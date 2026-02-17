Perú

Tres adolescentes estadounidenses son intervenidos por presuntas pintas en inmueble del Centro Histórico del Cusco

Los menores, de 15 y 16 años, fueron intervenidos en la calle Suecia tras presuntas pintas con aerosol en la fachada del hotel Turu Wasi. El Ministerio de Cultura evaluará si hubo afectación a elementos incas o coloniales

Guardar
Tres adolescentes estadounidenses (15 y
Tres adolescentes estadounidenses (15 y 16 años) fueron intervenidos por presuntas pintas con aerosol en la calle Suecia, en el Centro Histórico del Cusco.

La tarde en el Centro Histórico del Cusco transcurría con el flujo habitual de turistas y vecinos cuando una intervención policial alteró la rutina en una de las calles más transitadas del casco antiguo. A pocos metros de la plaza mayor, tres adolescentes extranjeros quedaron bajo custodia tras una alerta por presuntos daños en un inmueble que forma parte del entorno monumental de la ciudad.

El hecho ocurrió en la calle Suecia, vía estrecha y cercana a edificaciones de valor histórico. Allí, agentes de la comisaría Cusco intervinieron a los menores luego de que, según la información oficial, realizaran pintas con aerosol en la fachada de un hospedaje. La acción motivó una investigación por la presunta comisión de actos contra el patrimonio cultural.

Los intervenidos son de nacionalidad estadounidense y tienen entre 15 y 16 años. De acuerdo con la Policía, se trata de los menores de iniciales J.R. (16), T.E.Y. (16) y E.L.R. (15), quienes fueron sorprendidos alrededor de las 16:55 horas tras dejar, aparentemente, grafitis con spray rojo en la pared y en elementos líticos del hotel “Turu Wasi”, lugar donde se encontraban alojados.

Investigación en curso y evaluación de daños

La Policía Nacional informó que los adolescentes fueron trasladados a la dependencia policial para las diligencias correspondientes. La intervención se realizó “en estricto respeto de sus derechos y garantías conforme a ley”, según precisaron fuentes oficiales.

El general PNP Virgilio Velásquez Hurtado, jefe de la Región Policial Cusco, indicó que se coordinan acciones con otras instituciones para determinar el impacto del hecho. “Estamos realizando las coordinaciones con el Ministerio de Cultura, con la Fiscalía de Familia correspondiente para ver la magnitud de los daños. Si son muros incas o coloniales, se determinarán con las diligencias”, refirió.

La evaluación técnica resulta clave debido a que el Centro Histórico del Cusco conserva estructuras de origen inca y colonial. La posible afectación de elementos líticos incrementa la preocupación, ya que muchas edificaciones combinan bases prehispánicas con construcciones posteriores. La determinación sobre la naturaleza del muro intervenido quedará en manos de especialistas del Ministerio de Cultura.

Actualización: El día miércoles 18 de febrero, el Mincul indicó que no se trataban de muros inca.

El proceso también involucra a la Fiscalía de Familia debido a la condición de menores de edad de los intervenidos. Las autoridades deberán establecer responsabilidades conforme a la normativa vigente, así como definir eventuales medidas de reparación si se confirma daño al patrimonio.

Durante la intervención, uno de los adolescentes presentó una descompensación. Según informó el general Velásquez Hurtado, el menor recibió traslado a una clínica local para su atención. No se brindaron mayores detalles sobre su estado de salud.

El caso permanece en investigación mientras se realizan las pericias correspondientes en el inmueble de la calle Suecia. Las autoridades mantienen las coordinaciones necesarias para esclarecer los hechos y determinar el alcance de las pintas detectadas en la fachada y en los elementos de piedra del establecimiento.

El hecho ocurrió a pocos
El hecho ocurrió a pocos metros de la Plaza Mayor, en una zona considerada entorno monumental.

Trabajo especializado en defensa del patrimonio

La Dirección de Recuperaciones, unidad perteneciente a la Dirección General de Defensa del Patrimonio Cultural, llevó a cabo las verificaciones necesarias para confirmar la autenticidad y el origen de los bienes. Esta entidad colabora constantemente con organismos internacionales y realiza labores de vigilancia para identificar posibles casos de tráfico ilícito en mercados físicos y virtuales.

El Ministerio de Cultura instó a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad relacionada con el comercio ilegal de bienes culturales, recordando que este tipo de prácticas vulnera el legado histórico de la nación. Puedemn omunicándose a los teléfonos (01) 321-5561 y 976066977, al WhatsApp 976066977, al correo electrónico atenciondedenuncias@cultura.gob.pe o ingresando a la página web http://denunciaspc.cultura.gob.pe/

Este sistema busca fomentar la participación ciudadana en la protección del patrimonio cultural, garantizando la confidencialidad de los denunciantes. Las denuncias presentadas son evaluadas por especialistas del Ministerio, quienes activan los protocolos necesarios para salvaguardar los bienes culturales y, de ser el caso, emprender acciones legales contra los responsables. Con esta herramienta, se refuerza el compromiso de preservar la riqueza histórica y cultural del Perú frente a actos de negligencia o vandalismo.

Temas Relacionados

Cuscopatrimonio culturalperu-noticias

Más Noticias

Un Julio Velarde para diez presidentes: Peruanos destacan la estabilidad del BCR frente a la crisis

Perú tendrá su décimo presidente desde que Julio Velarde fue designado como el líder frente al Banco Central de Reserva

Un Julio Velarde para diez

Alianza Lima vs Banco República EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por fecha 1 del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Las ‘blanquiazules’ se estrenarán con el cuadro uruguayo y arrancará su camino rumbo al Mundial. Sigue las incidencias del vibrante cotejo

Alianza Lima vs Banco República

Poder Judicial declaró procedente la ampliación de la extradición de “El Monstruo”

Erick Moreno Hernández se encuentra en la Base Naval del Callao cumpliendo un periodo de 36 meses de prisión preventiva por sus casos de extorsión y pertenencia a la organización criminal ‘Los Injertos del Cono Norte’

Poder Judicial declaró procedente la

Mr Peet lanzó irónico comentario contra Pablo Guede: “Nunca vi que a César Cueto lo pongan de lateral izquierdo”

El comentarista deportivo criticó al técnico argentino por hacer experimientos en Alianza Lima, los cuales han generado una crisis futbolística

Mr Peet lanzó irónico comentario

La Bolsa de Lima da un salto tras la censura de José Jerí

La corrección bursátil tras el nuevo llamamiento presidencial ha dejado incluso a perfiles típicamente conservadores sobre terreno positivo, según Renta4 SAB

La Bolsa de Lima da
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Jaloneos, empujones e insultos: las

Jaloneos, empujones e insultos: las polémicas de María del Carmen Alva en el Congreso de la República

¿El Perú dejó de tener un sistema presidencialista? Congreso destituyó a cuatro presidentes y hoy elige al octavo en 10 años

José Williams sigue en carrera: JEE archiva proceso de exclusión tras confirmar que no tiene sentencias

PCM descarta presentar una demanda competencial ante el TC por la censura de Jerí: “Complicaría la situación del Perú”

José María Balcázar y la historia de cómo fue expulsado del Poder Judicial

ENTRETENIMIENTO

Michelle Soifer molesta porque le

Michelle Soifer molesta porque le tiraron pintura en carnavales de Mi Perú: “Siempre hay gente malcriada”

Majo con Sabor: ¿Quién es la chef y actual pareja de Gabriel Calvo?

Usuarios trolean a Martín Palacios, imitador del presidente José Jerí, tras destitución: “Te quedaste sin chamba”

Shirley Arica revela que terminó con su novio porque salió de fiesta mientras ella estaba internada

Youna revela que Samahara Lobatón viajará a verlo a EE.UU y no descarta reconciliación: “Nunca digo nunca”

DEPORTES

Alianza Lima vs Banco República

Alianza Lima vs Banco República EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por fecha 1 del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Mr Peet lanzó irónico comentario contra Pablo Guede: “Nunca vi que a César Cueto lo pongan de lateral izquierdo”

Se reveló el DT que podría reemplazar a Pablo Guede en Alianza Lima: “Su continuidad depende del partido con Sport Boys”

¿Qué resultados necesita Sporting Cristal ante 2 de Mayo para clasificar a la fase 3 de la Copa Libertadores 2026?

¿Indirecta a Paolo Guerrero?: Sporting Cristal hizo polémica publicación tras gol de penal de Yoshimar Yotún en Sporting Cristal vs 2 de Mayo