego de una discusión, la atacó hasta causarle la muerte.

El padre de la víctima, Eduardo Pastor, sostuvo que su hija no advirtió a tiempo la conducta de su expareja. “Conoció a este tipo y se equivocó, como todo ser humano. No pudo darse cuenta a tiempo de la clase de ser humano que era”, afirmó.

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La condena a prisión perpetua fue aprobada por unanimidad. La madre de la abogada indicó que el veredicto evitó una eventual reducción de la pena.

Cadena perpetua en Estados Unidos: condenaron al asesino de la abogada peruana Paola
Cadena perpetua en Estados Unidos: condenaron al asesino de la abogada peruana Paola| Foto: Latina Noticias

Más de 110 feminicidios fueron registrados en Perú durante 2026

El caso volvió a poner atención sobre la violencia contra las mujeres y la respuesta de la justicia ante estos crímenes. Según el Programa Nacional Warmi Ñan del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), Perú registró más de 110 casos de feminicidio en lo que va de 2026.

Hasta fines de agosto, también se había contabilizado 181 tentativas de feminicidio. La legislación peruana establece una pena mínima de 20 años de prisión por feminicidio, mientras que las circunstancias agravantes pueden elevar la condena hasta 35 años.

Yessica Yabar, vocera de la Defensoría del Pueblo, advirtió que existen demoras en las investigaciones y en los procesos judiciales relacionados con estos casos. Señaló que la intervención debe involucrar al Ministerio Público, el Poder Judicial y la Policía Nacional.

“Existe una demora excesiva. En muchos casos hasta sueltan a la persona que cometió el delito”, afirmó Yabar.

La representante de la Defensoría del Pueblo sostuvo que la institución realiza el seguimiento de los casos que recibe, aunque precisó que la investigación y la sanción corresponden a las autoridades judiciales y fiscales.

Canales de ayuda en Perú

  • Línea 100: atención gratuita, confidencial y disponible las 24 horas para casos de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar.
  • Chat 100: canal virtual de orientación psicológica y legal del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
  • Centros Emergencia Mujer y Familia: brindan atención legal, psicológica y social, además de acompañamiento para realizar denuncias y solicitar medidas de protección.
  • Policía Nacional del Perú: ante una situación de riesgo inmediato, llama al 105 o acude a la comisaría más cercana.

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