Perú

Las mejores series de Netflix Perú para ver hoy mismo

En la batalla por el dominio del streaming, esta plataforma se ha ganado su lugar

Guardar
Más de una docena de
Más de una docena de servicios de streaming compiten de forma feroz para ser los reyes del mercado, entre ellos Netflix. (Infobae)

Para los amantes de la televisión nunca había sido tan fácil el tener acceso a un amplio catálogo de series con el surgimiento de las plataformas por streaming, aunque surge un inconveniente: entre tanta variedad de títulos y géneros que hay en el nuevo milenio ya no es nada sencillo encontrar la próxima producción para ver.

Sin embargo, pensando en estos nuevos retos, Netflix ofrece a sus suscriptores una lista con sus obras más populares, de modo que sea más fácil elegir.

Distintos géneros, todos con historias apasionantes para pasar muchas horas frente a la pantalla, en un maratón o en los ratos libres.

Las producciones más populares de Netflix Perú

1. Stranger Things

A raíz de la desaparición de un niño, un pueblo desvela un misterio relacionado con experimentos secretos, fuerzas sobrenaturales aterradoras y una niña muy extraña.

2. The Good Doctor

Un cirujano joven y autista que padece el síndrome del sabio empieza a trabajar en un hospital prestigioso. Allá tendrá que vencer el escepticismo con el que sus colegas lo reciben.

3. Amor De Oficina (Amor de oficina)

Una dedicada empleada y el atractivo hijo del jefe compiten por el puesto de CEO de una gran empresa de ropa interior.. pero el romance amenaza con sabotear sus planes.

4. Cashman (캐셔로)

Un hombre común hereda el don de una fuerza descomunal, pero un enemigo busca arrebatárselo. Lo peor es que cada vez que usa su superpoder, su cartera se resiente.

5. En fuga (Run Away)

Un padre desesperado que busca a su hija fugitiva se ve envuelto en un caso de asesinato y descubre secretos capaces de destruir a su familia para siempre.

6. Emily en París

Tras aceptar el trabajo de sus sueños en París, Emily Cooper, ejecutiva de marketing de Chicago, estrena una vida de aventuras mientras compagina trabajo, amistad y amor.

7. Un beso con chispa (키스는 괜히 해서!)

Una apasionada historia de amor en Jeju termina de forma repentina.. hasta que el destino vuelve a juntar a un heredero y a una joven que entra en su empresa fingiendo ser madre.

8. La tierra del pecado (Synden)

Tras la desaparición de un adolescente, una detective con vínculos personales con el caso se une a una investigación que destapa lealtades férreas y rencillas familiares.

9. Shine on Me

10. Mi novio coreano (Meu Namorado Coreano)

Cinco brasileñas tienen un aterrizaje de emergencia en el amor y en Corea del Sur para conocer en persona a los chicos que les gustaron por internet. ¿Despegarán sus romances?

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

La revolución de Netflix

Por sus series y películas,
Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en el rey del streaming. (Netflix)

Netflix ha revolucionado la industria del entretenimiento desde su incursión en el streaming, pasando de ser un servicio de alquiler de DVDs a convertirse en una plataforma líder con millones de suscriptores en todo el mundo. Con una estrategia orientada a la producción de contenido original, ha lanzado exitosas series y películas que han captado la atención del público y la crítica, estableciendo nuevos estándares en la producción audiovisual.

Además de su impacto en el mercado estadounidense, Netflix ha ampliado su oferta internacional, produciendo y distribuyendo contenido en diversos idiomas y formatos. Esta expansión ha permitido que historias locales lleguen a una audiencia global, promoviendo la diversidad cultural y enriqueciendo el catálogo de la plataforma con una amplia variedad de géneros y estilos narrativos.

Temas Relacionados

NetflixStreamingSeriesperu-entretenimientoNoticias

Más Noticias

Gisela Valcárcel abre las puertas de su casa frente al mar y emociona a sus seguidores: “Fruto de su esfuerzo”

Un video viral mostró el antes y después de la propiedad, que pasó de ser una vivienda de dos pisos a una moderna residencia de cuatro niveles frente al mar

Gisela Valcárcel abre las puertas

Melissa Klug tras recibir Año Nuevo lejos de Jesús Barco: “Decisiones que me acerquen a la tranquilidad”

La empresaria compartió un mensaje cargado de reflexión y cambio que muchos interpretaron como el cierre de un ciclo amoroso

Melissa Klug tras recibir Año

Conoce dónde está la gasolina más barata de Lima este lunes 5 de enero

Además del costo promedio de los carburantes en la capital peruana, consulta los precios más bajos

Conoce dónde está la gasolina

Rosángela Espinoza aclara los rumores sobre su soltería desde Brasil: “no me inventen novios”

Desde las playas de Río de Janeiro, la influencer salió al frente de los rumores sobre su vida amorosa. La modelo aseguró que está soltera y pidió no atribuirle relaciones inexistentes, mientras disfruta sus vacaciones en Brasil

Rosángela Espinoza aclara los rumores

César Acuña estalla contra Rafael López Aliaga: “No vamos a permitir que el peor alcalde de Lima sea presidente”

El exgobernador y el exalcalde intensifican su enfrentamiento político durante la campaña. Uno lo acusa de haber tenido la peor gestión en la capital, mientras el otro sostiene que ha dejado “parásitos” en el GORE.

César Acuña estalla contra Rafael
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

César Acuña estalla contra Rafael

César Acuña estalla contra Rafael López Aliaga: “No vamos a permitir que el peor alcalde de Lima sea presidente”

Rafael López Aliaga plantea retenes de guerra en Pataz y denuncia que PNP de la zona está “coimeada”

Presidenta del Poder Judicial: críticas a jueces por control difuso “carecen de sustento jurídico”

Beto Ortiz: “Keiko es necia, ‘Porky’ es piña y mi hipótesis es que Butters entró solo a dinamitar desde dentro Avanza País”

Confirman que Rafael López Aliaga mantiene deuda coactiva con Sunat por más de S/12,9 millones: empresa fue declarada “irregular”

ENTRETENIMIENTO

Tula Rodríguez descarta relación sentimental

Tula Rodríguez descarta relación sentimental con Fernando Niño: “Primero que él tiene novia”

Melissa Paredes se indigna con Rodrigo Cuba por el mal corte de cabello de su hija: “¡Qué pasó, Dios mío!”

Gisela Valcárcel abre las puertas de su casa frente al mar y emociona a sus seguidores: “Fruto de su esfuerzo”

Melissa Klug tras recibir Año Nuevo lejos de Jesús Barco: “Decisiones que me acerquen a la tranquilidad”

Rosángela Espinoza aclara los rumores sobre su soltería desde Brasil: “no me inventen novios”

DEPORTES

¿Sporting Cristal cuenta con rival

¿Sporting Cristal cuenta con rival para la Tarde Celeste? Histórico club de Chile, a un paso de cerrar amistoso en Perú

Ignacio Buse entra al Top 100 del ranking ATP: las figuras internacionales que lo felicitaron en redes sociales

Facundo Morando alza la voz ante amenazas en contra de jugadoras de la Liga Peruana de Vóley: “No se puede normalizar, hay que tomar acciones”

Luis Ramos reveló que jugar con Paolo Guerrero influyó en su fichaje por Alianza Lima, y advirtió: “Me tocó salir goleador en todos los equipos”

La fuerte medida que tomará Alianza Lima contra insultos y amenazas a sus jugadoras y comando técnico en redes sociales