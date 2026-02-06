Estas motocicletas podrían presentar fallos en el freno delantero: proveedor citará a los clientes para inspección

Según lo informado a la autoridad, la falla podría afectar la estabilidad del vehículo y aumentar el riesgo en la conducción. Foto: difusión

Yamaha Motor del Perú S.A. comunicó al Indecopi un llamado a revisión que involucra a motocicletas de su marca debido a un posible defecto en el sistema de freno delantero. La alerta comprende unidades fabricadas entre 2024 y 2025 que podrían presentar un funcionamiento irregular al momento de frenar.

De acuerdo con la información remitida a la autoridad, el desperfecto identificado podría afectar la estabilidad del vehículo durante su uso, lo que eleva el riesgo de incidentes en la conducción. Ante este escenario, el proveedor anunció medidas correctivas dirigidas a los propietarios de las unidades involucradas.

Alcance del llamado a revisión

La alerta corresponde a 884 motocicletas Yamaha modelo LCG125 CYGNUS RAY ZR, fabricadas en la India y comercializadas en el mercado peruano. Todas las unidades forman parte de un llamado preventivo comunicado oficialmente al Indecopi por el proveedor.

El producto involucrado es una motocicleta lineal perteneciente a la categoría de vehículos automotores, remolques y semirremolques, así como sus partes y accesorios. Hasta el momento, no se ha detallado un número de lote o serie específico adicional al modelo señalado.

La advertencia involucra a 884 motocicletas Yamaha LCG125 CYGNUS RAY ZR producidas en la India y vendidas en Perú. Foto: Indecopi

Falla identificada en el sistema de frenos

Según el reporte, se detectó un fallo en el caliper del freno delantero. Este componente podría presentar una condición en la que el pistón no retorna completamente a su posición de reposo luego de soltar la palanca de freno.

De producirse esta situación, la motocicleta podría permanecer parcialmente frenada tras liberar la manija, generando resistencia durante el desplazamiento. Este comportamiento anómalo incrementa el riesgo de pérdida de estabilidad mientras se conduce.

Riesgos para los consumidores

El desperfecto descrito podría comprometer el control del vehículo en circulación. La resistencia inesperada al avance puede afectar el equilibrio de la motocicleta, especialmente a bajas velocidades o en maniobras cotidianas.

Como consecuencia, existe la posibilidad de accidentes con riesgo de caída, lo que podría ocasionar daños materiales y/o lesiones físicas tanto al conductor como a sus acompañantes, según advirtió el proveedor en su comunicación.

La falla podría afectar el control de la motocicleta, especialmente a baja velocidad o en maniobras habituales. Foto: Taller Actual

Medidas adoptadas y recomendaciones

Como medida de mitigación, Yamaha Motor del Perú S.A. informó que citará a los clientes a los talleres autorizados para realizar una inspección de las unidades involucradas. Este proceso se iniciará a partir del 6 de abril de 2026.

Durante la revisión, el proveedor efectuará el reemplazo del kit de freno delantero de manera gratuita. De forma preventiva, recomendó tener en cuenta que, al accionar la manija del freno, la motocicleta podría quedar frenada. En caso de presentarse este comportamiento, se sugiere contactar de inmediato a un concesionario, sucursal o taller autorizado para agendar el reemplazo correspondiente.

Canales de atención al consumidor

Para recibir mayor información o coordinar la inspección, los consumidores pueden comunicarse directamente con el proveedor. Yamaha Motor del Perú S.A. habilitó el número telefónico 965679429 para consultas relacionadas con este llamado a revisión.

Asimismo, los usuarios pueden escribir al correo electrónico recall@yamaha.com.pe, a fin de recibir orientación sobre el procedimiento y las acciones a seguir respecto a las motocicletas comprendidas en la alerta.