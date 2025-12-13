Expareja acusa a influencer de ‘A comer’ de haberle sido infiel y las redes explotan: así fue como los usuarios se enteraron

Expareja acusa a influencer de ‘A comer’ de haberle sido infiel . Tiktok La Roro Network

La comunidad digital se vio sorprendida por la reciente revelación de la influencer Camila Petite en redes sociales, cuya declaración provocó un intenso debate entre los seguidores y generó una oleada de comentarios en distintas plataformas. Todo se desató al difundirse un video en el que Petite, conocida por sus contenidos de recetas, aparecía junto a un hombre que la besó en la frente en plena grabación. El detalle no pasó desapercibido para la audiencia, que de inmediato comenzó a preguntarle por Alexander Quesquén, creador de contenido y figura central del espacio ‘A comer’.

Las preguntas de los seguidores apuntaron a conocer el estado actual de la relación entre Camila Petite y Quesquén. En la sección de comentarios del video, la influencer respondió con franqueza: “Ya no felizmente, me engañó”, confirmando así la ruptura y aludiendo a una infidelidad como motivo principal. Esta confesión generó un volumen considerable de mensajes de apoyo, en los que la audiencia expresó su solidaridad e incluso festejó la decisión de Petite de dar un paso adelante tras la situación. Frases como “te deseo lo mejor por volver a darte una oportunidad” y “estás mejor donde estás” reflejaron el respaldo virtual hacia la creadora de contenidos.

El video de Camila Petite que desató revuelo en redes. Tiktok Camila Petite

La declaración pública de Camila Petite no solo provocó reacciones dirigidas a ella, sino que incentivó a numerosos usuarios a investigar posibles conexiones entre Alexander Quesquén y otras figuras del entorno digital. Muchos mencionaron insistentemente a Salandela, otra influencer popular en el mismo circuito, sugiriendo que la cercanía entre Quesquén y Salandela pudo haber tenido un papel en la ruptura de la relación anterior. El rumor creció tras observar la interacción frecuente entre ambos en videos y publicaciones recientes, incrementando el interés de la comunidad virtual por conocer más detalles sobre los motivos de la separación.

Camila Petite confirmó el fin de su relación con Alexander Quesquén. Tiktok Camila Petite

Las especulaciones aumentaron cuando varios seguidores señalaron que desde hacía un tiempo veían a Quesquén y Salandela juntos de manera reiterada. “Él vive enamorado de Sala”, comentaron usuarios, incentivando nuevas teorías en torno a la posible relación entre ambos influencers.

Mientras tanto, ni Alexander Quesquén ni Salandela se han pronunciado acerca de los rumores o del término de la relación, manteniendo un perfil bajo y evitando hacer referencias directas a la situación. Por su parte, Camila Petite no dudó en dar ‘like’ a cada comentario de los usuarios que decían: “él le fue infiel”, respaldando así esta afirmación.

Alexander Quesquén, de A comer, recibe fuerte acusación de su expareja.

¿Quién es el craedor de Alexander Quesquén?

Alexander Quesquén es uno de los creadores de contenido culinario más populares en Perú, A comer, reconocido por su estilo cercano y la sencillez con la que presenta cada receta. Su éxito en plataformas digitales como TikTok y Facebook es el reflejo de un proceso largo y constante que comenzó hace casi una década, impulsado por su pasión por la gastronomía.

La historia de Quesquén en el mundo digital arrancó hace 9 años, cuando decidió abandonar sus estudios en Administración y enfocarse en la Gastronomía, luego de descubrir su interés por la cocina a los 8 años mientras ayudaba en el negocio familiar de su tía. Pronto, abrió un blog para compartir sus primeras experiencias y recetas, dando el primer paso hacia lo que hoy es una comunidad de millones de seguidores online.

Al pasar el tiempo y con la llegada de la pandemia, Alexander Quesquén se sumó a TikTok, donde logró cautivar a más de tres millones de seguidores. También en Facebook acumula una gran legión de fans. El chef relató que el éxito en TikTok lo motivó a perfeccionar formatos ágiles, condensando recetas en tan solo treinta segundos. El reto de adaptarse a estos tiempos cortos le permitió crear un estilo personal y atractivo.

Alexander Quesquén es el creador de A comer.

Actualmente, Quesquén trabaja con un equipo de producción que lo apoya en la elección de recetas, grabaciones, edición y publicación. Tiene en cuenta las tendencias actuales y los comentarios de sus seguidores para mantener actualizado su contenido y llegar a distintos públicos, ya que su repertorio abarca desde comida criolla hasta propuestas veganas.