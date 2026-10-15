Perú

Mototaxis: MEF transfiere recursos al Banco de la Nación para pagar subsidio de hasta S/100 al mes, ¿en qué regiones?

El Ministerio de Economía y Finanzas autorizó una transferencia de más de S/16 millones para reducir el impacto sobre el precio de los combustibles. ¿Aplicará para GLP?

El decreto original nunca contempló el GLP como combustible subsidiable, por lo que un mototaxista que opere con ese combustible quedaría fuera del beneficio tal como está diseñado actualmente.
El decreto original nunca contempló el GLP como combustible subsidiable, por lo que un mototaxista que opere con ese combustible quedaría fuera del beneficio tal como está diseñado actualmente.
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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) autorizó una transferencia financiera de S/ 16.023.000 a favor del Banco de la Nación para ejecutar el pago del subsidio por combustible destinado a los conductores de mototaxis de Loreto, Ucayali y Madre de Dios.

La disposición, contenida en la Resolución Ministerial Nº 469-2026-EF/41 firmada por el ministro Elmer Cuba Bustinza, libera los fondos que la Reserva de Contingencia del propio MEF tenía previstos para esta medida, en cumplimiento del artículo 10 del Decreto de Urgencia Nº 011-2026.

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Un apoyo que llegó tras meses de alza en los combustibles

El subsidio para mototaxistas no surgió de manera aislada. Forma parte de una serie de decretos de urgencia emitidos durante 2026 ante la volatilidad del precio internacional del petróleo, agravada por los conflictos en Medio Oriente.

Antes de esta medida ya existían subsidios similares para transportistas de pasajeros y carga a nivel nacional (Decreto de Urgencia Nº 004-2026), para el transporte bajo el Régimen Excepcional en Lima y Callao (Nº 006-2026) y para el transporte terrestre en general (Nº 007-2026).

Los mototaxistas quedaron fuera de esas primeras medidas por tener, según el propio decreto, “características operativas e informativas distintas de los segmentos comprendidos en las referidas medidas”, entre ellas la dispersión de sus registros administrativos y el uso predominante de gasolina y gasohol. La presidenta Keiko Fujimori había anunciado que el paquete de ayuda incluiría “por primera vez” a mototaxistas y transportistas fluviales.

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Mototaxi roja y amarilla con conductor, y tres buses de transporte público de colores variados, estacionados en calle con palmera y alumbrado público
Los mototaxistas quedaron al margen de los primeros decretos del año debido a la dispersión de sus registros administrativos.

Cómo funciona el beneficio y quiénes pueden acceder

El Decreto de Urgencia Nº 011-2026, publicado el 18 de septiembre, fija un subsidio de S/ 4 por cada galón de gasolina o gasohol adquirido, con un tope de S/ 100 mensuales por beneficiario, durante tres meses: del 19 de setiembre al 18 de diciembre de 2026. No aplica para GLP.

Para acceder, el conductor debe contar con mototaxi identificado mediante Placa Única Nacional de Rodaje, DNI vigente, licencia de conducir de categoría B-II-C y SOAT o CAT vigente. Las compras de combustible deben realizarse en las tres regiones beneficiadas, en establecimientos inscritos en el Registro de Hidrocarburos de Osinergmin, y respaldarse con comprobantes electrónicos.

“El subsidio responde al anuncio realizado por la presidenta de la República, quien informó que el Gobierno implementaría un subsidio focalizado a los transportistas afectados por el incremento de los precios de los combustibles”, señaló el MEF al presentar la medida.

Seis plazos de 15 días para cobrar el beneficio

El esquema se organiza en seis periodos sucesivos de 15 días calendario cada uno. El primero comprendió las compras realizadas entre el 19 de setiembre y el 3 de octubre, con registro habilitado del 4 al 18 de octubre.

Los siguientes tramos se extienden hasta el 17 de diciembre, mientras que las etapas finales de validación y remisión de información culminan el 28 de diciembre. El MEF determinará a los beneficiarios a partir del cruce de información con Reniec, Sunarp, Osinergmin, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

Mototaxi - Óscar Mávila - MRTA - Perú - historia
La medida responde al anuncio oficial de integrar por primera vez a los mototaxistas y al transporte fluvial en las ayudas económicas.

El aplicativo habilitado permitirá al conductor seguir el estado de cada comprobante registrado, que puede figurar como “en validación”, “validado”, “rechazado”, “pendiente de pago”, “disponible para cobrar” o “pagado”. El Banco de la Nación será la entidad encargada de efectuar el abono directo al beneficiario, identificado mediante su DNI, o a su representante debidamente facultado.

No se ha publicado hasta el momento una cifra oficial sobre el número total de mototaxistas que podrían acceder al beneficio en las tres regiones. Gremios de transportistas de Loreto han advertido que una parte de los conductores podría quedar fuera del subsidio por operar en la informalidad y no cumplir con los requisitos de documentación exigidos.

El mototaxi, un pilar económico con alta informalidad

El mototaxi tiene un peso relevante en la economía de las familias del Perú. Según la Asociación Automotriz del Perú (AAP), el parque nacional de mototaxis llegó a 1.367.664 unidades al cierre de 2025, el 35% del total de vehículos menores del país. Su tenencia en los hogares peruanos ronda el 9%, según datos de la Enaho del INEI, con Ucayali (38,43%) y San Martín (32,47%) como las regiones de mayor presencia.

Más allá del transporte familiar, la mototaxi funciona como herramienta de trabajo: la AAP señala que más del 40% de los hogares que la poseen la usan con fines laborales.

Un estudio de la Revista Histórica de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) estima que existe alrededor de un millón de mototaxistas en el país, una de cada 33 personas. Desde 2012, salvo en 2020 por la pandemia, el Perú vende más de 100.000 mototaxis cada año.

El sector convive, sin embargo, con una fuerte informalidad. Un estudio actuarial de EsSalud calculó 204.000 unidades operativas y estimó que solo el 60% de los conductores trabaja de manera formal.

En Lima, según un estudio de la ONG Luz Ámbar citado por TV Perú, el 40% de las cerca de 600.000 mototaxis que circulan en la capital opera sin autorización, una brecha que cobra relevancia para medidas como el subsidio de combustible, al que muchos conductores podrían no acceder por falta de documentación.

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