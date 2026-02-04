Perú

Fieles peruanos esperan con emoción y esperanza la visita del papa León XIV al Perú prevista para noviembre o diciembre

Mensajes en redes sociales reflejan entusiasmo, orgullo y también preocupación por la capacidad de Chiclayo para recibir al Santo Padre

La posible visita del papa
La posible visita del papa León XIV al Perú ha generado gran expectativa entre fieles de Lima y, especialmente, de Chiclayo.

Fieles de Lima y Chiclayo siguen con atención cada anuncio que rodea la próxima visita del papa León XIV al Perú. En parroquias, grupos pastorales y comunidades, el tema ocupa conversaciones cotidianas y mensajes en redes sociales. La expectativa se concentra en noviembre y, como máximo, en la primera semana de diciembre, periodo que la Conferencia Episcopal Peruana señaló como marco para la llegada del sumo pontífice.

El anuncio activó una reacción inmediata entre creyentes del norte y de la capital. Muchos recuerdan el vínculo del papa con Chiclayo y expresan el deseo de verlo recorrer espacios conocidos, encontrarse con su gente y participar en celebraciones religiosas. En Lima, la noticia despierta interés por las actividades pastorales que podrían desarrollarse en distintos distritos.

La espera combina entusiasmo y preguntas prácticas. Los fieles celebran la confirmación de fechas tentativas, mientras autoridades locales evalúan las condiciones necesarias para una recepción ordenada. En Chiclayo, el tema se relaciona con servicios públicos, calles y espacios que podrían recibir actos litúrgicos y encuentros multitudinarios.

Expectativa de los fieles en redes y comunidades

Fieles aplauden y vitorean durante
Fieles aplauden y vitorean durante la misa en Chiclayo, un día marcado por la alegría y el orgullo local. | Agencia Andina

Tras el anuncio de la Conferencia Episcopal Peruana, los mensajes de los fieles circularon con rapidez en plataformas digitales. “Una visita muy esperada por el país y, principalmente, por los norteños”, escribió un usuario, mientras otro señaló: “Tendrá un hermoso recorrido inicial norteño. ¡Lo esperamos, Santo Padre!”. Las publicaciones reflejan ilusión y orgullo, sobre todo en Lambayeque.

Algunos comentarios también expresan deseos específicos. “Sería lo máximo que esté el 8 de diciembre y presida la primera comunión de todos los niños y jóvenes”, manifestó una internauta. Otros mensajes destacan la emoción personal frente a la noticia: “Dios nos dé vida para vivir ese momento”.

Junto a la alegría, surge una inquietud compartida entre fieles de Chiclayo. “Con mucha alegría recibimos el anuncio de la visita del Santo Padre. Al mismo tiempo, nace la preocupación de si Chiclayo está preparada para acogerlo como corresponde”, señala un comentario que alude a la necesidad de contar con espacios adecuados, como el estadio de la ciudad. En ese sentido, la expectativa se mezcla con la responsabilidad de recibir a visitantes de distintas regiones.

Chiclayo frente al reto de la preparación

Misa de Acción de Gracias
Misa de Acción de Gracias por los 66 aniversarios de la Diócesis de Chiclayo (17 de diciembre de 2022)

Desde la Municipalidad Provincial de Chiclayo, la alcaldesa Janet Cubas se refirió a este escenario tras el anuncio realizado por el presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, monseñor Carlos García. La autoridad local afirmó que el pueblo chiclayano espera “con júbilo” la posible llegada del papa León XIV.

En diálogo con RPP, Cubas explicó que uno de los ejes del trabajo municipal se centra en la promoción de la ruta del papa León XIV. Esta iniciativa incluye una muestra itinerante en distritos de Lima como Barranco, Surco y Puente Piedra, con el objetivo de difundir el recorrido y el vínculo del sumo pontífice con el país. Según precisó, la propuesta también contempla visitas a Cusco, Arequipa, Cajamarca y Trujillo para ampliar el alcance de esta promoción.

La alcaldesa señaló que la preparación no se limita a actividades culturales o religiosas. También resulta necesario fortalecer servicios públicos básicos. En ese marco, mencionó la limpieza pública y el estado de las vías urbanas como aspectos prioritarios. “No se recibió el apoyo que requiere Chiclayo”, sostuvo al referirse a la falta de respaldo del gobierno central en trabajos de mantenimiento.

Cubas remarcó que la municipalidad busca mejorar calles y veredas con apoyo del Gobierno Regional de Lambayeque. El objetivo apunta al bienestar de los vecinos y a la atención de turistas nacionales y extranjeros que podrían llegar durante la visita papal. La autoridad indicó que la ciudad quiere recibir a los visitantes “con toda la hospitalidad que se conoce a Chiclayo”.

Sobre las gestiones realizadas ante el Ejecutivo, la alcaldesa detalló: “Hemos golpeado permanentemente las puertas del Ejecutivo; lastimosamente, no hemos recibido este apoyo concreto para lo que significa la transitabilidad o la reparación o el mantenimiento de las calles”. Añadió que los trabajos continúan mediante convenios con el gobierno regional y con recursos ordinarios de la municipalidad.

“Chiclayo estará en mejores condiciones de transitabilidad para recibir al papa y para el bienestar de los vecinos. Eso lo puedo asegurar”, expresó la alcaldesa, al destacar el trabajo conjunto con el gobierno regional. También señaló que la ciudad mantiene la expectativa de que el Ejecutivo brinde respaldo, mientras continúan las labores locales con el objetivo de responder a la esperanza de los fieles que aguardan la visita del papa León XIV.

Más allá del checklist: gestionar

María Pía Copello y las

Paul Michael tomará acciones legales

El desafío ping pong de

Encuentran a empresa con 4
Carlos Álvarez no descarta renunciar

María Pía Copello y las

Ignacio Buse y Gonzalo Bueno

