Video capta a terapeuta agrediendo violentamente a niña de 6 años con habilidades especiales en centro infantil de Los Olivos

Unas imágenes captadas por cámaras de seguridad han revelado la brutal agresión de una niña de seis años dentro del centro terapéutico infantil Artikids, en el distrito de Los Olivos. El video muestra a un terapeuta, vestido con uniforme celeste, jaloneando y empujando violentamente a la menor, quien padece una condición especial y asiste al lugar para recibir tratamiento.

La denuncia fue presentada por la madre de la niña, profundamente consternada tras observar las imágenes. Vecinos del centro de terapia alertaron a la familia sobre los hechos, desencadenando la intervención de las autoridades y la rápida difusión del caso en medios de comunicación.

La madre relató que su hija asiste desde hace cuatro meses a sesiones de terapia ocupacional y psicológica en Artikids, acudiendo dos veces por semana. “Ella lleva terapias de hace cuatro meses. La vengo trayendo dos veces por semana a terapia ocupacional y terapia psicológica”, explicó. La agresión salió a la luz cuando, al salir de una de las sesiones, una persona se le acercó para mostrarle el video.

“Un señor se me acerca y me pregunta si ella es mi hija (…) Y me enseña las imágenes de mi hija”, relató visiblemente afectada. Al intentar reclamar en el centro, no le proporcionaron el nombre del agresor y derivaron su queja entre administradores, lo que la llevó a acudir directamente a presentar la denuncia ante las autoridades.

Las grabaciones de seguridad del consultorio exhiben una serie de actos violentos perpetrados por el terapeuta identificado como Paúl Stuart Cueva Alvites, de treinta y dos años, tecnólogo de profesión y especialista en terapia ocupacional. En los videos se observa cómo jala bruscamente a la niña del brazo, la empuja por la nuca, la hace caer de rodillas y posteriormente la levanta de los brazos para continuar con la agresión.

La madre, visiblemente afectada, detalló que su hija fue empujada contra la pared y arrastrada sin consideración alguna: “Donde la está jaloneando, la está empujando, la está empujando contra la pared, prácticamente”, describió. Al recibir las imágenes por parte de un vecino del lugar, la madre acudió de inmediato al centro para exigir explicaciones. Sin embargo, no obtuvo una respuesta clara ni colaboración del personal administrativo, lo que la impulsó a formalizar la denuncia por su cuenta, reafirmando: “Claro, porque eso yo no lo podía dejar así”.

El testimonio de la madre resalta el impacto emocional que la agresión tuvo tanto en ella como en su hija. La menor, quien aún no sabe hablar debido a su condición, presentaba marcas y enrojecimiento en el brazo tras el episodio. La indignación creció en la comunidad al difundirse las imágenes, generando solidaridad hacia la familia y exigencias de justicia.

Tras la denuncia y la difusión del video, personal de fiscalización y la Gerencia de Salud del municipio de Los Olivos acudieron al establecimiento en la calle Los Jazmines. No obstante, al llegar, encontraron el local cerrado y sin respuesta por parte de los responsables, incluso durante la visita de la madre en horas de la mañana.

Según informaron las autoridades municipales, Artikids contaba únicamente con licencia para funcionar como consultorio médico, pero no para realizar terapias especializadas a niños con condiciones particulares, lo que implica una irregularidad en su funcionamiento. El municipio anunció que regresará para exigir la documentación pertinente y evaluar posibles sanciones por la presunta negligencia.

En cuanto al estado actual de la menor, la madre reportó que su hija presenta enrojecimiento y marcas en el brazo, producto de los jalones recibidos: “Está con marcas de lo que la ha jalado”. Los exámenes de medicina legal confirmaron la presencia de lesiones compatibles con la agresión denunciada, reforzando la gravedad de lo ocurrido y el sustento de la denuncia presentada.

El centro terapéutico Artikids emitió un comunicado expresando su profunda preocupación por el incidente y su empatía con la niña y su familia. En el documento, la institución lamentó el malestar causado y aseguró que su prioridad es escuchar, reparar y garantizar que hechos similares no se repitan.

Según el comunicado, el terapeuta involucrado ha sido retirado del equipo, y el centro inició investigaciones internas además de colaborar con las autoridades y presentar la denuncia correspondiente como muestra de apoyo a la familia. Artikids recalcó que la conducta del trabajador no representa los valores ni la calidad de su equipo profesional, y reiteró su compromiso con la ética, la transparencia y la excelencia en el servicio.

El centro aseguró que continuará informando sobre las acciones emprendidas y pidió a las familias mantener la confianza en su labor, subrayando que fortalecerán los protocolos internos para evitar nuevas situaciones de riesgo para los menores bajo su cuidado.