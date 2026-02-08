Graban por primera vez a un tiburón diamante en su hábitat natural durante exploración de montes submarinos del norte del Perú

Una expedición científica estudió las cordilleras submarinas Grijalva, Alvarado y Sarmiento, a 35 millas del litoral norte. Andina

En el norte del litoral peruano, lejos de los puertos y del tránsito comercial que domina la franja costera, una investigación científica abrió una nueva ventana de información con posibles implicancias para la economía ambiental y la gestión de recursos marinos. El trabajo no se centró en capturas ni en extracción, sino en el conocimiento como insumo clave para decisiones futuras sobre conservación, regulación y uso sostenible del mar.

La expedición se desarrolló en un espacio poco explorado, donde la ausencia de datos limitaba cualquier evaluación sobre el valor ecológico y estratégico de la zona. Frente a ese vacío, un equipo de científicos optó por una aproximación tecnológica que permitió observar sin intervenir, registrar sin alterar y medir sin contacto directo.

El resultado fue una base de información inédita sobre ecosistemas de aguas profundas, un tipo de conocimiento que suele llegar tarde a los países con alta biodiversidad marina. En este caso, la información aparece antes de que la presión extractiva avance, un factor que modifica el punto de partida para el diseño de políticas públicas y privadas vinculadas al mar.

Una expedición en montes submarinos del norte peruano

Un grupo de científicos, liderado por el biólogo marino Yuri Hooker, inició una expedición científica frente a las costas de Tumbes, Piura y Lambayeque. El trabajo se concentró en la zona de influencia de las cordilleras profundas Grijalva, Alvarado y Sarmiento, tres cadenas de montes submarinos ubicadas a unas 35 millas de la costa.

Estas formaciones geológicas se extienden a lo largo de 150 kilómetros y presentan una complejidad poco común en el mar peruano. La expedición permitió observar la superficie de estas cordilleras y recopilar datos sobre su estructura y sobre las especies que interactúan con ellas.

Según Hooker, “no existe en el mar peruano un lugar con una geografía submarina más extraordinaria que la que encontramos en las cordilleras profundas del norte del Perú”. El investigador añade que “esta área potencialmente debe tener una biodiversidad única y abrumadora, puesto que la diversidad de hábitats la favorece”.

BRUVS y el acceso a información sin intervención directa

Durante las salidas de campo, el equipo utilizó por primera vez en el Perú el método BRUVS (Baited Remote Underwater Video Stations). Esta tecnología permitió registrar especies marinas mediante estaciones de video submarinas con carnada, sin necesidad de buceo ni contacto humano.

El sistema consiste en una estructura metálica que sostiene una cámara y un brazo con una red de alimento. Al descender hasta el fondo, la carnada atrae especies pelágicas y de mayor tamaño, lo que facilita el registro de animales que suelen evitar la presencia humana.

Gracias a este método, los científicos captaron imágenes de tiburones y otros grandes peces, incluido un tiburón diamante (Isurus oxyrinchus) en su entorno natural. Este tipo de registro representa una fuente de datos valiosa para estimar la presencia de depredadores superiores, indicadores relevantes para evaluar la condición de los ecosistemas marinos.

Biodiversidad, ADN ambiental y valor estratégico

La investigación no se limitó al registro visual. El equipo también recopiló muestras de especies pelágicas y de zooplancton, evaluadas bajo el sistema de ADN ambiental. Este enfoque permitió detectar la presencia de organismos sin necesidad de observación directa.

El análisis incluyó estudios de batimetría y de características geológicas del fondo marino. Con estos datos, los investigadores identificaron zonas con potencial importancia para la conservación de ecosistemas de aguas profundas y para el entendimiento de la conexión entre las profundidades y la superficie.

Hooker explicó que las cordilleras estudiadas cuentan con “cúspides que sobrepasan los 2000 metros de profundidad, además de grandes pendientes y numerosos volcanes submarinos”. Esta combinación de factores físicos influye en la distribución de especies y en la productividad del entorno marino.

Proyecciones para investigación y conservación

Los resultados preliminares sugieren la posible presencia de especies no registradas previamente en el mar peruano. Hooker indicó que estos hallazgos formarán parte de una publicación científica que se difundirá próximamente y que podría servir de base para nuevos proyectos de investigación y conservación.

La expedición cuenta con el impulso de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, una organización que vincula ciencia, derecho y políticas públicas. En un contexto donde la economía del mar gana peso en la agenda nacional, este tipo de estudios ofrece datos concretos para decisiones informadas sobre el futuro de los ecosistemas marinos del norte del Perú.