El F-16, caza de cuarta generación, llegará a Lima con el Viper Demo Team: cuándo y por qué se presentará en Perú

El equipo aerobático F-16 Viper Demo Team, perteneciente a la Fuerza Aérea de Estados Unidos, ha incluido a Lima dentro de su cronograma oficial de presentaciones para 2026, con vuelos previstos entre el 25 y 26 de abril, en un evento que atraerá tanto a especialistas en aviación como al público en general.

La noticia ha despertado interés no solo por el espectáculo que representan las demostraciones aéreas de este tipo, sino también por el contexto en el que se produce la visita.

Como se sabe, el avión de combate F-16 Block 70, modelo que protagoniza estas exhibiciones, es una de las alternativas que actualmente se evalúan en el proceso de renovación de la flota de cazas de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), un proyecto que se encuentra en marcha desde hace más de una década.

Lima recibirá al F-16 de cuarta generación en una exhibición del Viper Demo Team. Infobae Perú / Captura TV - X.

Recién incluidos en la agenda

De acuerdo con el cronograma actualizado del Comando de Combate Aéreo de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, la escala en Perú no figuraba inicialmente en la agenda del equipo, pero fue incorporada recientemente entre dos presentaciones ya programadas en territorio estadounidense.

La demostración en Louisville, Kentucky, está prevista para el 18 de abril, mientras que la siguiente parada después de Lima se realizará en Charleston, South Carolina, entre el 2 y 3 de mayo. Esa ubicación en la agenda confirma que la visita al país formará parte de la gira internacional del equipo y no de un evento aislado.

¿Evento coincide con la compra de la FAP?

El F-16 Viper Demo Team es conocido por realizar maniobras que ponen en evidencia las capacidades de este caza supersónico, considerado uno de los modelos más exitosos y extendidos en la aviación militar moderna. Las exhibiciones suelen incluir ascensos pronunciados, giros de alta velocidad y demostraciones de potencia y maniobrabilidad, todo ello acompañado por explicaciones técnicas dirigidas al público y a especialistas del sector.

En el caso peruano, la presencia del equipo ha generado diversas interpretaciones en la prensa nacional, donde algunos analistas han especulado que la demostración podría coincidir con el anuncio oficial del caza que será adquirido por la FAP.

Estas versiones se apoyan en precedentes recientes, como la difusión mediática que tuvo la posible compra del Gripen E, otro de los modelos evaluados dentro del mismo proceso.

Fuerza Aérea del Perú también analiza a Gripen y Rafale

Sin embargo, desde el propio ámbito militar se ha insistido en la necesidad de manejar con cautela estas interpretaciones. El ex comandante general de la Fuerza Aérea del Perú, general (r) Alfonso Artadi Saletti, precisó ante medios locales que el Ministerio de Defensa aún no ha anunciado ninguna decisión sobre la compra de los nuevos aviones de combate. En sus declaraciones, el oficial en retiro explicó que cualquiera de las tres opciones evaluadas cumple con los requisitos técnicos mínimos, pero subrayó que la selección final dependerá de un análisis integral.

Según detalló, la decisión no se basa únicamente en el rendimiento aeronáutico. “Será seleccionada la oferta que mejor pondere aspectos técnicos, económicos, offset tecnológico y/o industrial, asociación estratégica y proyección geopolítica”, señaló, destacando que el proceso implica variables que van más allá de las capacidades de vuelo o armamento.

El debate sobre la compra de aviones de combate Rafale o F-16 marca un punto clave en la defensa aérea del Perú. (Jetline Marvel)