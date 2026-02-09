Perú

Voraz incendio en planta textil de Zárate obliga a suspender labores en zona industrial de SJL

El Cuerpo General de Bomberos envió once unidades para confinar el fuego en una zona con talleres y alta densidad poblacional

Guardar
Incendio de gran magnitud se
Incendio de gran magnitud se registró alrededor de las 6:15 p.m. en una fábrica textil ubicada en el sector Zárate.

La actividad industrial en San Juan de Lurigancho quedó interrumpida la tarde del domingo 8 de febrero tras un incendio de gran magnitud en una fábrica textil. El siniestro se registró cerca de las 6:15 p.m. en un predio situado en el número 789 de la avenida San Luis Gonzaga, en el sector Zárate, una zona con presencia de talleres y plantas de producción de mediana escala.

El episodio obligó a paralizar operaciones en el entorno inmediato y activó protocolos de emergencia debido al riesgo que representaban las llamas para otras edificaciones cercanas. Desde las inmediaciones del Instituto Financiero Bancario, en el sector Zárate y zonas colindantes como Azcarrús Bajo y Ajolulco Bajo, el fuego generó alarma entre los vecinos debido a la cercanía con viviendas y locales cerrados.

La emergencia inició en un predio aledaño y luego se extendió hacia instalaciones industriales contiguas, lo que complicó el acceso del personal de respuesta.aproximada de 400 metros cuadrados de la planta textil, lo que motivó la movilización inmediata del Cuerpo General de Bomberos. En total, once unidades acudieron al lugar, entre máquinas contra incendios, cisternas, ambulancias y equipos de apoyo especializado. La operación permitió confinar el incendio cerca de dos horas después del inicio de las labores, con el objetivo de impedir su propagación hacia inmuebles colindantes.

Las unidades desplazadas incluyeron M2-1, M21-1, M65-1, M121-1, M2-5, M8-1, CIST-11, AMB-14, RESLIG-83, ELEC-121 y M65-5, según el registro de atención de la emergencia.

Intervención del sector Salud

El Ministerio de Salud informó sobre el despliegue de recursos médicos como medida preventiva. A través de sus canales oficiales, la entidad señaló: “Ante el reporte de un incendio forestal registrado en la cuadra 7 de la Calle San Luis Gonzaga, SJL, de manera inmediata, el Minsa, a través del SAMU, desplegó dos ambulancias con profesionales de la salud para brindar atención médica”.

La presencia del personal sanitario buscó asegurar atención oportuna ante cualquier eventualidad durante las labores de control, en un contexto donde la cercanía entre zonas industriales y residenciales incrementa la necesidad de respuestas coordinadas.

Propagación del fuego y dificultades de acceso

La información recogida en el lugar permitió identificar que el incendio se originó en una vivienda o taller cercano y luego alcanzó una fábrica de cartón ubicada en la zona. Posteriormente, las llamas avanzaron hacia un almacén sin actividad operativa, administrado por el Estado, que permanecía cerrado al momento del incidente.

Bomberos, personal policial y equipos de Defensa Civil realizaron maniobras para forzar los accesos, debido a que las puertas metálicas superaban varios metros de ancho. El ingreso requirió el uso de palancas, herramientas de corte y equipos especializados, mientras el fuego permanecía activo en el interior de los ambientes.

El evento fue clasificado como una emergencia de alta complejidad, debido a la imposibilidad inicial de control directo y a la presencia de materiales inflamables en los almacenes comprometidos.

Número de emergencias

Ante emergencias relacionadas con incendios, se deben contactar los siguientes números:

  • Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP): Marca 116 para reportar incendios y otras emergencias
  • Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU): Marca 106 para emergencias médicas en diversas regiones del país.
  • Policía Nacional del Perú: Marca 105 para emergencias policiales.

Es esencial tener estos números a mano para una respuesta rápida en situaciones de emergencia.

Temas Relacionados

incendioSan Juan de LuriganchobomberosMinisterio de SaludSamuperu-noticias

Más Noticias

‘Hijos políticos’ de Patricia Li, presidenta de Somos Perú, lograron contratos en el MIMP tras la llegada de José Jerí al poder

Cuarto Poder reveló que al menos una docena de militantes y allegados a Patricia Li obtuvo órdenes de servicio en el Ministerio de la Mujer tras la asunción del presidente interino y el nombramiento de una ministra del mismo partido

‘Hijos políticos’ de Patricia Li,

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2026: así van los equipos tras la fecha 5 de la Fase 2

Se jugó la quinta jornada de la segunda etapa del campeonato nacional de vóley. Conoce cómo le fue a Universitario, Alianza Lima, San Martín, Regatas Lima y otros equipos

Tabla de posiciones de la

Revelan que José Jerí realizó fiesta privada con congresistas, ministros e implicadas en red de prostitución del Congreso

Según Perú21, el presidente interino organizó una fiesta en Cieneguilla a la que asistieron los entonces ministros Morgan Quero y César Vásquez, además de la exfuncionaria parlamentaria Isabel Cajo

Revelan que José Jerí realizó

Gol sorpresivo de Wilter Ayoví ante desatención de Mateo Antoni para empate de Comerciantes Unidos ante Alianza Lima por Liga 1 2026

El delantero ecuatoriano había hecho su ingreso en el complemento y en pocos instantes dejó su huella. Aunque, definitivamente, lo más curioso es que después de anotar se marchó lesionado

Gol sorpresivo de Wilter Ayoví

Tras dos postergaciones, ministra de Economía asegura que ya se elaboró Plan Nacional de Seguridad: “Esta semana lo van a publicar”

Denisse Miralles confirmó que el documento solo aguarda el debate y aprobación formal del documento en el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec)

Tras dos postergaciones, ministra de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Hermanos al Congreso 2026: Denuncian

Hermanos al Congreso 2026: Denuncian que partidos inscribieron hasta 17 grupos de familiares en sus listas

Revelan que José Jerí realizó fiesta privada con congresistas, ministros e implicadas en red de prostitución del Congreso

Tras dos postergaciones, ministra de Economía asegura que ya se elaboró Plan Nacional de Seguridad: “Esta semana lo van a publicar”

Vladimir Cerrón anuncia a la militancia de Perú Libre que está a punto de dejar la clandestinidad: “Falta el último paso”

Carlos Jaico niega haber condicionado campaña de Zully Pinchi a tener una relación: “Es un infundio; solo Dios puede ayudarla”

ENTRETENIMIENTO

María Becerra revoluciona Lima con

María Becerra revoluciona Lima con grabaciones y colaboraciones al lado de estrellas peruanas e influencers

Pato Quiñones bailará esta noche en el Super Bowl junto a Bad Bunny: “hoy nos ve y escucha el mundo”

El reencuentro más frío: Mayra Goñi y Neutro evitan saludos en el lanzamiento musical de Flavia Laos

Magaly Medina vuelve con un ampay que promete sacudir la farándula peruana: “de esposo ejemplar a rey de la noche”

Paco Bazán más enamorado que nunca: asiste al aniversario de Corazón Serrano y le dedica emotivas historias a Susana Alvarado

DEPORTES

Tabla de posiciones de la

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2026: así van los equipos tras la fecha 5 de la Fase 2

Gol sorpresivo de Wilter Ayoví ante desatención de Mateo Antoni para empate de Comerciantes Unidos ante Alianza Lima por Liga 1 2026

Gol de penal de Paolo Guerrero, en minutos finales, para certificar triunfo de Alianza Lima frente a Comerciantes Unidos por Liga 1 2026

Universitario vs Atenea 0-3: resumen de la increíble derrota ‘crema’ por Fase 2 de Liga Peruana de Vóley 2025/26

Alianza Lima vs Comerciantes Unidos 2-1: goles y resumen del triunfazo ‘blanquiazul’ por Torneo Apertura de Liga 1 2026