Tres adolescentes estadounidenses son intervenidos por presuntas pintas en inmueble del Centro Histórico del Cusco

Tres adolescentes estadounidenses (15 y 16 años) fueron intervenidos por presuntas pintas con aerosol en la calle Suecia, en el Centro Histórico del Cusco.

La tarde en el Centro Histórico del Cusco transcurría con el flujo habitual de turistas y vecinos cuando una intervención policial alteró la rutina en una de las calles más transitadas del casco antiguo. A pocos metros de la plaza mayor, tres adolescentes extranjeros quedaron bajo custodia tras una alerta por presuntos daños en un inmueble que forma parte del entorno monumental de la ciudad.

El hecho ocurrió en la calle Suecia, vía estrecha y cercana a edificaciones de valor histórico. Allí, agentes de la comisaría Cusco intervinieron a los menores luego de que, según la información oficial, realizaran pintas con aerosol en la fachada de un hospedaje. La acción motivó una investigación por la presunta comisión de actos contra el patrimonio cultural.

Los intervenidos son de nacionalidad estadounidense y tienen entre 15 y 16 años. De acuerdo con la Policía, se trata de los menores de iniciales J.R. (16), T.E.Y. (16) y E.L.R. (15), quienes fueron sorprendidos alrededor de las 16:55 horas tras dejar, aparentemente, grafitis con spray rojo en la pared y en elementos líticos del hotel “Turu Wasi”, lugar donde se encontraban alojados.

Investigación en curso y evaluación de daños

La Policía Nacional informó que los adolescentes fueron trasladados a la dependencia policial para las diligencias correspondientes. La intervención se realizó “en estricto respeto de sus derechos y garantías conforme a ley”, según precisaron fuentes oficiales.

El general PNP Virgilio Velásquez Hurtado, jefe de la Región Policial Cusco, indicó que se coordinan acciones con otras instituciones para determinar el impacto del hecho. “Estamos realizando las coordinaciones con el Ministerio de Cultura, con la Fiscalía de Familia correspondiente para ver la magnitud de los daños. Si son muros incas o coloniales, se determinarán con las diligencias”, refirió.

La evaluación técnica resulta clave debido a que el Centro Histórico del Cusco conserva estructuras de origen inca y colonial. La posible afectación de elementos líticos incrementa la preocupación, ya que muchas edificaciones combinan bases prehispánicas con construcciones posteriores. La determinación sobre la naturaleza del muro intervenido quedará en manos de especialistas del Ministerio de Cultura.

Actualización: El día miércoles 18 de febrero, el Mincul indicó que no se trataban de muros inca.

El proceso también involucra a la Fiscalía de Familia debido a la condición de menores de edad de los intervenidos. Las autoridades deberán establecer responsabilidades conforme a la normativa vigente, así como definir eventuales medidas de reparación si se confirma daño al patrimonio.

Durante la intervención, uno de los adolescentes presentó una descompensación. Según informó el general Velásquez Hurtado, el menor recibió traslado a una clínica local para su atención. No se brindaron mayores detalles sobre su estado de salud.

El caso permanece en investigación mientras se realizan las pericias correspondientes en el inmueble de la calle Suecia. Las autoridades mantienen las coordinaciones necesarias para esclarecer los hechos y determinar el alcance de las pintas detectadas en la fachada y en los elementos de piedra del establecimiento.

Trabajo especializado en defensa del patrimonio

