Perú aceleró su crecimiento pese a las caídas de minería y pesca: creció 3,23% en agosto, impulsado por construcción y comercio

El sector de la construcción registró un aumento de 10,34% debido al mayor consumo de cemento y al avance de obras públicas.

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La economía peruana registró un crecimiento de 3,23% en agosto de 2026, frente al mismo mes del año anterior, impulsada principalmente por los sectores de Construcción, Comercio, Electricidad, Gas y Agua, según informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

El resultado respondió al avance de la mayoría de las actividades productivas. También mostraron variaciones positivas Manufactura, Servicios Prestados a Empresas, Agropecuario, Financiero y Seguros, Servicios de Gobierno, Transporte, Almacenamiento y Mensajería, Alojamiento y Restaurantes, y Telecomunicaciones.

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La actividad económica acumuló un incremento de 3,14% entre enero y agosto de 2026, en comparación con el mismo periodo del año previo. A su vez, la variación acumulada de los últimos 12 meses, entre setiembre de 2025 y agosto de 2026, fue de 3,31%.

El jefe del INEI, Gaspar Morán Flores, señaló que Pesca y Minería e Hidrocarburos fueron los sectores que cerraron agosto con resultados negativos.

Construcción avanzó 10,34% y lideró el crecimiento sectorial

La Construcción fue la actividad con mayor expansión entre los principales sectores de la economía. Su producción aumentó 10,34%, favorecida por el incremento de 7,63% en el consumo interno de cemento y por el avance físico de obras públicas, que creció 19,33%.

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El aumento del consumo de cemento estuvo relacionado con proyectos privados en plantas industriales y cementeras, infraestructura minera y de hidrocarburos, telecomunicaciones, viviendas multifamiliares y habilitaciones urbanas. También influyeron obras de adecuación y remodelación de oficinas, así como locales comerciales y farmacéuticos.

La minería e hidrocarburos sufrió una contracción de 5,53% por la menor extracción de zinc, cobre, plata y oro.

En el sector público, el avance se concentró en obras del Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y las municipalidades. Destacaron los proyectos de infraestructura vial, servicios básicos, prevención de riesgos y construcción de edificios no residenciales.

El Comercio aumentó 6,89% en agosto. La venta de vehículos y motocicletas impulsó el resultado del comercio automotor, que avanzó 25,73%, apoyado por mayores facilidades de financiamiento y ferias especializadas.

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La venta mayorista creció 4,92% debido a la mayor demanda de combustibles, minerales, equipos informáticos y materiales de construcción. En tanto, la venta minorista subió 5,27%, por el desempeño de supermercados, minimarkets, farmacias y grifos.

Minería, hidrocarburos y pesca limitaron el avance de la economía

El sector de Minería e Hidrocarburos cayó 5,53% en agosto. La producción minera retrocedió 6,14%, afectada por las menores extracciones de zinc, cobre, plata, oro, plomo y estaño. El aumento de molibdeno, de 12,5%, y de hierro, de 9,2%, compensó parcialmente ese resultado.

Los hidrocarburos disminuyeron 1,35%, debido a una menor extracción de petróleo crudo y líquidos de gas natural. La producción de gas natural, por su parte, aumentó 9%.

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La captura de recursos marítimos para consumo humano indirecto descendió a 2.602 toneladas durante el mes de agosto.

La Pesca registró una contracción de 17,33%. La captura destinada al consumo humano indirecto llegó a 2.602 toneladas, una cifra 58,1% menor que las 6.208 toneladas registradas en agosto de 2025. También bajaron los desembarques para congelados, curados y enlatados.

El sector Agropecuario creció 3,37%, impulsado por el aumento de la producción de páprika, maíz choclo, cacao, maíz amarillo duro, arroz, papa y café. La producción pecuaria subió 1,51%, con avances en porcino, aves, vacuno y leche fresca.

Manufactura, electricidad y servicios mantuvieron resultados positivos

La Manufactura avanzó 4,18%, apoyada por el crecimiento de 18,54% del subsector fabril primario. La elaboración de productos de metales preciosos y no ferrosos aumentó 89,91%, aunque la producción vinculada a pescado, refinación de petróleo y azúcar registró caídas.

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Electricidad, Gas y Agua creció 6,61%, mientras que Transporte, Almacenamiento y Mensajería subió 2,56%. El sector Financiero y Seguros avanzó 3,19%, con aumentos de 3,98% en créditos y de 7,91% en depósitos.

Telecomunicaciones y Otros Servicios de Información tuvo una variación positiva de 0,22%, sostenida por el aumento de 7,2% en internet y televisión por suscripción.