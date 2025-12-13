Cusco es la región con mayor número de obras paralizadas en 2025

Cusco es la región que más proyectos reactivados tiene. Foto: Chullos Travel

La inversión pública es una herramienta clave para reducir las brechas a través del acceso a servicios básicos de calidad. Al cierre de noviembre de 2025, Cusco ejecutó S/4.3 mil millones de los S/5.8 mil millones presupuestados en proyectos para el año. Con esto, se posiciona como la cuarta región con mayor avance de ejecución (74.1%), solo por detrás de Piura (77.1%), Loreto (74.4%) y Puno (74.4%). Sin embargo, este desempeño presenta disparidades en el ámbito subnacional, lo que genera un elevado número de obras paralizadas.

Brechas subnacionales

A solo un mes para el cierre del año, el GORE Cusco ejecutó 79.8% de los recursos asignados a proyectos, lo que lo sitúa en el puesto 12 a nivel nacional. La mayor ejecución se dio en transporte (79.1%) y agro (84.3%), mientras que turismo tiene un avance de solo 23.3%, debido a la lenta ejecución del proyecto “Mejoramiento de los servicios turísticos en Machu Picchu”, cuyo presupuesto asciende a S/ 11 millones.

Por su parte, las municipalidades, responsables de más de la mitad del presupuesto para proyectos, alcanzaron una ejecución de 70.1%. Sin embargo, aún 11 de las 116 municipalidades de la región tienen un avance menor al 50% al cierre de noviembre. Además, se registran disparidades relevantes. Por ejemplo, algunas localidades como Pillpinto (94.2%) y Suyckutambo (92.6%) lideran la ejecución del gasto en proyectos, y otras muestran avances menores como Colcha (20.4%), Yaurisque (30.6%) y Villa Virgen (33.0%).

Eficiencia del gasto

Más allá de la ejecución, la eficiencia en el uso de recursos es clave para asegurar una adecuada provisión de servicios. Según el Índice Regional de Eficiencia de la Inversión Pública (IREI) de Videnza Instituto, al tercer trimestre del año, el GORE Cusco ocupa el puesto 14 de 25 regiones. Así, la región se ubica a media tabla por una alta sobrecarga de proyectos (165.8%) y una baja liquidación de estos (12.3%).

Las limitadas capacidades también se reflejan en el elevado número de obras paralizadas. Según la Contraloría, Cusco es la región con mayor cantidad de proyectos en pausa en el país: al primer semestre de 2025, se identificaron 320 obras paralizadas en la región de un total de 2,428. De estas, las 15 principales suman un coste actualizado de S/ 1.1 mil millones, equivalente al presupuesto anual del GORE Cusco. Además, el 40% de estas obras se encuentran paralizadas por incumplimiento de contratos, lo que evidencia retos importantes en la supervisión y ejecución de proyectos.

Perspectivas

La ejecución de obras públicas en Cusco presenta avances respecto al promedio nacional, pero aún es insuficiente. Reducir las obras paralizadas, fortalecer la supervisión de contratos y apoyar a localidades con menos capacidades serán pasos clave para mejorar el desempeño de la inversión pública. Asimismo, será fundamental optimizar la cartera de proyectos, priorizar aquellos en sectores clave como turismo y mejorar los procesos de formulación y liquidación, para potenciar la recuperación regional.

(*) Elaborado por Miguel Alzamora, economista senior del IPE, con colaboración de Matías Buendía.