Paraderos autorizados de los Corredores Complementarios: Dónde abordar seguro

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El uso de paraderos autorizados garantiza el orden y la fluidez del tránsito en Lima Metropolitana, además de brindar puntos de abordaje predecibles y fiscalizados para los usuarios de los Corredores Complementarios. Bajo la administración de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), la red de paraderos está diseñada para conectar los principales ejes viales de la ciudad de manera eficiente y segura.

Diferencia entre paraderos de abordaje de los corredores y del servicio troncal

En el sistema de los Corredores Complementarios existen dos modalidades principales de paraderos según la demanda y el tipo de ruta:

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Paraderos de rutas troncales: Están situados a lo largo de las avenidas principales (como Arequipa, Javier Prado o Próceres de la Independencia). Cuentan con señalética vertical, marcación sobre la calzada y, en varios puntos clave, estructuras de refugio para los pasajeros. En estos puntos solo se detienen los buses de la red de corredores autorizados para realizar el ascenso y descenso rápido de pasajeros.

Paraderos integrados o de conexiones alimentadoras: Ubicados en intersecciones estratégicas, permiten el intercambio entre distintas rutas de un mismo corredor o la transferencia hacia otros sistemas de transporte, como el Metropolitano o la Línea 1 del Metro de Lima.

Paraderos del transporte regular: A diferencia de los corredores, las rutas convencionales comparten paraderos mixtos o informales en vías secundarias donde la frecuencia y el control no están regulados por la infraestructura del corredor.

Corredores complementarios dejarían de operar a finales de junio, de acuerdo a los representantes que conforman dicho servicio de transporte. (Composición Infobae)

Fiscalizadores y personal orientación de la ATU en los paraderos de alta demanda

Para garantizar la seguridad de los pasajeros y el correcto flujo vehicular, la ATU despliega personal operativo en los puntos de mayor afluencia:

Orientadores de campo: Desplegados en paraderos emblemáticos (como Javier Prado con Aviación, Tacna con Emancipación o Bayóvar), brindan información sobre rutas, horarios y uso de tarjetas de pago a los usuarios.

Inspectores de transporte (fiscalizadores): Encargados de despejar los carril segregados o preferenciales, evitando que vehículos no autorizados, colectivos informales o taxis invadan las zonas de embarque.

Coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP): En paraderos críticos durante las horas punta, se ejecutan operativos conjuntos para prevenir delitos comunes y mantener el orden del tránsito.

La vía exclusiva del 'corredor Rojo' significará para el usuario el ahorro de 20 minutos de viaje. | ATU

Mapa de paraderos del Corredor Rojo, Azul y Morado (rutas de salida y destino)

Cada corredor cubre ejes estructurales clave que interconectan la capital de extremo a extremo:

Corredor Rojo (Eje Javier Prado - La Marina): Conecta Ate y Cieneguilla con San Miguel y el Callao. Entre sus paraderos más concurridos destacan Ceres, Masías, Aviación, Jockey Plaza, Universitaria y Faucett. Conecta Ate y Cieneguilla con San Miguel y el Callao. Entre sus paraderos más concurridos destacan Ceres, Masías, Aviación, Jockey Plaza, Universitaria y Faucett.

Corredor Azul (Eje Tacna - Garcilaso - Arequipa): Recorre desde el Rímac hasta Miraflores y Barranco. Sus paraderos principales incluyen Pizarro, Tacna, Bolivia, Cuba, Soledad, Aramburú y 28 de Julio.

Corredor Morado (Eje San Juan de Lurigancho - Brasil): Une el distrito más poblado de Lima con el centro de la ciudad, San Isidro y Magdalena. Entre sus paraderos estratégicos figuran Bayóvar, Wiesse, Puente Nuevo, Abancay, Grau y Plaza Bolognesi.

Puntos de recarga de tarjeta ubicados al lado de los principales paraderos

Para facilitar el acceso al servicio con la tarjeta Lima Pass o la tarjeta del Metropolitano, la ATU mantiene una red de recarga distribuida en puntos estratégicos:

Módulos de recarga en paraderos principales: Presentes en los puntos de mayor abordaje, operados por personal acreditado.

Cajeros automáticos de recarga (ATM): Ubicados en centros comerciales adyacentes a las rutas, como Jockey Plaza, Real Plaza Puruchuco, Plaza San Miguel o estaciones de transferencia.

Comercios asociados: Red de farmacias, bodegas y tiendas de conveniencia (como Tambo) señalizadas cerca de los paraderos del corredor para recargar saldo antes de abordar.

Recomendaciones de seguridad personal en los paraderos durante la noche

Al abordar o descender de los buses durante horarios nocturnos, se sugiere a los usuarios seguir estas pautas de prevención:

Esperar únicamente en paraderos iluminados y autorizados: Evitar zonas oscuras fuera de los puntos señalizados por la ATU.

Mantener la tarjeta lista antes de abordar: Evita sacar la billetera o el teléfono móvil al momento de validar el pasaje.

Atención a las pertenencias: Mantener mochilas o bolsos hacia la parte delantera del cuerpo tanto en la fila de espera como dentro de la unidad.

Identificar al personal oficial: Ante cualquier eventualidad o duda, acércate al personal de la ATU con chaleco distintivo o a los agentes de la PNP presentes en el paradero.