Alcalde distrital fallece en trágico accidente en Puno a meses de dejar el cargo: su camioneta cayó a un barranco de unos 600 metros

Efectivos de rescate inspeccionan la camioneta del alcalde de Quiaca, Ricardo Quispe Calisaya, tras el accidente vehicular que causó su muerte en la provincia puneña de Sandia. (Composición: Infobae Perú)

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Un alcalde distrital de Puno falleció tras caer su camioneta a un barranco de entre 500 y 600 metros de profundidad en la provincia de Sandia. Se trata de Ricardo Quispe Calisaya, burgomaestre de Quiaca, cuyo vehículo fue encontrado en las inmediaciones del río Miraflores, en la vía Juliaca-Quiaca. Las circunstancias del accidente son materia de investigación.

La muerte de la autoridad se confirmó luego de que fuera reportado como desaparecido. La búsqueda comenzó el viernes, después de que sus familiares perdieran contacto con él. Según información difundida por Exitosa Puno, el alcalde mantuvo una última comunicación con sus seres queridos, a quienes pidió que cuidaran de su hijo.

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El siniestro ocurrió a dos meses de que culminara su gestión municipal. Tras conocerse el fallecimiento, la Municipalidad Distrital de Quiaca y el Gobierno Regional de Puno expresaron sus condolencias a los familiares y allegados del burgomaestre.

Alcalde de Quiaca fue reportado como desaparecido antes del hallazgo

La búsqueda de Ricardo Quispe Calisaya comenzó después de que se reportara su desaparición. La falta de noticias sobre su paradero movilizó las labores para ubicarlo en la provincia de Sandia, donde se encontraba la jurisdicción que encabezaba como alcalde.

La esquela de la Municipalidad Distrital de Quiaca comunica el fallecimiento del alcalde Ricardo Quispe Calisaya tras un accidente vehicular en la provincia de Sandia. (Foto: Facebook / Municipalidad Distrital Quiaca Gestión 2023-2026)

Uno de los últimos datos conocidos sobre sus movimientos fue la comunicación que sostuvo con sus familiares. Según Exitosa Puno, durante esa conversación les pidió que cuidaran de su hijo. Este detalle se conoció después de que se confirmara el fallecimiento de la autoridad, cuyo cuerpo fue encontrado dentro de la camioneta siniestrada.

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El hallazgo permitió confirmar el desenlace de la búsqueda. De acuerdo con la información difundida por medios locales, el vehículo terminó en el fondo de un barranco tras salirse de la vía. Las circunstancias exactas del accidente deberán establecerse mediante las diligencias correspondientes.

Camioneta cayó a un barranco de hasta 600 metros en la vía Juliaca-Quiaca

El accidente ocurrió en la carretera que conecta Juliaca con Quiaca, en la región Puno. Según los reportes preliminares, la camioneta cayó entre 500 y 600 metros de profundidad en un barranco situado aproximadamente a diez minutos de la capital distrital.

Pobladores y rescatistas examinan la camioneta volcada del alcalde Ricardo Quispe Calisaya en el cauce del río Miraflores, en Sandia. (Captura: Sentimiento Noticias)

La información difundida por Pachamama Radio señala que el vehículo se precipitó hacia el río Miraflores, en las cercanías de Quiaca. Los reportes también mencionan el sector Apacheta como parte de la zona del siniestro. Sin embargo, las causas que provocaron que la unidad se saliera de la carretera todavía deben esclarecerse.

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Las características del terreno representaron un desafío para las labores de búsqueda. Los equipos de emergencia intervinieron en el lugar para ubicar a la autoridad edil y atender la emergencia. Hasta el momento, la información proporcionada no permite determinar qué provocó el despiste ni si existieron otros factores que contribuyeron al accidente.

Muerte del alcalde de Quiaca enluta a la municipalidad a dos meses del fin de su gestión

El fallecimiento de Quispe Calisaya motivó pronunciamientos de las instituciones de Puno. El Gobierno Regional expresó sus condolencias a los familiares y seres queridos del alcalde y destacó su dedicación al servicio de la población. La Municipalidad Distrital de Quiaca también difundió un comunicado el 16 de octubre de 2026, en el que se sumaron al duelo los regidores, funcionarios y habitantes del distrito.

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El Gobierno Regional de Puno emitió una esquela de condolencias tras la muerte de Ricardo Quispe Calisaya, alcalde distrital de Quiaca, en un accidente vehicular en Sandia. (Foto: Facebook / Gobierno Regional Puno)

La muerte del burgomaestre ocurre a dos meses de culminar su gestión municipal. Durante su mandato, impulsó proyectos de inversión y buscó financiamiento para obras ante la Municipalidad Provincial de Sandia, el Gobierno central y el Gobierno Regional de Puno, según los reportes sobre su actividad al frente de la comuna.

El fallecimiento también recuerda la muerte de Margarita Quispe Mendoza, primera regidora de la municipalidad, quien perdió la vida en junio de 2025 en un accidente cuando viajaba a San Miguel de Untuca. Ambos casos ocurrieron durante la misma administración edil, aunque corresponden a accidentes distintos. Mientras la población de Quiaca lamenta la pérdida de su autoridad, las diligencias por el siniestro que acabó con la vida del alcalde continúan pendientes de esclarecer.

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