Perú

Golpe a la construcción: sindicatos alertan posible atentado contra directiva días antes de la marcha del 22 de octubre

Más de 30 dirigentes de bases vinculadas a la organización han sido asesinados por sicarios según la CONATRACC

Inseguridad ciudadana - G4S
Los gremios convocantes cuestionaron los acuerdos laborales alcanzados entre la FTCCP y la Cámara Peruana de la Construcción.
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Un nuevo peligro se cierne sobre la marcha que los gremios de construcción civil convocaron para el 22 de octubre. A las demandas salariales y laborales que los trabajadores llevarán al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) se sumó una alerta sobre posibles ataques contra dirigentes sindicales, por lo que las organizaciones pidieron garantías de seguridad para realizar la movilización.

Augusto Ramos Dolmos, presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores de Construcción Civil (CONATRACC), afirmó haber recibido información confidencial sobre un supuesto plan para atentar contra su vida y la de otros representantes gremiales. Según señaló, las amenazas podrían afectar el desarrollo de la protesta programada.

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El presidente de CONATRACC denunció un presunto plan criminal

El dirigente informó que remitió un oficio al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional del Perú (PNP) para solicitar medidas de protección durante la movilización, que tiene previsto dirigirse hacia la sede del MTPE. Ramos Dolmos pidió una actuación preventiva para evitar hechos de violencia contra los asistentes.

“Pedimos al Gobierno mano dura contra la criminalidad, el sicariato y las extorsiones. Nuestro sector productivo también está siendo amenazado”, afirmó. Añadió que más de 30 dirigentes de bases vinculadas a su organización fueron asesinados por sicarios y sostuvo que los responsables materiales e intelectuales no han sido capturados.

La denuncia corresponde a la versión expuesta por el presidente de la CONATRACC. La existencia, origen y credibilidad de las presuntas amenazas deberán ser determinados por las autoridades, que tampoco han informado públicamente sobre personas identificadas como responsables de un eventual ataque.

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CONATRACC
Las organizaciones solicitaron la disolución del Conafovicer y la devolución de más de 2.500 millones de soles en aportes.

La protesta incluirá reclamos salariales para 2027

La movilización también reunirá demandas económicas y laborales de los trabajadores de construcción civil. La convocatoria es promovida por la CONATRACC, la Federación Nacional de Trabajadores de Construcción Civil (FENATRACC), la Federación Unificada de Trabajadores de Construcción Civil, Actividades Similares y Conexas del Perú (FUTCASP) y 15 federaciones regionales.

Los gremios proponen un aumento diario de S/ 18 para operarios, S/ 16 para oficiales y S/ 14 para peones dentro de la negociación salarial para 2027. Los dirigentes consideran insuficientes los resultados de la negociación atribuida a la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP), afiliada a la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), y a la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco).

Las organizaciones también exigen el cumplimiento de la participación de los trabajadores en las utilidades empresariales. Otra de sus propuestas consiste en destinar un aporte equivalente al 1% a un Fondo Pro Desocupados, con el objetivo de otorgar apoyo económico a obreros que atraviesen períodos sin empleo.

CONATRACC
Augusto Ramos Dolmos solicitó protección a la Policía Nacional tras denunciar un presunto plan de atentado contra dirigentes.

Los sindicatos reclaman revisar los aportes al Conafovicer

La plataforma de protesta incluye el pedido de disolver el Comité Nacional de Administración del Fondo para la Construcción de Viviendas y Centros Recreacionales (Conafovicer), además de devolver los descuentos efectuados a los trabajadores durante décadas.

Los representantes sindicales acordaron en una asamblea nacional solicitar explicaciones sobre el uso de los recursos recaudados. Según estimaciones de los gremios, los aportes superan los S/ 2.500 millones luego de 47 años. Sostienen que el sistema no cumplió con su propósito de facilitar el acceso a viviendas para los trabajadores del sector.

Las cifras planteadas por las organizaciones y sus cuestionamientos sobre la administración del fondo requieren contraste con información financiera e institucional del Conafovicer.

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