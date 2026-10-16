Precio del pasaje del Metropolitano: Tarifas, transbordos y descuentos

Los pasajeros pueden beneficiarse de descuentos para estudiantes y enlazar distintos servicios sin asumir un nuevo cobro completo, siempre que respeten el tiempo establecido. Foto: Andina

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El precio del pasaje del Metropolitano de Lima varía según el tipo de servicio, la distancia recorrida y los beneficios a los que puede acceder cada pasajero. A octubre de 2026, la tarifa general es de S/ 3,20 para los viajes realizados exclusivamente en buses troncales y de S/ 3,50 para los recorridos integrados que combinan un alimentador con un bus troncal, siempre que se cumplan las condiciones establecidas por la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).

Los usuarios también pueden acceder a tarifas diferenciadas para estudiantes y realizar conexiones entre servicios sin pagar un segundo pasaje completo, dentro de los plazos permitidos. Asimismo, existen procedimientos para quienes detectan problemas con el saldo de sus tarjetas después de efectuar una recarga. Conocer las condiciones de cada modalidad permite identificar el importe correspondiente al viaje y saber dónde solicitar asistencia ante un inconveniente.

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Estructura tarifaria actualizada: Pasaje integrado (Alimentador + Troncal)

El pasaje de un recorrido efectuado únicamente en los buses troncales cuesta S/ 3,20. En cambio, la tarifa integrada asciende a S/ 3,50 y permite combinar un servicio alimentador con uno troncal mediante un solo esquema de pago. La diferencia entre ambas modalidades es de S/ 0,30, siempre que el pasajero utilice una de las rutas comprendidas en el beneficio.

Desde el 2 de mayo de 2026, la ATU extendió la integración a las rutas alimentadoras Los Olivos, Puno y Naranjal. Estas se sumaron a los servicios Puente Piedra, Bertello y Milagros de Jesús, con el propósito de facilitar los desplazamientos entre Lima norte y Villa El Salvador. Para quienes viajan desde el sur hacia el norte, el procedimiento consiste en pagar S/ 3,20 al ingresar al servicio troncal y abonar S/ 0,30 adicionales al conectar con los alimentadores incluidos en la medida.

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Para utilizar esta modalidad, el pasajero debe contar con una tarjeta del Metropolitano o Lima Pass y validarla en los puntos correspondientes. No todas las combinaciones entre alimentadores y troncales tienen necesariamente el mismo precio, por lo que es importante comprobar si la ruta elegida está incorporada al esquema de integración.

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Tarifa universitaria y escolar: Descuento del 50% en el Metropolitano

Los estudiantes universitarios, de institutos de educación superior y escolares pueden acceder al medio pasaje, equivalente al 50% de la tarifa adulta, siempre que cumplan los requisitos y tengan una tarjeta preferencial habilitada. Los montos varían según el servicio: S/ 1,60 para los recorridos únicamente en buses troncales y S/ 1,75 para los viajes integrados que combinan un alimentador con un troncal.

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En los alimentadores, el pasaje estudiantil es de S/ 0,50 para las rutas cortas y de S/ 0,75 para las largas. Sin embargo, los pasajeros deben considerar las condiciones especiales de las rutas sujetas a la tarifa integrada, en las que corresponde el importe estudiantil de S/ 1,75.

Los universitarios y alumnos de educación superior deben gestionar o renovar su tarjeta preferencial en los Centros de Atención de Tarjetas (CAT) habilitados. Estos se encuentran en los terminales Chimpu Ocllo, Naranjal y Matellini, además de las estaciones Central y Javier Prado. Para el trámite se solicita el DNI vigente, la tarjeta preferencial y el carné universitario expedido por la Sunedu o el documento de educación superior que corresponda.

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En el caso de los escolares, los padres o apoderados pueden realizar la gestión y presentar los documentos de identidad y una constancia de matrícula, certificado de estudios, carné escolar u otro documento aceptado por la autoridad. La emisión de una tarjeta nueva cuesta S/ 4,50, mientras que la actualización de una existente es gratuita.

El beneficio para escolares se aplica de lunes a viernes durante el periodo lectivo establecido por el Ministerio de Educación, por lo que no rige los fines de semana ni los feriados. Para los estudiantes de educación superior, la vigencia depende de la validez de su carné y de la actualización de la tarjeta. Este medio de pago es personal y no debe prestarse a terceros.

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Para los estudiantes, el costo del viaje en alimentadores es de S/ 0,50 en los trayectos cortos y de S/ 0,75 en los recorridos largos. Foto: Andina

Costo del viaje únicamente en buses alimentadores o rutas cortas

Quienes utilizan exclusivamente los buses alimentadores pagan S/ 1,00 por las rutas cortas y S/ 1,50 por las largas, de acuerdo con las tarifas informadas por la ATU. Entre los servicios cortos figuran Alisos, Izaguirre, Los Olivos, Mayolo, Payet, Tahuantinsuyo, Puno, Belaunde, América, Cedros de Villa y Próceres.

Las rutas largas incluyen servicios como Ensenada, Trapiche, Collique, Carabayllo, Universitaria, San Juan de Dios y Torre Blanca. La clasificación de cada servicio es importante para determinar el precio, pues no basta con considerar la distancia que recorrerá el pasajero.

Existe una excepción para determinados alimentadores del norte. En las rutas Puente Piedra, Bertello y Milagros de Jesús, así como en los servicios incorporados posteriormente al esquema de integración, puede aplicarse la tarifa de S/ 3,50 incluso cuando el usuario no continúa en un bus troncal. Por ello, conviene verificar las condiciones particulares del recorrido antes de abordar.

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Los estudiantes con tarjeta preferencial vigente pagan S/ 0,50 en los alimentadores cortos y S/ 0,75 en los largos, salvo cuando corresponda la tarifa especial de integración. En todos los casos, es necesario utilizar una tarjeta habilitada y disponer de saldo suficiente para completar la operación.

Tolerancia y tiempo máximo permitido para realizar transbordos sin pago doble

La ATU establece un plazo para que los usuarios puedan conectar servicios sin que se les cobre otro pasaje completo. Como regla general, el periodo es de dos horas desde la primera validación de la tarjeta. El conteo comienza cuando el pasajero inicia el viaje, no cuando llega al terminal o aborda el segundo vehículo.

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Por ejemplo, una persona puede viajar en un alimentador y continuar en un bus troncal en terminales como Naranjal o Matellini, siempre que realice la conexión dentro del tiempo permitido y cumpla las condiciones del sistema. Si excede el plazo, podría perder el beneficio y tener que pagar otro pasaje.

Hay una condición particular para las rutas Puente Piedra, Bertello y Milagros de Jesús: el tiempo máximo se amplía a dos horas y dos minutos, contados desde que el pasajero aborda el primer alimentador. Esta disposición corresponde a los recorridos integrados contemplados por la ATU y no debe interpretarse como una autorización general para combinar cualquier servicio.

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Para evitar cobros adicionales, se recomienda comprobar el plazo aplicable a cada ruta y utilizar la misma tarjeta durante el recorrido. Las condiciones de integración dependen de los servicios habilitados, por lo que superar el tiempo establecido o realizar una conexión no contemplada puede generar un nuevo cobro.

Puntos de atención al usuario (PADU) para reclamos por saldo no acreditado

Cuando una recarga no aparece en la tarjeta, el procedimiento para solicitar una revisión depende del medio de pago utilizado y del tiempo transcurrido. Si el usuario recargó mediante una máquina de autoservicio y el importe no se refleja, puede acudir a una taquilla de la estación dentro de los 120 minutos posteriores al incidente. Si ese plazo ya venció, debe dirigirse a un Centro de Atención de Tarjetas (CAT).

Los principales CAT están ubicados en los terminales Chimpu Ocllo, Naranjal y Matellini, así como en las estaciones Central y Javier Prado. En estos puntos se pueden realizar consultas sobre las tarjetas y solicitar la revisión de operaciones que no se hayan procesado correctamente. También está disponible la línea Aló ATU, en el número 203-9000, opción 1.

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En las recargas digitales efectuadas mediante Yape o Plin, es necesario diferenciar el pago de la activación del saldo. Después de completar la operación en el aplicativo, el usuario debe acercar su tarjeta a uno de los módulos de activación instalados en las estaciones y terminales del Metropolitano. Las recargas virtuales pueden activarse entre las 5:00 y las 23:00 horas, hasta siete días después de efectuadas. Si no se activan durante ese periodo, corresponde acudir a un CAT.

Si el inconveniente continúa, el pasajero puede presentar un reclamo mediante la hoja virtual de reclamaciones de la ATU. Para facilitar la evaluación, conviene incluir la fecha, la hora y el lugar de la operación, además de los datos de la tarjeta. También es recomendable conservar el comprobante de recarga o las capturas del pago digital como sustento de la solicitud.