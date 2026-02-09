Perú

El estado del tiempo en Trujillo para mañana

La ciudad costera es reconocida a nivel nacional por su clima cálido y sus moderados niveles de humedad durante gran parte del año

Guardar
Conocida como la "ciudad de
Conocida como la "ciudad de la eterna primavera", Trujillo es una de las principales ciudades turísticas de Perú. (Wikimedia)

Conocer el pronóstico del clima de tu ciudad, te permite planificar tus actividades diarias de forma más segura y eficiente. Trujillo, ubicada en la costa norte del Perú, experimenta cambios estacionales y posibles eventos como lloviznas, neblina o aumentos de temperatura, que pueden afectar el tránsito, actividades al aire libre y la rutina cotidiana.

En este contexto, para este martes, 10 de febrero el pronóstico del clima es:

Cielo despejado a cielo con nubes dispersas por la mañana con tendencia a cielo nublado al atardecer con viento ligero. Por su parte, la temperatura máxima será de 29ºC , mientras que la mínima de 20ºC.

La información meteorológica resulta fundamental para sectores como la agricultura y la pesca, pilares de la economía local. Los agricultores dependen de datos precisos sobre el clima para programar siembras, cosechas y proteger cultivos ante lluvias inesperadas o sequías. Por su parte, los pescadores utilizan el pronóstico para reducir riesgos en sus faenas y mantener la productividad.

La ciudad de la "eterna primavera"

El clima de Trujillo es
El clima de Trujillo es considerado subtropical y desértico por las pocas precipitaciones anuales. (Wikimedia)

Durante los meses de verano, entre diciembre y marzo, Trujillo experimenta un aumento leve de las temperaturas, con una mayor percepción de calor, aunque el ambiente se mantiene templado en comparación con otras urbes costeras gracias a la brisa marina, lo que genera condiciones propicias tanto para los habitantes como para el turismo.

La época invernal, de junio a septiembre, se caracteriza por una constante cubierta nubosa y la presencia de “garúa”, la neblina local que reduce la exposición al sol pero no produce variaciones notables de la temperatura. La humedad en esta temporada permanece elevada, mientras que las lluvias continúan siendo poco comunes.

De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI), prevalece un clima cálido y seco la mayor parte del año en la ciudad; la temperatura media anual se sitúa entre 17 ℃ y 23 ℃, con escasa oscilación térmica. Las precipitaciones son escasas y generalmente se registran en los primeros meses del año, colocando a Trujillo entre las localidades con menor volumen de lluvias en el país.

¿Cuándo se recomienda visitar Trujillo?

Trujillo cuenta con gran riqueza
Trujillo cuenta con gran riqueza cultural que lo posicionan como uno de los principales centros turísticos del país. (composición/ Infobae)

La temporada de transición, de septiembre a noviembre, representa una opción válida para visitar Trujillo, pues el clima se torna más cálido y la afluencia de turistas disminuye, aunque no se compara en animación cultural ni en condiciones ideales con el periodo que va de enero a abril.

Entre los meses de invierno, de junio a agosto, la ciudad presenta temperaturas que oscilan entre 17 ℃ y 22 ℃, acompañadas de neblinas en las primeras horas del día y una tendencia a los cielos nublados. Estas condiciones pueden desincentivar las actividades al aire libre en comparación con otros momentos del año.

La época más recomendable para el turismo es de enero a abril, durante el verano austral, cuando el clima goza de estabilidad, cielos despejados y temperaturas promedio de 22 ℃ a 28 ℃, con picos que llegan a 30 ℃. Durante este periodo, la ciudad ofrece escenarios idóneos para recorrer tanto los centros arqueológicos emblemáticos como Chan Chan y las Huacas del Sol y de la Luna como la playa de Huanchaco, reconocida por el surf y los caballitos de totora.

Temas Relacionados

Clima en TrujilloPronóstico del tiempo TrujilloEstado del tiempo en TrujilloClima en PerúÚltimas actualizaciones

Más Noticias

Suben tarifas de ingreso a Machu Picchu: desde cuándo rige y cuánto costará entrar en 2026

La resolución del Sernanp establece que el pago se sumará al boleto regular y busca fortalecer la conservación y la gestión del Santuario Histórico

Suben tarifas de ingreso a

Felipe Chávez tuvo accidentada práctica en el Colonia: sufrió una hemorragia nasal que causó enorme preocupación

El recién integrado futbolista nacional experimentó una jornada de entrenamiento complicada al padecer un fortísimo sangrado en la nariz producto de un pelotazo en el rostro

Felipe Chávez tuvo accidentada práctica

“Abominable”: Congresista Milagros Jáuregui expuso en público a niñas embarazadas por violación y obligadas a dar a luz

La legisladora de Renovación Popular aparece sonriente en un escenario junto a menores sobrevivientes y forzadas a continuar embarazos tras la negativa de acceso al aborto legal, una práctica equiparable a la tortura, según la ONU

“Abominable”: Congresista Milagros Jáuregui expuso

Patito Feo está de vuelta: Brenda Asnicar y Laura Esquivel confirman show en Lima como parte de una gira internacional

Las protagonistas de la recordada novela anunciaron su llegada a Lima para un espectáculo en Costa 21. El reencuentro revive una dupla icónica y forma parte de un tour internacional

Patito Feo está de vuelta:

Revelan que José Jerí realizó fiesta privada con congresistas, ministros e implicadas en red de prostitución del Congreso

Según Perú21, el presidente interino organizó una fiesta en Cieneguilla a la que asistieron los entonces ministros Morgan Quero y César Vásquez, además de la exfuncionaria parlamentaria Isabel Cajo

Revelan que José Jerí realizó
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

“Abominable”: Congresista Milagros Jáuregui expuso

“Abominable”: Congresista Milagros Jáuregui expuso en público a niñas embarazadas por violación y obligadas a dar a luz

Revelan que José Jerí realizó fiesta privada con congresistas, ministros e implicadas en red de prostitución del Congreso

JNJ abre nueva investigación contra Delia Espinoza: la acusan de usar vehículos oficiales estando suspendida

JNE revoca infracción electoral de Guillermo Aliaga: ¿por qué se declaró fundada la apelación del funcionario del Minem?

Exministro César Vásquez confirma que fue con Morgan Quero a fiesta de José Jerí donde estuvo implicada en red de prostitución

ENTRETENIMIENTO

Patito Feo está de vuelta:

Patito Feo está de vuelta: Brenda Asnicar y Laura Esquivel confirman show en Lima como parte de una gira internacional

Magaly Medina regresa con fuerte destape y descartan a Christian Domínguez: “Ningún esposo ejemplar y que enamoró con su historia de amor”

Aparece nueva saliente de Gustavo Salcedo mientras él pasa la noche en casa de Maju Mantilla: “sí, estamos saliendo”

Patricio Quiñones celebra su paso por el Super Bowl junto a Bad Bunny: “El mejor día de mi carrera”

Flavia Laos defiende a Milenka Nolasco tras el caos en evento: “La culpa no fue de ella, sino de la organización”

DEPORTES

Felipe Chávez tuvo accidentada práctica

Felipe Chávez tuvo accidentada práctica en el Colonia: sufrió una hemorragia nasal que causó enorme preocupación

Golazo de Hernán Barcos tras eliminar a tres rivales en FC Cajamarca vs Deportivo Garcilaso por Liga 1 2026

Sergio Peña empieza con mal pie su andadura en Sakaryaspor: perdió en su primera titularidad y se compromete aún más con el descenso en Turquía

Alianza Lima busca la remontada ante 2 de Mayo: día, hora y canal TV del duelo de vuelta por Fase 1 de Copa Libertadores 2026

Presidente de CONAR confirmó sanciones tras polémico arbitraje del Universitario vs Cusco FC: “Tenemos que tomar correctivos”