Qué se celebra el 11 de febrero en el Perú: conmemoraciones clave de transformación política, financiera y cultural

¿Qué pasó un día como hoy? El 11 de febrero reúne hechos clave de la historia peruana en ámbitos políticos, culturales y sociales. En 1855 se creó el departamento de Cajamarca, fortaleciendo la descentralización impulsada por Ramón Castilla.

En 1905 nació la Caja de Depósitos y Consignaciones, antecedente del Banco de la Nación. La fecha recuerda la muerte de Agustín Lizárraga, explorador que llegó a Machu Picchu antes de Bingham. También marca el nacimiento de Walter Martos, ex primer ministro, y de Rafael López Aliaga y Fiorella Rodríguez.

Además, se conmemora el fallecimiento de Teresa Burga, referente del arte contemporáneo peruano.

11 de febrero de 1855 - Creación del departamento de Cajamarca y consolidación de su autonomía regional<b> </b>

Un decreto de Ramón Castilla creó en 1855 el departamento de Cajamarca, reorganizando el norte andino y reforzando la descentralización estatal. (SrDingleberry69)

El 11 de febrero de 1855 se creó el departamento de Cajamarca mediante decreto del mariscal Ramón Castilla, en un contexto de reformas tras la Revolución de 1854.

La medida separó a Cajamarca de La Libertad y la constituyó con las provincias de Cajamarca, Cajabamba, Chota y Jaén. La decisión buscó fortalecer la identidad regional y mejorar la administración territorial del norte andino.

Bajo el liderazgo de Castilla, impulsor de profundas transformaciones estatales, la creación departamental representó un paso clave hacia la descentralización, la organización política y el reconocimiento de autonomías regionales en el Perú del siglo XIX temprano nacional.

11 de febrero de 1905 - Creación de la Caja de Depósitos y Consignaciones, antecedente del actual Banco de la Nación

La Caja de Depósitos y Consignaciones nació en 1905 como pilar financiero del Estado y antecedente directo del Banco de la Nación. (Andina)

El 11 de febrero de 1905 se creó la Caja de Depósitos y Consignaciones durante el gobierno de José Pardo, con la finalidad de ordenar la recaudación estatal y custodiar fondos públicos y judiciales.

La institución asumió funciones esenciales para la administración de rentas nacionales y el financiamiento de obras públicas. Con el paso de las décadas, su rol se amplió y se consolidó como eje de la tesorería fiscal.

En 1963 fue declarada de necesidad y utilidad pública, proceso que culminó en 1966 con su transformación en el Banco de la Nación, fortaleciendo la gestión financiera del Estado peruano.

11 de febrero de 1912 — fallece Agustín Lizárraga, explorador peruano que visitó Machu Picchu antes de Bingham

Agustín Lizárraga murió en 1912, dejando el legado de haber llegado a Machu Picchu en 1902, antes que Hiram Bingham. (Newtral)

Agustín Lizárraga Ruiz fue un agricultor y explorador nacido en Mollepata, Cusco, en 1865, que falleció el 11 de febrero de 1912 en el río Vilcanota a los 46 años.

Se le reconoce por haber llegado a la ciudadela de Machu Picchu el 14 de julio de 1902, nueve años antes de la expedición del estadounidense Hiram Bingham, dejando una inscripción con su nombre y la fecha en una piedra del Templo de las Tres Ventanas.

Aunque ese testimonio fue removido posteriormente, su rol histórico ha sido reivindicado con distinciones póstumas y propuestas de reconocimiento oficial por su contribución al conocimiento de uno de los sitios arqueológicos más emblemáticos del Perú.

11 de febrero de 1957 — nace Walter Martos Ruiz, militar y expresidente del Consejo de Ministros del Perú

El ex primer ministro Walter Martos nació en Cajamarca en 1957 y destacó por su liderazgo en las Fuerzas Armadas y el Ejecutivo. (Andina)

Walter Roger Martos Ruiz, nacido el 11 de febrero de 1957 en Cajamarca, fue un general del Ejército Peruano y político que desempeñó cargos clave en la administración pública.

A lo largo de su trayectoria militar ocupó altos puestos de liderazgo, incluidos comandante de la Región Militar del Norte y jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.

Tras su retiro, asumió la cartera de Defensa en octubre de 2019 y más adelante fue designado presidente del Consejo de Ministros en agosto de 2020 durante el gobierno de Martín Vizcarra, cargo que ejerció hasta noviembre de ese año. Martos falleció el 7 de enero de 2025 a los 67 años, dejando un legado de servicio tanto en lo castrense como en lo ministerial.

11 de febrero de 1961 — nace Rafael López Aliaga, empresario y líder político peruano con presencia en la escena nacional

El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, nació en 1961 y ha marcado la política peruana con posturas conservadoras. (Andina)

Rafael Bernardo López Aliaga Cazorla es un empresario y dirigente político peruano nacido el 11 de febrero de 1961 en Lima, conocido por su papel como alcalde metropolitano de Lima entre 2023 y 2025.

Tras una trayectoria empresarial en banca y sectores turísticos, ingresó a la política local y nacional, primero como regidor y luego como dirigente de agrupaciones políticas conservadoras.

En 2020 asumió la presidencia de Renovación Popular, partido con el que compitió por la presidencia de la República en 2021, obteniendo un apoyo significativo. Su carrera ha estado marcada por posturas ultraconservadoras, liderazgo partidario y aspiraciones presidenciales de cara a 2026

11 de febrero de 1974 — nace Fiorella Rodríguez Salcedo: actriz, conductora y figura multifacética de la televisión peruana

Actriz y conductora, Fiorella Rodríguez nació en 1974 y destacó en telenovelas, cine y programas de televisión peruanos. (Facebook / Fiorella Rodríguez)

Fiorella María Rodríguez Salcedo nació el 11 de febrero de 1974 en Lima y se consolidó como una de las personalidades más conocidas del entretenimiento en Perú.

Inició su carrera tras participar en Miss Perú 1994, donde obtuvo el título de Miss Amistad, lo que impulsó su ingreso a la televisión y la actuación. Ha trabajado en diversas telenovelas, programas de entretenimiento y cine, además de conducir espacios televisivos.

Rodríguez también ha desarrollado labores como relacionista pública y producción, y combina su vida profesional con proyectos personales y familiares, manteniendo presencia activa en medios y redes sociales.

11 de febrero de 2021 — fallece Teresa Burga, pionera del arte conceptual y multimedia en Perú y Latinoamérica

El arte peruano perdió en 2021 a Teresa Burga, creadora clave del conceptualismo y la experimentación visual en Latinoamérica. (UCLA)

Teresa Burga Ruiz fue una artista visual peruana nacida en Iquitos en 1935 y fallecida en Lima el 11 de febrero de 2021. Se destacó por su obra conceptual y multimedia desde las décadas de 1960 y 1970, posicionándose como una de las precursoras del arte tecnológico y la instalación en el país y la región.

Integrante del grupo Arte Nuevo, exploró lenguajes como el pop art, el op art y la experimentación no objetualista, contribuyendo a la renovación de la práctica artística.

Su trabajo abordó temas sociales, incluida la condición de las mujeres, y fue exhibido en importantes escenarios internacionales a lo largo de su carrera.