Estación San Marcos de la Línea 2 casi al 100%: movilizará a más de 7 mil personas en horas punta de la mañana

La estación San Marcos registra un progreso de 96,10% en la ejecución de obras civiles y de 65,42% en los trabajos de arquitectura. Foto: El Peruano

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La construcción de la estación San Marcos de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao registra avances en sus diferentes componentes y apunta a facilitar el desplazamiento hacia la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Cuando entre en funcionamiento, se estima que recibirá a más de 7.000 usuarios durante las horas punta de la mañana, según informó el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), mediante la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).

La nueva infraestructura permitirá conectar directamente el sistema ferroviario con el campus universitario y reducir los tiempos de traslado desde distintos puntos de la capital. En particular, el recorrido desde Ate hasta la Decana de América podría realizarse en aproximadamente 30 minutos. La estación beneficiará a una comunidad de más de 45.000 estudiantes, que dispondrá de una alternativa adicional para movilizarse por la ciudad.

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¿Cuánto avanzan las obras de la estación San Marcos?

La estación San Marcos presenta un avance de 96,10% en obras civiles y de 65,42% en obras de arquitectura, de acuerdo con los datos difundidos por la ATU. Al considerar ambos componentes, el progreso general del proyecto alcanza el 82,22%, por lo que todavía quedan trabajos pendientes antes de su culminación.

Las obras civiles comprenden la construcción de los elementos estructurales de la estación, como muros, losas y áreas principales. En cambio, los trabajos de arquitectura están relacionados con los acabados y el acondicionamiento de los ambientes interiores. La diferencia entre ambos porcentajes refleja que, aunque la estructura se encuentra cerca de completarse, el acondicionamiento de los espacios continúa en ejecución.

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La ATU brinda recomendaciones para pasajeros ante un sismo en el Metropolitano, Línea 1, Línea 2, corredores complementarios y taxis. Conoce cuándo permanecer dentro del vehículo y cómo realizar una evacuación segura. Fuente: X / ATU

¿Qué beneficios tendrá la estación para la Universidad San Marcos?

La UNMSM será la primera universidad del Perú en contar con una estación del Metro conectada directamente con su campus. Esta conexión busca facilitar el acceso de estudiantes y otros integrantes de la comunidad universitaria, además de ofrecer una alternativa de transporte para quienes se desplazan diariamente hacia esta zona de Lima.

Los beneficios previstos también incluyen proyectos de infraestructura acordados entre el MTC y la universidad. Estos compromisos surgieron por la utilización de terrenos universitarios necesarios para ejecutar las obras de la estación y comprenden intervenciones destinadas a ampliar y mejorar los servicios disponibles para la comunidad sanmarquina.

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Residencia universitaria y edificio multipropósito

Entre las iniciativas contempladas figura una residencia universitaria distribuida en dos bloques de diez pisos, con capacidad para 745 estudiantes. El proyecto incorporará servicios y ambientes complementarios, entre ellos comedor, lavandería, tópico, lactario y una guardería para 50 niños. También contará con un auditorio para 306 personas y espacios de uso compartido.

La cartera de intervenciones incluye, además, un edificio multipropósito de siete niveles para actividades administrativas y académicas. La infraestructura dispondrá de laboratorios, cafetería y un salón de usos múltiples con capacidad para 126 personas, así como otros ambientes destinados a las actividades de la universidad.

Representantes de la Municipalidad de Lima y del Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú se reúnen en una mesa de trabajo para coordinar acuerdos sobre el proyecto del Tren de Lima. Durante el encuentro, se abordan aspectos relacionados con la autorización, traslado y mantenimiento de coches ferroviarios para ponerlos a disposición de la población. El video incluye declaraciones de un funcionario municipal e imágenes de vagones de tren.

Mejoras de seguridad y acceso en el campus

Algunas de las acciones comprometidas ya fueron ejecutadas. Entre ellas se encuentra la instalación de 21 cámaras de videovigilancia de alta precisión con reconocimiento facial, destinadas a reforzar la seguridad y el control de los accesos a la universidad.

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También se realizaron trabajos de mejoramiento del cerco perimétrico y de la iluminación en sectores vinculados al campus. A estas medidas se suma la modernización de las puertas 2 y 3 de la Decana de América, como parte de las intervenciones asociadas a los compromisos asumidos entre ambas instituciones.

La ATU continuará supervisando el avance de la estación San Marcos y el cumplimiento de los proyectos vinculados a la UNMSM. El seguimiento comprende tanto la infraestructura de transporte como las obras complementarias previstas para la universidad, en el marco de la implementación de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao.

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