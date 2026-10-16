Perú

Paraderos autorizados de los Corredores Complementarios: Dónde abordar seguro

Conoce las horas exactas de inicio y cierre de operaciones, variaciones en fines de semana y el intervalo de paso nocturno de los buses de la ATU para planificar tu viaje por la capital

Imagen G6UI5USIMFDMHL5ZAQSHEB2IOU
Guardar

El uso de paraderos autorizados garantiza el orden y la fluidez del tránsito en Lima Metropolitana, además de brindar puntos de abordaje predecibles y fiscalizados para los usuarios de los Corredores Complementarios. Bajo la administración de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), la red de paraderos está diseñada para conectar los principales ejes viales de la ciudad de manera eficiente y segura.

Diferencia entre paraderos de abordaje de los corredores y del servicio troncal

En el sistema de los Corredores Complementarios existen dos modalidades principales de paraderos según la demanda y el tipo de ruta:

PUBLICIDAD

  • Paraderos de rutas troncales: Están situados a lo largo de las avenidas principales (como Arequipa, Javier Prado o Próceres de la Independencia). Cuentan con señalética vertical, marcación sobre la calzada y, en varios puntos clave, estructuras de refugio para los pasajeros. En estos puntos solo se detienen los buses de la red de corredores autorizados para realizar el ascenso y descenso rápido de pasajeros.
  • Paraderos integrados o de conexiones alimentadoras: Ubicados en intersecciones estratégicas, permiten el intercambio entre distintas rutas de un mismo corredor o la transferencia hacia otros sistemas de transporte, como el Metropolitano o la Línea 1 del Metro de Lima.
  • Paraderos del transporte regular: A diferencia de los corredores, las rutas convencionales comparten paraderos mixtos o informales en vías secundarias donde la frecuencia y el control no están regulados por la infraestructura del corredor.
Corredor Morado: ATU
Corredores complementarios dejarían de operar a finales de junio, de acuerdo a los representantes que conforman dicho servicio de transporte. (Composición Infobae)

Fiscalizadores y personal orientación de la ATU en los paraderos de alta demanda

Para garantizar la seguridad de los pasajeros y el correcto flujo vehicular, la ATU despliega personal operativo en los puntos de mayor afluencia:

  • Orientadores de campo: Desplegados en paraderos emblemáticos (como Javier Prado con Aviación, Tacna con Emancipación o Bayóvar), brindan información sobre rutas, horarios y uso de tarjetas de pago a los usuarios.
  • Inspectores de transporte (fiscalizadores): Encargados de despejar los carril segregados o preferenciales, evitando que vehículos no autorizados, colectivos informales o taxis invadan las zonas de embarque.
  • Coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP): En paraderos críticos durante las horas punta, se ejecutan operativos conjuntos para prevenir delitos comunes y mantener el orden del tránsito.
La vía exclusiva del 'corredor Rojo' significará para el usuario el ahorro de 20 minutos de viaje. | ATU
La vía exclusiva del 'corredor Rojo' significará para el usuario el ahorro de 20 minutos de viaje. | ATU

Mapa de paraderos del Corredor Rojo, Azul y Morado (rutas de salida y destino)

Cada corredor cubre ejes estructurales clave que interconectan la capital de extremo a extremo:

  • Corredor Rojo (Eje Javier Prado - La Marina): Conecta Ate y Cieneguilla con San Miguel y el Callao. Entre sus paraderos más concurridos destacan Ceres, Masías, Aviación, Jockey Plaza, Universitaria y Faucett.
  • Corredor Azul (Eje Tacna - Garcilaso - Arequipa): Recorre desde el Rímac hasta Miraflores y Barranco. Sus paraderos principales incluyen Pizarro, Tacna, Bolivia, Cuba, Soledad, Aramburú y 28 de Julio.
  • Corredor Morado (Eje San Juan de Lurigancho - Brasil): Une el distrito más poblado de Lima con el centro de la ciudad, San Isidro y Magdalena. Entre sus paraderos estratégicos figuran Bayóvar, Wiesse, Puente Nuevo, Abancay, Grau y Plaza Bolognesi.

Puntos de recarga de tarjeta ubicados al lado de los principales paraderos

Para facilitar el acceso al servicio con la tarjeta Lima Pass o la tarjeta del Metropolitano, la ATU mantiene una red de recarga distribuida en puntos estratégicos:

  • Módulos de recarga en paraderos principales: Presentes en los puntos de mayor abordaje, operados por personal acreditado.
  • Cajeros automáticos de recarga (ATM): Ubicados en centros comerciales adyacentes a las rutas, como Jockey Plaza, Real Plaza Puruchuco, Plaza San Miguel o estaciones de transferencia.
  • Comercios asociados: Red de farmacias, bodegas y tiendas de conveniencia (como Tambo) señalizadas cerca de los paraderos del corredor para recargar saldo antes de abordar.

Recomendaciones de seguridad personal en los paraderos durante la noche

Al abordar o descender de los buses durante horarios nocturnos, se sugiere a los usuarios seguir estas pautas de prevención:

  • Esperar únicamente en paraderos iluminados y autorizados: Evitar zonas oscuras fuera de los puntos señalizados por la ATU.
  • Mantener la tarjeta lista antes de abordar: Evita sacar la billetera o el teléfono móvil al momento de validar el pasaje.
  • Atención a las pertenencias: Mantener mochilas o bolsos hacia la parte delantera del cuerpo tanto en la fila de espera como dentro de la unidad.
  • Identificar al personal oficial: Ante cualquier eventualidad o duda, acércate al personal de la ATU con chaleco distintivo o a los agentes de la PNP presentes en el paradero.

Temas Relacionados

ATUCorredores Complementariosperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Jimin de BTS cumplió 31 años y agradeció el cariño de ARMY Perú: “Estoy conmovido con ustedes”

El ídolo k-pop recordó los conciertos de BTS en Lima durante una transmisión por su cumpleaños y destacó el cariño que la agrupación recibió de las ARMY peruanas.

Jimin de BTS cumplió 31 años y agradeció el cariño de ARMY Perú: “Estoy conmovido con ustedes”

Menopausia: ¿qué ocurre en el cuerpo de la mujer y cuáles son los primeros síntomas?

Aunque forma parte del proceso natural de envejecimiento, esta etapa todavía está rodeada de mitos y desinformación

Menopausia: ¿qué ocurre en el cuerpo de la mujer y cuáles son los primeros síntomas?

Sibenito, el creador de Casma que pasó de grabar en la chacra a construir una casa para su madre: “Quería darle comodidad”

Ronaldo Benito Sabino, conocido como Sibenito, cuenta a Infobae Perú cómo pasó de grabar videos con su madre en la chacra de Casma a trabajar con marcas y proyectar un canal digital con series, noticias y entretenimiento

Sibenito, el creador de Casma que pasó de grabar en la chacra a construir una casa para su madre: “Quería darle comodidad”

U2 anuncia gira mundial en 2027 y deja a Perú fuera de sus primeras fechas

La banda irlandesa actuará en México, Brasil y Argentina entre febrero y marzo, mientras prepara el lanzamiento de su decimosexto disco de estudio

U2 anuncia gira mundial en 2027 y deja a Perú fuera de sus primeras fechas

Cantante de Los Villacorta fue detenido tras atropellar a ciudadano ruso de 77 años en Trujillo

Iván Villacorta afirmó que la víctima está estable y que asumirá los gastos médicos, mientras la Policía espera los resultados de las diligencias

Cantante de Los Villacorta fue detenido tras atropellar a ciudadano ruso de 77 años en Trujillo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Carlos Mesía espera consenso con oposición para convocar a sesión, si no “no habrá facultades”

Carlos Mesía espera consenso con oposición para convocar a sesión, si no “no habrá facultades”

Keiko Fujimori pide unidad ante el fenómeno El Niño: “Este mensaje espero llegue también al Congreso”

¿Maestros mantienen su pensión de S/3.500?: El TC no admite demanda contra la Ley 32581

Piden a la JNJ destituir al presidente del JNE por avalar candidatura de Rafael López Aliaga

Keiko Fujimori llama a Delcy Rodríguez para coordinar expulsión de venezolanos indocumentados por vía aérea

ENTRETENIMIENTO

Jimin de BTS cumplió 31 años y agradeció el cariño de ARMY Perú: “Estoy conmovido con ustedes”

Jimin de BTS cumplió 31 años y agradeció el cariño de ARMY Perú: “Estoy conmovido con ustedes”

Sibenito, el creador de Casma que pasó de grabar en la chacra a construir una casa para su madre: “Quería darle comodidad”

U2 anuncia gira mundial en 2027 y deja a Perú fuera de sus primeras fechas

Cantante de Los Villacorta fue detenido tras atropellar a ciudadano ruso de 77 años en Trujillo

Anely Dávila deja La Bella Luz en medio de cambios dentro de la orquesta

DEPORTES

Lista de convocadas de Perú Sub 19 para la Liga Peruana de vóley 2026/2027: el regreso de Fernanda Pinto y las novedades de la ‘bicolor’

Lista de convocadas de Perú Sub 19 para la Liga Peruana de vóley 2026/2027: el regreso de Fernanda Pinto y las novedades de la ‘bicolor’

Programación de la fecha 2 por la Copa Libertadores Femenina 2026: partidos, horarios y canales TV con participación de Universitario

Perú vs Bolivia: programación confirmada del amistoso por fecha FIFA de noviembre

Perú Sub 19 en la Liga Peruana de vóley 2026/2027: fixture, convocadas y todo lo que debes saber de su inédita participación

Resultados de la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos