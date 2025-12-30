Alcalde de Puno llega tarde a reunión con rondas campesinas y recibe castigo: lo obligan a hacer planchas y ranas

Fuente: Panamericana

El alcalde provincial de San Antonio de Putina, Yony Mamani, recibió un castigo físico impuesto por las rondas campesinas de la provincia. El hecho se produjo el último domingo en el coliseo Polideportivo Cultural de la ciudad de Putina, durante el XII Encuentro Provincial de Rondas Campesinas.

La reunión, programada para la mañana, contó con la llegada del alcalde a las 15:30 horas. Ante el retraso, los ronderos exigieron que Mamani cumpliera una sanción realizando planchas y otros ejercicios físicos frente a los asistentes. Un video difundido por RPP muestra el momento del castigo.

El edil explicó que su llegada tardía se debió a la atención de otras reuniones previamente agendadas. Tras el incidente, la autoridad y las rondas campesinas abordaron temas relacionados con la inseguridad ciudadana y la resolución de conflictos. El encuentro también reunió a representantes de distintos sectores de la localidad.

El hecho reciente remite a 2019, cuando un grupo de ronderos azotó al alcalde de Huancané, Jorge Álvarez. Los manifestantes reclamaron el cumplimiento de promesas electorales. Después del castigo, el teniente gobernador juró no mentir y actuar en favor de los pobladores.

En 2023, durante una reunión pública en San Antón, el alcalde Marco Mamani debió pedir perdón de rodillas ante los ronderos, quienes lo sometieron a “disciplina” por viajar a Lima y reunirse con autoridades del gobierno central sin autorización de la comunidad.

Los ronderos lo acusaron de traición y los pobladores plantearon su suspensión en el cargo sin goce de haber, además de una “disciplina correctiva”, opción que la mayoría respaldó.