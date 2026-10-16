Corredor Morado: rutas desde San Juan de Lurigancho hacia la Av. Brasil

Un autobús del sistema Metropolitano transporta a numerosos pasajeros durante el horario de tránsito en una de las vías de Lima, Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Corredor Morado conecta a diario a cientos de miles de personas entre San Juan de Lurigancho, el distrito más poblado del Perú, y el centro de Lima. El sistema, administrado por la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), funciona como una alternativa complementaria al Metropolitano y a la Línea 1 del Metro, con buses morados que recorren un eje troncal a lo largo de la avenida Túpac Amaru antes de bifurcarse hacia distintos destinos de la capital.

La red se sostiene sobre un conjunto de servicios troncales identificados con números de tres dígitos, cada uno con un trazado y un destino final diferenciado. Mientras algunas rutas culminan en el Centro Histórico de Lima, otras se extienden hasta distritos como Magdalena del Mar o San Isidro, lo que convierte al corredor en una de las principales vías de conexión entre el este de la ciudad y las zonas comerciales y administrativas del centro y el oeste limeño.

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El acceso a las unidades se realiza exclusivamente mediante tarjeta Lima Pass o del Metropolitano, sin posibilidad de pago en efectivo. La tarifa general del servicio es de 2,80 soles, aunque la ATU ha evaluado en el pasado esquemas de precio diferenciado según el tramo de abordaje.

A continuación, el detalle de los trazados vigentes, sus conexiones con la Línea 1 del Metro y los paraderos habilitados en las avenidas Abancay y Manco Cápac.

Estación Ricardo Palma cerrada

Recorrido del Corredor Morado conectando San Juan de Lurigancho (SJL) con Lima Centro

El eje común de todas las rutas del Corredor Morado nace en distintos paraderos de San Juan de Lurigancho, entre ellos La Capilla, Montenegro y Bayóvar, y avanza por la avenida Fernando Wiesse y la avenida Próceres de la Independencia. Desde allí, los buses ingresan al Centro de Lima a través de dos variantes principales: unas rutas cruzan por la avenida 9 de Octubre hasta el puente Ricardo Palma y la avenida Abancay, mientras que otras atraviesan los túneles Santa Rosa y San Martín para desembocar directamente en el Cercado de Lima.

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Este diseño permite que el corredor funcione como una columna vertebral de transporte que une un distrito de más de un millón de habitantes con el núcleo administrativo y comercial de la ciudad. Según datos recogidos por La República, más de 100.000 personas utilizan a diario alguno de los servicios del sistema, lo que explica la relevancia de su continuidad operativa para la movilidad metropolitana.

Más de 45.000 estudiantes podrán contar con una nueva opción de transporte para llegar al campus universitario cuando la estación entre en funcionamiento. Foto: Línea 2 del Metro de Lima

Servicio 404, 405, 409 y 412, trazados, avenidas principales y destinos

El servicio 404 es, hasta la actualidad, la única ruta del Corredor Morado que circula por la avenida Brasil. Su recorrido de ida parte desde la avenida Fernando Wiesse, continúa por Próceres de la Independencia, la avenida 9 de Octubre y el puente Ricardo Palma, para luego tomar la avenida Abancay, la avenida Miguel Grau, la Plaza Grau y la Plaza Bolognesi, hasta finalizar en avenida Brasil, en el distrito de Magdalena del Mar. La ampliación hacia ese tramo se concretó en septiembre de 2018.

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El servicio 405, por su parte, conecta San Juan de Lurigancho con San Isidro mediante un trazado que combina las avenidas Fernando Wiesse, Próceres de la Independencia, Abancay, Manco Cápac y Petit Thouars. El servicio 409, que durante años compartió el eje Abancay con un destino en la avenida Juan de Arona, dejó de operar en febrero de 2024 por una deuda del operador que superaba los 300 millones de soles, según informó en su momento La República. En paralelo, el servicio 412 representa la ruta más corta del sistema: inicia en Próceres de la Independencia, atraviesa los túneles Santa Rosa y San Martín y concluye en la avenida Nicolás de Piérola, en pleno Centro Histórico.

Servicio 404, 405, 409 y 412, trazados, avenidas principales y destinos

Servicio 404, 405, 409 y 412, trazados, avenidas principales y destinos

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Servicio 404, 405, 409 y 412, trazados, avenidas principales y destinos

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Servicio 404, 405, 409 y 412, trazados, avenidas principales y destinos

Conexión con la Línea 1 del Metro en las estaciones Bayóvar y Caja de Agua

Dos puntos del recorrido funcionan como nodos de intercambio modal con la Línea 1 del Metro de Lima y Callao. La estación Bayóvar, ubicada en San Juan de Lurigancho, sirve de paradero común para los servicios 404 y 405, además de haber sido el punto de origen del nuevo Servicio Extraordinario 09 (SE-09), que desde noviembre de 2025 une directamente esa estación con el distrito de San Isidro.

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La estación Caja de Agua, la vigésima de la Línea 1, también mantiene conexión directa con los buses morados. De acuerdo con información compilada en Wikipedia, los servicios 404 y 405 cuentan allí con paradero en ambos sentidos, lo que permite a los usuarios combinar el tren eléctrico con el corredor de superficie sin necesidad de trasladarse largas distancias. Esta articulación entre ambos sistemas de transporte masivo busca reducir los tiempos de viaje para quienes se desplazan entre el extremo este de la capital y el eje de Abancay.

Paraderos oficiales del Corredor Morado en las avenidas Abancay y Manco Cápac

El tramo urbano entre el puente Ricardo Palma y la avenida Nicolás de Piérola concentra la mayor densidad de paraderos del sistema. En la avenida Abancay operan actualmente nueve paraderos habilitados para el Corredor Morado, cinco con sentido hacia la avenida Grau y cuatro hacia San Juan de Lurigancho, luego de una reubicación dispuesta por la ATU en diciembre de 2020 para ordenar la convivencia con 23 rutas de transporte convencional que también circulan por esa vía.

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En la avenida Manco Cápac, entre los cruces con avenida Grau y avenida México, la Municipalidad de Lima había identificado previamente diez paraderos señalizados de uso exclusivo para los servicios morados, como parte de un reordenamiento iniciado en 2019 que eliminó la segmentación por grupos A, B y C y estableció paraderos universales para todas las rutas autorizadas. Ese mismo eje forma parte del trazado del SE-09, que suma 32 paraderos de ida y 34 de retorno entre San Juan de Lurigancho y San Isidro.

Horarios de operación y frecuencia de paso de los buses morados

La operación del Corredor Morado comienza entre las 4:30 y las 5:00 de la mañana, de lunes a sábado, y se extiende hasta las 11:00 de la noche, con un cierre ligeramente anticipado los domingos, a las 10:30 de la noche. El servicio 404 mantiene un horario particular en su tramo hacia avenida Brasil, con salidas desde las cinco de la mañana hasta las once de la noche y retornos hasta la medianoche, todos los días de la semana.

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El Servicio Extraordinario 09, la incorporación más reciente al sistema, replica ese esquema con funcionamiento ininterrumpido de 5:00 de la mañana a 11:00 de la noche, los siete días de la semana. La tarifa de ese servicio es de 2,80 soles para el pasaje general y de 1,40 soles para estudiantes que acrediten su condición con carné, según precisó la ATU.