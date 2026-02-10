¿Buscas trabajo? MTPE realizará la Maratón del Empleo Chambalentín con más de 1.200 vacantes laborales

Un grupo de postulantes participa de una de las varias Maratones del Empleo que organiza el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. (Imagen: MTPE)

En el mes del amor, también surge la posibilidad de enamorarse de un nuevo trabajo. Este viernes 13 de febrero, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) llevará a cabo la ‘Maratón del Empleo Chambalentín’, una jornada que pondrá a disposición más de 1.200 vacantes laborales formales, gracias a la participación de 34 empresas privadas.

La actividad, organizada por el MTPE a través de la Dirección de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo (DRTPE) de Lima Metropolitana, tiene como objetivo acercar los servicios estatales a los ciudadanos y facilitar el acceso al empleo formal.

El ministro de Trabajo Óscar Fernández destacó que la maratón busca fortalecer el vínculo entre trabajadores, empleadores y quienes buscan empleo, además de simplificar trámites y promover una mayor empleabilidad. “Lo que se busca es que la ciudadanía sea altamente empleable, protegida en sus derechos laborales y se desenvuelva en un entorno que contribuya al desarrollo sostenible e inclusivo del país”, afirmó Fernández.

Las mascotas del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) participan en la Maratón del Empleo 'Chambalentín', ofreciendo oportunidades laborales en febrero.

Durante la jornada, los asistentes recibirán orientación laboral, asesoría personalizada y trámites in situ. Además, el MTPE expedirá de manera gratuita el Certificado Único Laboral (CUL), que incluye antecedentes penales, policiales y judiciales, así como información sobre trayectoria educativa y experiencia laboral formal. También se brindará apoyo para la elaboración del currículum vitae (CV).

Vacantes disponibles

Entre los puestos ofertados figuran:

Asesor de contact center

Operador de tiendas

Ejecutivo de ventas

Agente de seguridad

Asesor comercial

Teleoperador

Operarios de limpieza, entre otros

Algunas de las empresas participantes y vacantes destacadas son:

Interbank: 40 asesores de contact center

Mass: 30 operadoras de tienda

Financiera Oh! S.A.: 30 ejecutivos de ventas de productos financieros

Promart: 15 consultores de venta (tiempo completo) y 5 auxiliares de servicio (medio tiempo)

LIMTEK: 60 operarios de limpieza

VIPROSEG S.A.C.: 60 agentes de seguridad

Grupo Daesmar Contratistas Generales SAC: 3 técnicos de aire acondicionado

¿Cuándo y dónde se realizará la maratón del empleo?

La Maratón del Empleo Chambalentín se realizará este viernes 13 de febrero, en el Centro de Empleo de Lima Metropolitana, ubicado en la avenida Salaverry N.° 655, en el distrito de Jesús María, en el horario de 9:00 a. m. a 1:00 p. m., donde los asistentes podrán acceder a vacantes laborales, orientación y servicios gratuitos del MTPE.

El MTPE invita a todos los interesados a llevar su CV y aprovechar esta oportunidad para dar el primer paso hacia un nuevo empleo formal.

Ninis en Perú

El 22 % de las mujeres jóvenes no estudian ni trabajan debido a responsabilidades domésticas, en comparación con solo el 2 % de los hombres. (Redes)

Perú se ubica entre los países con mayor proporción de jóvenes que no estudian ni trabajan —denominados ninis—. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el país ocupa el quinto lugar a nivel mundial en porcentaje de personas de 15 a 29 años en esta condición, con aproximadamente 21% de ese grupo etario fuera del sistema educativo, laboral o de formación, únicamente superado por Sudáfrica, Turquía, Costa Rica y Colombia.

Esta problemática se vincula directamente con el comportamiento del mercado laboral juvenil. El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) ha reportado una disminución sostenida del empleo adecuado para jóvenes de 14 a 24 años en los últimos años, evidenciando que cada vez menos integrantes de este grupo acceden a trabajos formales con condiciones apropiadas.

La realidad de los ninis expone deficiencias en las transiciones entre la educación y el empleo, lo que obstaculiza la inserción de los jóvenes en el mercado laboral y restringe sus oportunidades de desarrollo económico y social, demandando la implementación de medidas que reduzcan esta brecha para mejorar sus perspectivas futuras.