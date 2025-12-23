Qué se celebra el 23 de diciembre en el Perú: una fecha que revela los cimientos de la identidad nacional

Las efemérides de esta fecha evidencian la riqueza de trayectorias individuales y colectivas que han contribuido a la construcción de una nación diversa y compleja (Composición)

¿Qué pasó un día como hoy? El 23 de diciembre reúne hechos relevantes de la historia peruana en los ámbitos político, cultural y social. En 1884 falleció Francisco Javier Mariátegui y Tellería, prócer liberal que participó en la independencia, ocupó altos cargos del Estado y fue figura clave de la judicatura republicana.

En 1917, el torero español Juan Belmonte debutó en la Plaza de Acho, consolidando la importancia taurina de Lima. En 1936 nació Antonio Cornejo Polar, influyente crítico literario y teórico de la heterogeneidad cultural.

En 1988 murió Ernesto “El Jilguero del Huascarán”, referente del folclore andino. En 1994 falleció Eduardo Orrego Villacorta, arquitecto y exalcalde de Lima.

23 de diciembre de 1884 — Fallecimiento de Francisco Javier Mariátegui y Tellería, prócer liberal peruano

Prócer de la independencia y referente del pensamiento liberal, Mariátegui dejó huella como congresista, ministro y presidente de la Corte Suprema del Perú del siglo XIX. (fundacionadp.edu.pe)

Francisco Javier Mariátegui y Tellería, nacido en Lima en 1793, fue una figura destacada en los albores de la República peruana como abogado, político, diplomático, magistrado, escritor y periodista.

Participó activamente en la independencia del país, integrando el primer Congreso Constituyente de 1822 y desempeñándose en altos cargos como ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores, presidente del Consejo de Ministros y representante diplomático en Ecuador y Bolivia.

También fue un pilar en la judicatura, fundando la Corte Superior de Justicia de Trujillo y presidiendo la Corte Suprema de Justicia en múltiples períodos. Reconocido por sus ideas liberales, Mariátegui fue de los fundadores de la francmasonería en el Perú y autor de escritos históricos y anticlericales.

Murió a los 91 años, siendo uno de los últimos sobrevivientes de la generación fundadora de la República peruana.

23 de diciembre de 1917 — Juan Belmonte debuta en Acho y marca un hito de la tauromaquia en el Perú

La llegada del “Pasmo de Triana” a Acho en 1917 atrajo multitudes y situó a Lima en el circuito americano de las grandes figuras de la tauromaquia. (historia-hispanica.rah.es)

El 23 de diciembre de 1917, el torero español Juan Belmonte y García se presentó por primera vez en la Plaza de Toros de Acho, en Lima, en un debut que generó enorme expectativa.

Conocido como el “Pasmo de Triana”, llegó a América como figura central del toreo moderno. Actuó junto a los diestros vascos Fortuna y Chiquito de Begoña, en una jornada que no resultó triunfal debido a la calidad de los toros.

Pese a ello, su presencia consolidó la importancia de Acho y dejó una huella duradera en la afición taurina peruana.

23 de diciembre de 1936 — Nace Antonio Cornejo Polar, destacado crítico literario e intelectual peruano

Crítico influyente y académico riguroso, Cornejo Polar transformó los estudios literarios latinoamericanos con una mirada centrada en las tensiones culturales del Perú. (LUM)

Antonio Cornejo Polar nació el 23 de diciembre de 1936 en Lima y se convirtió en una de las figuras más influyentes de la crítica literaria hispanoamericana.

Profesor universitario y rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, dedicó su carrera al estudio de la literatura y la cultura latinoamericana, especialmente al concepto de heterogeneidad en la producción narrativa regional.

Fue fundador y director de la Revista de Crítica Literaria Latinoamericana y autor de numerosas obras que abordaron la tradición literaria del Perú y sus tensiones culturales. Su trabajo académico también lo llevó a ejercer como profesor visitante en universidades de Estados Unidos. Tras su fallecimiento en 1997, se creó un centro de estudios que lleva su nombre para preservar y difundir su legado en las letras y las humanidades.

23 de diciembre de 1988 — Fallecimiento de “El Jilguero del Huascarán”, cantautor y promotor cultural peruano

“El Jilguero del Huascarán” consolidó el huayno en la escena nacional y combinó su carrera artística con una activa labor social y política. (Jolumilpajoga)

Ernesto Samuel Sánchez Fajardo, conocido como “El Jilguero del Huascarán”, fue un músico, compositor y líder en el folclore andino nacido en 1928 en el distrito de Bambas, Áncash.

Su trayectoria comenzó en Lima y se consolidó en la década de 1950, cuando se convirtió en una figura prominente del canto tradicional andino, grabando huaynos y melodías que lograron gran popularidad y el primer disco de oro para un artista folklórico en el país.

Además de su aporte musical, desarrolló una intensa labor social, impulsó organizaciones artísticas y participó en la política como miembro de la Asamblea Constituyente. Su legado permanece como símbolo de la identidad cultural andina y su obra fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación.

23 de diciembre de 1994 — Fallece Eduardo Orrego Villacorta, arquitecto y alcalde de Lima

Arquitecto y político, Orrego combinó planificación urbana y acción pública en una etapa marcada por cambios en el uso del espacio capitalino. (GEC)

Eduardo Orrego Villacorta (nacido el 12 de septiembre de 1933 en Chiclayo) fue un destacado arquitecto y político peruano que dejó huella en la capital.}

Tras formarse en arquitectura en la Universidad Nacional de Ingeniería, se vinculó con la vida política y con el partido Acción Popular, participando en la segunda candidatura presidencial de Fernando Belaúnde Terry y ocupando brevemente el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en 1980.

Ese mismo año renunció para postular a la alcaldía de Lima, cargo que ejerció entre 1981 y 1983, impulsando proyectos urbanísticos como la peatonalización del Jirón de la Unión y la reubicación de comerciantes ambulantes.

Integró la plancha presidencial del Frente Democrático en 1990, y tras la crisis política continuó en la oposición. Orrego falleció en Lima a los 61 años, víctima de cáncer, tras una trayectoria marcada por el urbanismo y la política local.