Madre pasó Navidad sin su hija: Menor de 13 años lleva desaparecida más de una semana en Carabayllo

Derlyn Aracely Cano Arias lleva desaparecida desde el 11 de diciembre | Video: Exitosa Noticias

Desde el asentamiento humano Villa Esperanza, en el distrito limeño de Carabayllo, una madre de familia vive días de profunda desesperación tras la desaparición de su hija menor de edad. Se trata de María Dionisia Arias Chávez, de 54 años, quien busca incansablemente a su hija Derlyn Aracely Cano Arias, de 13 años, desde el 11 de diciembre.

En diálogo con Exitosa, la madre relató entre lágrimas que la menor salió de casa y no volvió, lo que la llevó a iniciar una búsqueda inmediata junto a su cuñada, recorriendo distintos puntos del distrito. Incluso, aseguró haber tenido que contratar motocicletas para desplazarse por diferentes zonas con la esperanza de encontrarla.

“Desde ese entonces salimos a buscarla… contratamos moto para acá y para allá, tratando de localizarla para que regrese a la casa, porque es mi hija, es menor de edad”, expresó visiblemente afectada.

La desaparición marcó de manera dolorosa las celebraciones de fin de año para la familia. María Dionisia confesó que esta Navidad fue especialmente dura al no contar con la presencia de su hija. “No era una Navidad para mí, porque falta alguien en la familia”, señaló.

Adolescente se encuentra desaparecida desde el 11 de diciembre | Foto captura: Exitosa Noticias

Asimismo, la madre denunció la falta de apoyo oportuno por parte de las autoridades. Indicó que, al acudir a la comisaría en busca de ayuda, un efectivo policial le habría sugerido contratar una movilidad para continuar con la búsqueda, pese a que ella no cuenta con recursos económicos.

“El policía me dijo que el día 24 contrate una moto para salir a buscarlo… yo le dije que no tenía dinero”, relató.

Aunque las autoridades le informaron que ya se activó la alerta por desaparición, hasta el momento no ha recibido ninguna información concreta sobre el paradero de la menor, a más de una semana de su ausencia.

Ante esta situación, María Dionisia hizo un llamado urgente a las autoridades para que intensifiquen las labores de búsqueda y se pongan en el lugar de una madre que no sabe nada de su hija.

“Que me ayuden a encontrarla… que se pongan la mano al pecho, porque para una madre no es fácil que no esté su hija”, imploró.

Derlín Araceli Cano Arias es una menor de 13 años, de contextura gruesa, tez clara y cabello corto. La fotografía de la adolescente viene siendo difundida en diversos medios y redes sociales de entidades estatales como el Ministerio de la Mujer (MIMP), con el objetivo de que la ciudadanía pueda colaborar brindando cualquier información que ayude a ubicarla.

Las autoridades exhortan a la población a comunicarse al número +51 975 938 958 o con la línea 114, o acudir a la comisaría más cercana si cuentan con información sobre el paradero de la menor. Mientras tanto, su madre se aferra a la fe y a la esperanza de volver a abrazar a su hija.

Canales de ayuda

Si conoces un caso de violencia o desaparición, puedes comunicarte de forma gratuita a la Línea 100, que brinda información, orientación, consejería y soporte emocional en castellano, quechua y aimara. Está disponible las 24 horas del día y se puede llamar desde cualquier teléfono fijo o celular.

También está disponible el Chat 100, un servicio confidencial y especializado por internet, donde profesionales ofrecen atención en tiempo real ante casos de violencia en el entorno familiar o de pareja. Puedes acceder al portal chat100.aurora.gob.pe desde cualquier parte del país.

Para niñas, niños y adolescentes que enfrentan violencia, abandono o cualquier forma de desprotección, se encuentra habilitada la línea ANNA 1810.

Los Centros Emergencia Mujer (CEM) brindan atención legal, psicológica y social gratuita. Existen 245 CEM regulares que atienden de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 4:15 p. m., y 185 CEM ubicados en comisarías, que operan a toda hora del día. Puedes comunicarte con la central telefónica del Ministerio de la Mujer al (01) 419-7260.