Rutas del Metropolitano: Troncales, expresos y alimentadores explicados

ATU enviará al MEF adenda para formalizar operación del Metropolitano tras 15 años y renovar flota. (Foto: Agencia Andina)

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El Metropolitano, administrado por la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), constituye uno de los principales ejes de movilidad cotidiana de la capital.

Diseñado para conectar el norte con el sur a través de un carril segregado exclusivo, su esquema operativo combina líneas regulares con paradas en todos los andenes, servicios expresos orientados a desahogar la demanda en horas punta y una red de buses alimentadores que articula los distritos periféricos con las estaciones de intercambio.

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Ruta A, B y C: Paraderos, recorrido completo y horarios de atención

Los servicios regulares constituyen la columna vertebral del Metropolitano al realizar parada en cada una de las estaciones habilitadas dentro de sus tramos de cobertura.

Ruta Regular A : Conecta Lima Norte con el Centro Histórico . Inicia su recorrido en el Terminal Naranjal (Independencia) y culmina en la Estación Central (Cercado de Lima), transitando a través del ramal de las avenidas Emancipación y el Jirón Lampa. Consta de 16 paraderos: Terminal Naranjal, Izaguirre, Pacífico, Independencia, Los Jazmines, Tomás Valle, El Milagro, Honorio Delgado, UNI, Parque del Trabajo, Caquetá, Ramón Castilla, Tacna, Jirón de la Unión, Colmena y Estación Central. Su horario de atención es de lunes a sábado de 5:00 a. m. a 11:00 p. m. y los domingos de 5:00 a. m. a 10:00 p. m.

Ruta Regular B : Atiende el eje troncal norte pasando por la avenida Alfonso Ugarte hacia la Estación Central . Parte desde la cabecera norte en el Terminal Chimpu Ocllo / Los Incas , pasando por el Terminal Naranjal e integrando estaciones clave como Tomás Valle, UNI, Caquetá, Dos de Mayo, Quilca, España y Central . Opera de lunes a viernes en horario general de 10:00 a. m. a 11:00 p. m. (en horas punta matutinas se priorizan servicios expresos troncales), los sábados de 5:00 a. m. a 11:00 p. m. y los domingos de 5:00 a. m. a 10:00 p. m.

Ruta Regular C: Comunica el Centro Histórico con el extremo sur de la capital. Recorre íntegramente la Vía Expresa de Paseo de la República entre la Estación Ramón Castilla y el Terminal Matellini (Chorrillos). Posee 24 paraderos: Ramón Castilla, Tacna, Jirón de la Unión, Colmena, Central, Estadio Nacional, México, Canadá, Javier Prado, Canaval y Moreyra, Aramburú, Domingo Orué, Angamos, Ricardo Palma, Benavides, 28 de Julio, Plaza de Flores, Balta, Bulevar, Estadio Unión, Escuela Militar, Terán, Rosario de Villa y Terminal Matellini. Funciona de lunes a sábado de 5:00 a. m. a 11:00 p. m. y los domingos de 5:00 a. m. a 10:00 p. m.

Contraloría detecta deficiencias en mantenimiento y seguridad de estaciones del Metropolitano|Contraloría

Servicios Expresos del Metropolitano: Cuáles son, paradas y ahorro de tiempo

Los servicios expresos fueron diseñados para reducir sustancialmente los tiempos de viaje al omitir andenes con menor densidad de transbordo en franjas horarias de máxima afluencia.

Mientras que cubrir el trayecto completo de extremo a extremo en una ruta regular puede demorar entre 60 y 80 minutos, un autobús expreso recorta ese desplazamiento a un rango de 35 a 45 minutos.

Expreso 1 : Une la Estación Central con el Terminal Matellini en ambos sentidos durante los turnos mañana (5:00 a. m. a 9:30 a. m.) y tarde (5:00 p. m. a 9:30 p. m.). Se detiene en estaciones clave del sur: Estadio Nacional, Javier Prado, Canaval y Moreyra, Angamos, 28 de Julio, Balta y Matellini.

Expreso 2 y 3 : Brindan salida masiva desde el Terminal Naranjal hacia el centro financiero y distritos del sur ( estaciones Javier Prado, Canaval y Moreyra, Angamos, Benavides y 28 de Julio ) en las mañanas, con sentido inverso de retorno en las tardes.

Expreso 4 : Servicio especial diurno para los días sábados, uniendo Naranjal con Plaza de Flores a través del eje de Alfonso Ugarte y Vía Expresa.

Expreso 5 : Funciona de lunes a viernes en horario valle (de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.) entre Naranjal y Plaza de Flores . Realiza paradas intermedias seleccionadas como Tomás Valle, UNI, España, Central, Canadá, Javier Prado, Canaval y Moreyra, Angamos y Ricardo Palma.

Expresos 6, 7, 8 y 9 : Servicios segmentados de hora punta laboral y universitaria. El Expreso 6 cubre el trayecto Izaguirre–Benavides en la mañana; el Expreso 7 atiende Tomás Valle–Angamos; el Expreso 8 va de Izaguirre a Plaza de Flores en la tarde; y el Expreso 9 cubre la ruta UNI–Benavides matutina.

Expreso 10 : Conecta de manera directa el Terminal Naranjal con la Estación Central por las mañanas sin paradas intermedias en el corredor de Alfonso Ugarte.

Expresos 11 y 12 : El Expreso 11 conecta la ampliación norte (estación Los Incas / Chimpu Ocllo) directamente con la Estación Central en horas de alta demanda; mientras que el Expreso 12 complementa la demanda entre Estación Central y Benavides con paradas en Canaval y Moreyra, Javier Prado y Angamos.

Súper Expreso (SX) y Súper Expreso Norte (SXN): Son las alternativas más rápidas del sistema. El SX conecta Naranjal directamente con San Isidro y Miraflores (parando únicamente en Canaval y Moreyra, Aramburú y Angamos); el SXN realiza un viaje semidirecto entre Naranjal y Estación Central en turnos de mañana y noche.

Rutas alimentadoras del Norte y del Sur: Conexiones hacia los extremos de Lima

Los servicios alimentadores trasladan a los pasajeros desde zonas residenciales y comerciales periféricas hasta los andenes de transbordo del corredor segregado. El sistema opera con buses amarillos o anaranjados y permite una tarifa integrada al conectar con el bus troncal mediante la tarjeta del Metropolitano o Lima Pass.

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Conexiones en la Zona Norte

El Terminal Naranjal y los nodos de transferencia habilitados en Comas y Carabayllo nuclean los alimentadores septentrionales:

Alimentadores de ruta corta/media : Naranjal, Izaguirre, Antúnez de Mayolo, Los Olivos, Mayolo, Payet, Tahuantinsuyo y Puno.

Alimentadores de mayor extensión geográfica: Rutas como Ensenada, Puente Piedra, Trapiche, Santo Domingo, Tungasuca, Milagro de Jesús, Collique, Carabayllo y Torre Blanca, que abastecen a populosos sectores de Carabayllo, Comas y Puente Piedra, varias de las cuales fueron reprogramadas para alimentar las nuevas estaciones de la avenida Universitaria.

Conexiones en la Zona Sur

El Terminal Matellini, ubicado en el distrito de Chorrillos, centraliza las rutas alimentadoras del extremo sur de la ciudad:

Alimentador América : Cubre arterias del límite entre Chorrillos, Surco y San Juan de Miraflores (avenidas Mateo Pumacahua, El Sol).

Alimentador Cedros de Villa : Conecta la urbanización Los Cedros y zonas costeras de Chorrillos con el terminal.

Alimentador Los Próceres : Articula avenidas principales de la urbanización Los Próceres y áreas adyacentes de Santiago de Surco.

Alimentador Villa El Salvador: Conecta a los residentes del cono sur directo desde Villa El Salvador hacia Matellini, facilitando el trasvase a las troncales de la Vía Expresa.

Bus alimentador. | Andina

Ampliación del Metropolitano hacia Carabayllo: Estaciones y estado del servicio

La Ampliación Norte comprende un trazado superior a los 10 kilómetros sobre las avenidas Metropolitana y Universitaria, diseñado para conectar el Terminal Naranjal con el distrito de Carabayllo a través de 17 estaciones, un patio taller y una nueva estación terminal.

Puesta en marcha por fases : Primer tramo (diciembre de 2023) : La ATU habilitó comercialmente cuatro estaciones estratégicas a lo largo de la avenida Universitaria en Comas: Universidad, 22 de Agosto, Andrés Belaúnde y Los Incas. Apertura de la cabecera norte (diciembre de 2024) : El Terminal Chimpu Ocllo, situado en Carabayllo, inició su periodo de operaciones con servicios troncales hacia el Centro de Lima y la recepción de rutas alimentadoras zonales.

Listado de estaciones que integran el proyecto :Terminal Chimpu Ocllo, San Felipe, San Carlos, La Alborada, Los Ángeles, Aceros, Micaela Bastidas, Jamaica, Sangarará, Los Incas, Andrés Belaúnde, 22 de Agosto, José Pagador, México / Universitaria, Los Platinos, Maestro Peruano y Santa Ligia.

Estado actual de la infraestructura:Mientras que el Terminal Chimpu Ocllo y las estaciones Universidad, 22 de Agosto, Belaúnde y Los Incas se encuentran activas en la dinámica de transporte regular y expreso, una parte de las estaciones intermedias de la infraestructura civil ha permanecido en procesos de recepción técnica, adecuación de señalética, resolución de adendas contractuales e incorporación paulatina de flota para habilitar paradas seguras sin saturar los intervalos de paso de los buses articulados.

Aplicativos y mapas oficiales para planificar tu viaje en el Metropolitano

Para evitar aglomeraciones y calcular con precisión los tiempos de traslado, los usuarios disponen de canales de consulta oficiales y plataformas tecnológicas integradas:

Portal y visor institucional de la ATU : A través de portal.atu.gob.pe, la institución dispone de mapas esquemáticos descargables y actualizados de todas las líneas troncales (A, B, C), servicios expresos con sus respectivos cuadros de paraderos por sentido y las conexiones alimentadoras.

Plataformas de navegación y datos abiertos de transporte : La información sobre trazados, paraderos y frecuencias del Metropolitano está sincronizada en aplicativos globales como Google Maps y Moovit, así como en aplicaciones locales como TuRuta, que permiten a los pasajeros trazar itinerarios combinados con otros sistemas (Corredores Complementarios o Línea 1 del Metro de Lima) y calcular tiempos estimados de llegada.

Canales digitales de monitoreo en vivo: La ATU mantiene activas herramientas digitales de fiscalización e información al pasajero, además de sus cuentas oficiales en redes sociales, donde se reportan en tiempo real desvíos imprevistos, incidentes en la vía segregada, mantenimientos o variaciones en los horarios regulares por feriados y eventos cívicos.