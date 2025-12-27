Perú

Terror por el ‘pirómano del Rímac’: vecinos temen por sus vidas tras la liberación de sujeto que quemó auto y una casa

La zona de La Florida relatan episodios de violencia y destrucción que atribuyen a un individuo identificado por varios testigos como John Josué Gurmendi

La zona de La Florida, en el distrito del Rímac, permanece en alerta después de que las autoridades liberaran a John Josué Gurmendi Lima, identificado por los vecinos como responsable de una serie de incendios y amenazas en la comunidad. La decisión de la Primera Fiscalía del Quinto Despacho de Lima Centro de dejarlo en libertad ha generado inquietud y temor entre los residentes, quienes aseguran que el acusado provocó daños materiales graves y puso en riesgo la seguridad de varias familias.

La noche previa a la celebración de Navidad, un vehículo Mercedes-Benz quedó reducido a chatarra por el fuego frente a la vivienda de Gurmendi. La propietaria del automóvil, quien denunció el hecho y presentó pruebas, declaró que la Fiscalía la notificó sobre la excarcelación del sospechoso.

“Si algo me llega a pasar, queda constancia de que al joven le han dado libertad, aún a pesar de que yo he presentado todos los medios de prueba pertinentes”, afirmó a ATV Noticias.

La misma persona subrayó que testigos se presentaron en la comisaría para declarar, pero la Fiscalía decidió no tomar sus versiones antes de resolver la libertad del imputado.

Acusan de incendiar una vivienda

La indignación de los vecinos creció después de que se conociera que el acusado ya había sido vinculado a otros incendios en la urbanización. Una de las casas afectadas sufrió daños en varias ocasiones.

Según el vecino afectado, el sospechoso habría lanzado materiales inflamables en diferentes ataques, lo que provocó la destrucción de cocinas y la amenaza constante de explosiones debido a la presencia de balones de gas en las viviendas.

“En diez minutos no quedó nada, no entiendo por qué lo hizo, nunca he tenido problemas con nadie”, señaló el propietario de la vivienda.

Los residentes aseguran que la conducta de Gurmendi Lima se volvió más agresiva, ya que en más de una ocasión persiguió a vecinos, los golpeó y los amenazó con armas blancas. El presidente de la organización vecinal lo calificó como un “peligro”.

En otro episodio, un habitante fue atacado con un cuchillo y posteriormente amenazado con un machete de mayor tamaño. Los testimonios coinciden en que el acusado habría actuado sin motivaciones personales aparentes.

En una de las viviendas atacadas, dos perros murieron calcinados por las llamas. El propietario debió mudarse por temor a nuevos ataques, mientras que el entorno de la comunidad muestra huellas visibles de los estragos: paredes ennegrecidas, estructuras quemadas y restos de materiales consumidos por el fuego.

A pesar de las denuncias y la recopilación de pruebas, los vecinos reclaman que la Municipalidad del Rímac no ha brindado respuestas ni medidas de protección.

El entorno familiar de Gurmendi Lima tampoco ha ofrecido explicaciones a los afectados. De acuerdo con los testimonios, el padre del acusado evitó dialogar con los vecinos y se negó a abordar la situación.

El temor persiste en La Florida ante la posibilidad de nuevos episodios violentos. “En cualquier momento puede atacar a una persona o volver a incendiar una casa”, advirtió uno de los líderes vecinales.

