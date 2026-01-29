Tottus tiene nuevo gerente general: conoce a Denise Labarthe, quien ha estado más de 20 años en Falabella

El nombramiento coincide con la modernización de las tiendas de Tottus, que con su última apertura en diciembre de 2025 suma 59 locales a nivel nacional. Foto: composición Infobae Perú/Mercado Negro

Tottus informó un cambio en su estructura ejecutiva en Perú al nombrar a Denise Labarthe como nueva gerente general de su operación local. La designación responde a una decisión corporativa del Grupo Falabella, en el marco de ajustes en su gobierno ejecutivo.

El nombramiento se da mientras la compañía avanza en la transformación de su operación. Tottus viene desarrollando un proceso de modernización de sus tiendas orientado a optimizar la experiencia del cliente y, con la apertura de su último local en diciembre de 2025, suma 59 establecimientos a nivel nacional.

Trayectoria y liderazgo ejecutivo

Labarthe acumula más de 20 años de experiencia en Falabella Retail Perú, donde ocupó distintos cargos de liderazgo. Durante su trayectoria participó en procesos de transformación del negocio, entre ellos la consolidación del comercio electrónico como un canal relevante para la operación.

Asimismo, estuvo a cargo de divisiones comerciales estratégicas y lideró categorías como moda y hogar. Su experiencia combina gestión comercial y transformación digital, elementos que forman parte de su perfil profesional.

Labarthe cuenta con una trayectoria de más de dos décadas en Falabella Retail Perú, en la que ha desempeñado diversos roles de liderazgo. Foto: Tottus Perú

Enfoque de gestión en Tottus Perú

Desde la gerencia general, Labarthe asumirá la responsabilidad de acompañar el plan de crecimiento de Tottus en Perú. Su rol estará orientado a reforzar la propuesta de valor de la compañía, siguiendo los lineamientos definidos por el grupo.

También tendrá a su cargo el trabajo con los equipos locales, con énfasis en la continuidad de las iniciativas en curso y en la gestión de la operación diaria del negocio. La estrategia se mantendrá alineada con la visión regional.

Estrategia regional y estructura ejecutiva

El nombramiento se enmarca en la estrategia regional de Tottus, liderada por Renato Giarola, quien continúa como CEO Regional de la compañía y como gerente general de Tottus Chile.

Esta estructura busca mantener una gestión coordinada entre los equipos locales y regionales, asegurando coherencia en las decisiones estratégicas y continuidad en el desarrollo de la operación en Perú.

La designación forma parte de la estrategia regional de Tottus, bajo el liderazgo de Renato Giarola. Foto: difusión

Tottus abrió nueva sede en Lima Norte

La apertura de una nueva tienda de Tottus en la avenida Izaguirre significó el regreso de la cadena a Lima con un formato actualizado, enfocado en responder a un consumidor que valora precios competitivos y soluciones de compra prácticas. El acto inaugural, realizado ayer, marcó un hito para la empresa en un contexto donde la cercanía y la conveniencia pesan cada vez más en las decisiones de consumo.

Esta puesta en marcha se explica por el dinamismo comercial de Lima Norte, una zona impulsada por el crecimiento urbano y la demanda de establecimientos modernos y de mayor capacidad. Con esta tienda, Tottus alcanzó un total de 58 locales a nivel nacional, consolidando su presencia en un distrito con intensa actividad familiar y comercial. Desde la compañía resaltaron que esta sede representa un retorno clave de la marca a la capital, al haber sido concebida bajo una propuesta más renovada.

“Esta nueva tienda no solo marca el regreso de Tottus con una nueva sede en Lima, sino también reafirma nuestro propósito de acompañar la economía de las familias peruanas con precios bajos, buen surtido y una experiencia de compra ágil y moderna. Tottus Izaguirre es una apuesta estratégica para seguir impulsando el dinamismo comercial en Lima Norte”, señaló Luciana Reátegui, gerente de marketing y comunicaciones de Tottus Perú.

La inauguración tuvo como objetivo ampliar la oferta de productos a precios accesibles y reforzar la estrategia de cercanía con los hogares del entorno. Esta iniciativa se enmarca en una tendencia creciente hacia formatos que facilitan compras cotidianas de manera rápida, con variedad y en un solo punto de venta.