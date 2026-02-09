Voraz incendio en planta textil de Zárate obliga a suspender labores en zona industrial de SJL

Incendio de gran magnitud se registró alrededor de las 6:15 p.m. en una fábrica textil ubicada en el sector Zárate.

La actividad industrial en San Juan de Lurigancho quedó interrumpida la tarde del domingo 8 de febrero tras un incendio de gran magnitud en una fábrica textil. El siniestro se registró cerca de las 6:15 p.m. en un predio situado en el número 789 de la avenida San Luis Gonzaga, en el sector Zárate, una zona con presencia de talleres y plantas de producción de mediana escala.

El episodio obligó a paralizar operaciones en el entorno inmediato y activó protocolos de emergencia debido al riesgo que representaban las llamas para otras edificaciones cercanas. Desde las inmediaciones del Instituto Financiero Bancario, en el sector Zárate y zonas colindantes como Azcarrús Bajo y Ajolulco Bajo, el fuego generó alarma entre los vecinos debido a la cercanía con viviendas y locales cerrados.

La emergencia inició en un predio aledaño y luego se extendió hacia instalaciones industriales contiguas, lo que complicó el acceso del personal de respuesta.aproximada de 400 metros cuadrados de la planta textil, lo que motivó la movilización inmediata del Cuerpo General de Bomberos. En total, once unidades acudieron al lugar, entre máquinas contra incendios, cisternas, ambulancias y equipos de apoyo especializado. La operación permitió confinar el incendio cerca de dos horas después del inicio de las labores, con el objetivo de impedir su propagación hacia inmuebles colindantes.

Las unidades desplazadas incluyeron M2-1, M21-1, M65-1, M121-1, M2-5, M8-1, CIST-11, AMB-14, RESLIG-83, ELEC-121 y M65-5, según el registro de atención de la emergencia.

Intervención del sector Salud

El Ministerio de Salud informó sobre el despliegue de recursos médicos como medida preventiva. A través de sus canales oficiales, la entidad señaló: “Ante el reporte de un incendio forestal registrado en la cuadra 7 de la Calle San Luis Gonzaga, SJL, de manera inmediata, el Minsa, a través del SAMU, desplegó dos ambulancias con profesionales de la salud para brindar atención médica”.

La presencia del personal sanitario buscó asegurar atención oportuna ante cualquier eventualidad durante las labores de control, en un contexto donde la cercanía entre zonas industriales y residenciales incrementa la necesidad de respuestas coordinadas.

Propagación del fuego y dificultades de acceso

La información recogida en el lugar permitió identificar que el incendio se originó en una vivienda o taller cercano y luego alcanzó una fábrica de cartón ubicada en la zona. Posteriormente, las llamas avanzaron hacia un almacén sin actividad operativa, administrado por el Estado, que permanecía cerrado al momento del incidente.

Bomberos, personal policial y equipos de Defensa Civil realizaron maniobras para forzar los accesos, debido a que las puertas metálicas superaban varios metros de ancho. El ingreso requirió el uso de palancas, herramientas de corte y equipos especializados, mientras el fuego permanecía activo en el interior de los ambientes.

El evento fue clasificado como una emergencia de alta complejidad, debido a la imposibilidad inicial de control directo y a la presencia de materiales inflamables en los almacenes comprometidos.

Número de emergencias

Ante emergencias relacionadas con incendios, se deben contactar los siguientes números:

Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) : Marca 116 para reportar incendios y otras emergencias

Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) : Marca 106 para emergencias médicas en diversas regiones del país.

Policía Nacional del Perú: Marca 105 para emergencias policiales.

Es esencial tener estos números a mano para una respuesta rápida en situaciones de emergencia.