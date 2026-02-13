Perú

Temblor de 4.8 en Loreto, reportó IGP: sismo alertó a ciudadanos de Datem del Marañón

Autoridades mantienen el monitoreo tras el movimiento, que fue sentido por la población de la zona

Un temblor de magnitud 4.8 se registró la tarde de este miércoles en la provincia de Datem del Marañón, región Loreto. El movimiento se percibió en distintos puntos de la zona y generó alerta entre los ciudadanos.

El Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que el sismo ocurrió a las 16:52 horas. Según el reporte oficial difundido en su cuenta en X, el epicentro se ubicó a 181 kilómetros al noroeste del distrito de Andoas.

La entidad técnica precisó que el evento presentó una profundidad de 149 kilómetros, con latitud -2.45 y longitud -77.70. Estos datos forman parte del informe emitido minutos después del movimiento.

El IGP indicó que el sismo alcanzó una magnitud de 4.8 y detalló que se localizó en la provincia de Datem del Marañón, en la región Loreto. La profundidad registrada fue de 149 kilómetros, lo que influye en la forma en que el movimiento se percibe en superficie.

La información oficial señala que el evento se produjo “a las 16:52 horas” y que el epicentro se situó “a 181 kilómetros al noroeste del distrito de Andoas”.

Sin daños reportados

Hasta el momento, las autoridades locales no reportaron daños personales ni materiales. El monitoreo continúa en la zona tras el evento.

El Perú se encuentra dentro del denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, área donde se concentra el 85 % de la actividad sísmica mundial, según datos difundidos por las entidades especializadas.

Qué hacer antes, durante y después de un sismo

Mochila para emergencias: artículos para las primeras 24 horas

Aunque terremototemblorsismo y movimiento telúrico son sinónimos, en el lenguaje coloquial se habla de terremoto cuando el sismo ha causado víctimas o daños severos en las edificaciones, mientras que se dice que es un temblor para referirse a un sismo que no ha provocado daños significativos.

En cualquiera de los casos, sea un temblor o un terremoto, es esencial tener en cuenta los siguientes consejos y precauciones que el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda realizar antes, durante y después del sismo:

Antes del sismo:

  • Ubica las zonas seguras y las estructuras firmes para protegerte.
  • Ten preparada una mochila de emergencia.
  • Participa en los simulacros de sismo de tu barrio.
  • Educa a los niños de tu casa sobre medidas de precaución.
  • Contrata un ingeniero para reforzar tu vivienda.

Durante el sismo:

  • Mantén la calma. El asustarte solo puede paralizarte o hacerte cometer errores.
  • Aléjate de las ventanas y objetos que pueden caerse.
  • Si no llegas rápido a la salida, busca un espacio seguro.
  • No llames por teléfono. La línea estará sobrecargada, así que mejor envía mensajes de texto.
  • No uses ascensor.

Después del sismo:

  • Revisa si hay fugas de gas que podrían causar fuego.
  • Llama a los números de emergencia como: los Bomberos: 116Cruz Roja: (01) 2660481 y el Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU): 106.
  • Auxilia a los heridos.
  • Ten cuidado con las posibles réplicas. Evita estar cerca a casas que han sido afectadas por el sismo.
  • Si estás cerca al mar, aléjate de la zona hasta que se descarte la posibilidad de un maremoto.

