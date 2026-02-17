Elías Varas apoya a candidato Roberto Sánchez en sesión del Congreso y expone posible falta a neutralidad electoral

El gesto público del legislador ha generado llamados para que el Jurado Electoral Especial evalúe una presunta vulneración al principio de neutralidad. X / Jonathan Castro

Un mensaje de respaldo político emitido desde la máxima tribuna del Legislativo ha encendido las alertas electorales. En plena sesión del Congreso de la República, el congresista Elías Varas expresó públicamente su apoyo al candidato presidencial Roberto Sánchez Palomino, un hecho que especialistas y fiscalizadores consideran una posible vulneración del principio de neutralidad electoral.

El pronunciamiento ocurrió mientras Elías Varas sustentaba una moción de vacancia contra el presidente interino José Jerí, durante un pleno extraordinario. En ese contexto, el parlamentario interrumpió su intervención para enviar un saludo político explícito:

“Desde esta tribuna envío un saludo también al presidente Pedro Castillo y saludo también al hermano Roberto Sánchez, que hace poco ha sido intervenido quirúrgicamente. Hermano Roberto, usted siga caminando, que pronto llegará a Palacio para dar la firmeza y el respeto a la democracia. Mantente firme y leal a los intereses del pueblo”.

La declaración, realizada dentro del recinto parlamentario y durante una sesión oficial, fue difundida rápidamente en redes sociales y motivó pedidos públicos para que los órganos electorales activen los mecanismos de fiscalización correspondientes.

Respaldo de Elías Varas a Roberto Sánchez podría acarrear sanción electoral. Composición Infobae Perú.

Llamado a fiscalización del JNE y el JEE

Tras el hecho, se solicitó que los fiscalizadores del Jurado Nacional de Elecciones elaboren un informe de fiscalización en el transcurso del día, a fin de evaluar si las expresiones del congresista constituyen proselitismo político indebido.

Asimismo, se indicó que el Jurado Electoral Especial deberá analizar el caso y determinar si corresponde iniciar un procedimiento sancionador, considerando que el mensaje fue emitido por un funcionario público en ejercicio de sus funciones.

Neutralidad electoral: qué dice la normativa

De acuerdo con los criterios establecidos por el Jurado Nacional de Elecciones, el principio de neutralidad obliga a los funcionarios públicos a abstenerse de favorecer o perjudicar a partidos políticos o candidatos durante un proceso electoral. Esta prohibición se aplica incluso a autoridades elegidas por voto popular, como los congresistas, y alcanza cualquier acto realizado en espacios oficiales o en ejercicio del cargo.

Roberto Sánchez es candidato a la presidencia por Juntos Por el Perú

La normativa electoral busca garantizar la equidad de la contienda y evitar que el poder público sea utilizado para influir en la voluntad ciudadana, preservando así la transparencia y legitimidad del proceso democrático.

Contexto electoral y situación del candidato respaldado

El pronunciamiento de Varas se produjo en un contexto en el que Roberto Sánchez atraviesa un momento delicado de salud. El candidato presidencial de Juntos por el Perú fue trasladado de emergencia a un centro de salud en Arequipa durante una gira proselitista por el sur del país, lo que obligó a suspender temporalmente su agenda de campaña.

Este episodio ocurre en una contienda altamente fragmentada, con 36 candidaturas presidenciales registradas para las elecciones generales del 12 de abril de 2026, según cifras oficiales del JNE.

Según la información presentada ante el JNE, Mesías Guevara no cuenta con sentencias condenatorias firmes por delitos dolosos. Foto: JNE

Un hecho bajo evaluación

Mientras se espera un pronunciamiento oficial de los organismos electorales, el caso ha reabierto el debate sobre los límites de la actuación política de los funcionarios públicos durante la campaña y la necesidad de una fiscalización efectiva para asegurar el respeto al principio de neutralidad electoral.

Por ahora, corresponde al Jurado Nacional de Elecciones y a los Jurados Electorales Especiales determinar si las expresiones vertidas desde el hemiciclo constituyen una infracción sancionable conforme a la ley vigente.