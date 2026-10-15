Incendio forestal en Puno deja dos muertos, 22 heridos y arrasa con 28 mil hectáreas de pastos

El incendio forestal en Puno dejó dos fallecidos, 22 heridos y 28 mil hectáreas de pastos arrasadas. Las llamas cruzaron una carretera y alcanzaron la vía del ferrocarril en la provincia de Lampa, mientras los pobladores intentaban frenar el fuego. | América TV

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Un incendio forestal en la región Puno dejó dos personas fallecidas, 22 heridas y 240 viviendas afectadas, además de arrasar con aproximadamente 28.000 hectáreas de pastizales. La emergencia golpeó a familias del altiplano dedicadas principalmente a la crianza de ovinos y camélidos, cuyos animales quedaron sin áreas de pastoreo.

El fuego alcanzó la comunidad de Sarasara, en la provincia de Lampa, donde los pobladores intentaron detener su avance mientras los bomberos realizaban labores para controlar las llamas. La fuerza del viento complicó las tareas de respuesta y provocó que el incendio cruzara una carretera y llegara hasta la vía del ferrocarril.

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La magnitud de los daños dejó a numerosas familias sin viviendas o pastos para alimentar a sus animales. Mientras los habitantes intentaban proteger sus propiedades y apoyar a sus vecinos, las autoridades regionales reportaron nuevos focos de incendios forestales en otros puntos de Puno.

El viento propagó las llamas hacia carreteras y viviendas

La emergencia sorprendió a los pobladores cuando las llamas comenzaron a extenderse impulsadas por las fuertes ráfagas de viento. En videos registrados durante el incendio se escucha a una persona advertir a los presentes que el fuego estaba cruzando la carretera, mientras los vecinos intentaban ponerse a salvo.

Ante la dificultad para contener el avance del fuego, algunos habitantes utilizaron mantas y otros recursos disponibles para apoyar a los bomberos. La situación también obligó a los pobladores a desplazarse hacia sectores vecinos para intentar ayudar a las familias amenazadas.

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Un incendio forestal consume pastizales en Patallani, mientras autoridades y pobladores monitorean la emergencia en Puno.

Una ciudadana relató que varios habitantes acudieron a apoyar a sus vecinos en el sector de Caquingora. Sin embargo, mientras se encontraban ayudando al otro lado, las llamas avanzaron hacia su propia zona.

La propagación del incendio puso en riesgo a las comunidades y dificultó los esfuerzos por evitar que el fuego alcanzara más viviendas y áreas de vegetación.

Familias perdieron sus pastizales y temen por sus animales

El incendio forestal dejó graves consecuencias para las actividades ganaderas de la zona. La pérdida de pastizales representa un duro golpe para los productores que dependen de la crianza de ovinos y camélidos en el altiplano. Sin vegetación disponible para el pastoreo, las familias deben afrontar la falta de alimento para sus animales en medio de los daños ocasionados por la emergencia.

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“Todo se ha quemado, nuestras viviendas, nuestros pastos. Ahora, nuestros animales, ¿qué cosa van a comer? No tenemos forraje”, lamentó una pobladora afectada.

La destrucción de las áreas de pastoreo amenaza así los medios de subsistencia de las familias ganaderas, que también deben hacer frente a las pérdidas materiales y a la necesidad de recuperar sus viviendas y terrenos.

Reportan nuevos incendios forestales en Puno

La emergencia continuaba en la región. Las autoridades regionales reportaron dos focos de incendios forestales en Lalli y Humachiri, mientras persistía la preocupación por la propagación de las llamas hacia otras áreas.

El avance del fuego y las condiciones del viento representan dificultades para las labores de control, especialmente en zonas rurales donde las comunidades dependen de los pastizales para sostener sus actividades productivas.

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