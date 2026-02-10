Perú

¿Buscas trabajo? MTPE realizará la Maratón del Empleo Chambalentín con más de 1.200 vacantes laborales

El MTPE realizará una jornada de empleo en Jesús María donde los asistentes podrán postular a puestos en ventas, seguridad, contact center y tiendas

Guardar
Un grupo de postulantes participa
Un grupo de postulantes participa de una de las varias Maratones del Empleo que organiza el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. (Imagen: MTPE)

En el mes del amor, también surge la posibilidad de enamorarse de un nuevo trabajo. Este viernes 13 de febrero, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) llevará a cabo la ‘Maratón del Empleo Chambalentín’, una jornada que pondrá a disposición más de 1.200 vacantes laborales formales, gracias a la participación de 34 empresas privadas.

La actividad, organizada por el MTPE a través de la Dirección de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo (DRTPE) de Lima Metropolitana, tiene como objetivo acercar los servicios estatales a los ciudadanos y facilitar el acceso al empleo formal.

El ministro de Trabajo Óscar Fernández destacó que la maratón busca fortalecer el vínculo entre trabajadores, empleadores y quienes buscan empleo, además de simplificar trámites y promover una mayor empleabilidad. “Lo que se busca es que la ciudadanía sea altamente empleable, protegida en sus derechos laborales y se desenvuelva en un entorno que contribuya al desarrollo sostenible e inclusivo del país”, afirmó Fernández.

Las mascotas del Ministerio de
Las mascotas del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) participan en la Maratón del Empleo 'Chambalentín', ofreciendo oportunidades laborales en febrero.

Durante la jornada, los asistentes recibirán orientación laboral, asesoría personalizada y trámites in situ. Además, el MTPE expedirá de manera gratuita el Certificado Único Laboral (CUL), que incluye antecedentes penales, policiales y judiciales, así como información sobre trayectoria educativa y experiencia laboral formal. También se brindará apoyo para la elaboración del currículum vitae (CV).

Vacantes disponibles

Entre los puestos ofertados figuran:

  • Asesor de contact center
  • Operador de tiendas
  • Ejecutivo de ventas
  • Agente de seguridad
  • Asesor comercial
  • Teleoperador
  • Operarios de limpieza, entre otros

Algunas de las empresas participantes y vacantes destacadas son:

  • Interbank: 40 asesores de contact center
  • Mass: 30 operadoras de tienda
  • Financiera Oh! S.A.: 30 ejecutivos de ventas de productos financieros
  • Promart: 15 consultores de venta (tiempo completo) y 5 auxiliares de servicio (medio tiempo)
  • LIMTEK: 60 operarios de limpieza
  • VIPROSEG S.A.C.: 60 agentes de seguridad
  • Grupo Daesmar Contratistas Generales SAC: 3 técnicos de aire acondicionado

¿Cuándo y dónde se realizará la maratón del empleo?

La Maratón del Empleo Chambalentín se realizará este viernes 13 de febrero, en el Centro de Empleo de Lima Metropolitana, ubicado en la avenida Salaverry N.° 655, en el distrito de Jesús María, en el horario de 9:00 a. m. a 1:00 p. m., donde los asistentes podrán acceder a vacantes laborales, orientación y servicios gratuitos del MTPE.

El MTPE invita a todos los interesados a llevar su CV y aprovechar esta oportunidad para dar el primer paso hacia un nuevo empleo formal.

Ninis en Perú

El 22 % de las
El 22 % de las mujeres jóvenes no estudian ni trabajan debido a responsabilidades domésticas, en comparación con solo el 2 % de los hombres. (Redes)

Perú se ubica entre los países con mayor proporción de jóvenes que no estudian ni trabajan —denominados ninis—. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el país ocupa el quinto lugar a nivel mundial en porcentaje de personas de 15 a 29 años en esta condición, con aproximadamente 21% de ese grupo etario fuera del sistema educativo, laboral o de formación, únicamente superado por Sudáfrica, Turquía, Costa Rica y Colombia.

Esta problemática se vincula directamente con el comportamiento del mercado laboral juvenil. El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) ha reportado una disminución sostenida del empleo adecuado para jóvenes de 14 a 24 años en los últimos años, evidenciando que cada vez menos integrantes de este grupo acceden a trabajos formales con condiciones apropiadas.

La realidad de los ninis expone deficiencias en las transiciones entre la educación y el empleo, lo que obstaculiza la inserción de los jóvenes en el mercado laboral y restringe sus oportunidades de desarrollo económico y social, demandando la implementación de medidas que reduzcan esta brecha para mejorar sus perspectivas futuras.

Temas Relacionados

MTPEMinisterio del TrabajoDía de San Valentínempleoconvocatoria laboralperu-noticias

Más Noticias

Vecinos de Ancón denuncian que camiones pesados dañan el malecón y piden desvíos al alcalde

La circulación de vehículos de carga por el malecón impacta en la seguridad y movilidad de residentes y turistas

Vecinos de Ancón denuncian que

“Confío en las autoridades”, así rompió su silencio Carlos Zambrano tras ser denunciado por abuso sexual

El defensa de Alianza Lima salió a defenderse por primera vez y precisó por qué no se había pronunciado con anterioridad al ser vinculado en grave acusación

“Confío en las autoridades”, así

Eclipse solar anular 2026: a qué hora se verá en Sudamérica y por qué no será visible desde Perú

La observación total del evento conocido como 'anillo de fuego' será posible únicamente en áreas próximas al Polo Sur, limitando la experiencia completa a sitios muy específicos

Eclipse solar anular 2026: a

Patricio Quiñones, el bailarín favorito para los shows de Daddy Yankee, Bad Bunny y otras estrellas de la música

La historia de un peruano que cambió la televisión por los escenarios globales y pasó de los realities a compartir el escenario con íconos de la música urbana en los eventos más vistos del mundo

Patricio Quiñones, el bailarín favorito

Gustavo Salcedo niega a su saliente, aunque ella se mostró enamorada: “Eso no es así”

La expareja de Maju Mantilla se mostró incómodo cuando le preguntaron del tema y descartó darse una nueva oportunidad en el amor

Gustavo Salcedo niega a su
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Elecciones 2026: miembros de mesa

Elecciones 2026: miembros de mesa recibirán S/165, dos refrigerios y capacitación obligatoria

Fiesta de José Jerí con invitada vinculada a red de prostitución terminó con multa de S/11 mil y choque de un congresista

“Abominable”: Congresista Milagros Jáuregui expuso en público a niñas embarazadas por violación y obligadas a dar a luz

Vocero de Perú Primero advierte a José Jerí: “Vas a terminar en Barbadillo, pero se te respetará la dignidad”

Fallas en elecciones internas permiten que postulen candidatos sentenciados, advierte Jorge Jáuregui

ENTRETENIMIENTO

Patricio Quiñones, el bailarín favorito

Patricio Quiñones, el bailarín favorito para los shows de Daddy Yankee, Bad Bunny y otras estrellas de la música

Gustavo Salcedo niega a su saliente, aunque ella se mostró enamorada: “Eso no es así”

Ariadna Vargas Llosa, la nieta del Nobel que compite por Miss Perú-USA y promueve la moda sostenible

Melcochita confirma reconciliación con Monserrat Seminario: “He volteado la página y seguimos adelante”

Patito Feo está de vuelta: Brenda Asnicar y Laura Esquivel confirman show en Lima como parte de una gira internacional

DEPORTES

“Confío en las autoridades”, así

“Confío en las autoridades”, así rompió su silencio Carlos Zambrano tras ser denunciado por abuso sexual

Programación de la fecha 3 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV

Carlos Galván resolvió polémico penal contra Universitario y lanzó dura crítica contra Williams Riveros: “Imprudente”

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2026: así van los equipos tras la fecha 5 de la Fase 2

“Esta vez Sporting Cristal sí tiene futbolistas”, la advertencia de Giancarlo Granda sobre futuro de Paulo Autuori tras pobre inicio en Liga 1