Qué se celebra el 12 de diciembre en el Perú: una fecha que entrelaza memoria, identidad y proyección internacional

La fecha agrupa sucesos que han marcado el desarrollo de la sociedad, desde la consolidación de espacios patrimoniales hasta la participación en organismos internacionales y la promoción de la paz (Carlos Díaz)

¿Qué pasó un día como hoy? El 12 de diciembre reúne hechos claves de la historia peruana y conmemoraciones internacionales. El Cementerio Baquíjano, inaugurado en 1862, se consolidó como espacio patrimonial del Callao.

En 1961 nació el distrito de Comas, hoy uno de los más poblados y culturalmente activos de Lima Norte. Ese mismo día de 1974 nació Nolberto Solano, futbolista emblemático en Perú y pionero en la Premier League.

En 1981 Javier Pérez de Cuéllar fue elegido Secretario General de la ONU, hito diplomático regional. Además, cada 12 de diciembre se celebra el Día Internacional de la Neutralidad, que promueve la paz y la resolución pacífica de conflictos.

12 de diciembre de 1862 – se inaugura el Cementerio Baquíjano del Callao

Creado en 1862 por necesidad sanitaria, el Cementerio Baquíjano se transformó en un recinto emblemático donde héroes, autoridades y devotos del Callao mantienen vivo un legado arquitectónico y cultural único. (Beneficencia del Callao)

El Cementerio Baquíjano, inaugurado en 1862, conserva la memoria de miles de chalacos fallecidos y alberga tumbas de figuras emblemáticas del país.

Su origen se remonta a una epidemia de fiebre amarilla a fines del siglo XIX, que obligó a diseñar un nuevo camposanto en las afueras del puerto. Hoy constituye un espacio de patrimonio arquitectónico, con mausoleos de mármol y esculturas italianas.

Entre los restos descansan héroes nacionales, autoridades chalacas y devotos populares, consolidando su papel como símbolo histórico, cultural y de identidad colectiva.

12 de diciembre de 1961 — se crea el distrito de Comas, uno de los más dinámicos de Lima Norte

La creación de Comas en 1961 marcó el inicio de un distrito que pasó de asentamientos emergentes a convertirse en un núcleo vital de Lima Norte, con intensa expansión urbana y un sólido impulso cultural. (MapCarta)

Comas nació oficialmente el 12 de diciembre de 1961 mediante la Ley Nº 13757, como respuesta al crecimiento de asentamientos en la periferia de Lima. Lo que comenzó con unas pocas familias se transformó en uno de los distritos más poblados de la capital, con cientos de miles de habitantes.

Su superficie ronda los 48,75 km² y limita con Carabayllo, San Juan de Lurigancho, Independencia, Los Olivos y Puente Piedra. Originalmente un conjunto de invasiones, en las últimas décadas ha pasado por una urbanización acelerada, con expansión de infraestructura, asentamientos consolidados y aparición de zonas residenciales de clase media.

Comas también se distingue por su intensa actividad cultural: alberga festivales de danza, teatro y artes escénicas, convirtiéndose en un referente del norte metropolitano.

12 de diciembre de 1974 — nace Nolberto Solano, destacado futbolista de Sporting Cristal y selecciones peruanas

El nacimiento de Nolberto Solano en 1974 dio inicio a la trayectoria de un futbolista clave para el Perú, recordado por su talento en Cristal, su huella en la Premier League y su aporte a la selección. (AFP)

Nolberto Solano, nacido en Callao el 12 de diciembre de 1974, es un exfutbolista y director técnico peruano apodado “Ñol” o “Maestrito”. Se formó en Sporting Cristal, donde ganó tres campeonatos nacionales (1994-1996) y alcanzó la final de la Copa Libertadores 1997.

En 1998 emigró a Europa y se convirtió en el primer peruano en jugar en Inglaterra, destacando en clubes como Newcastle United, Aston Villa y West Ham. Fue reconocido por su precisión en tiros libres y por mantener el récord de futbolista latino con más asistencias en la historia de la Premier League.

Con la selección peruana disputó 95 partidos oficiales, anotando 20 goles. Tras su retiro en 2012, inició su carrera como entrenador y actualmente lidera una selección internacional. ?

12 de diciembre de 1981 — La elección que llevó a Javier Pérez de Cuéllar a la cima de la diplomacia mundial<b> </b>

La designación de Pérez de Cuéllar en 1981 lo posicionó como figura clave de la diplomacia internacional, guiando a la ONU con prudencia y habilidad en escenarios marcados por tensiones globales. (Andina)

Javier Pérez de Cuéllar fue elegido Secretario General de la ONU el 12 de diciembre de 1981, tras un proceso bloqueado por vetos en el Consejo de Seguridad.

Su designación, inesperada y sin campaña previa, puso fin al estancamiento y lo convirtió en el primer latinoamericano en ocupar el cargo. Asumió el 1 de enero de 1982 y lideró la organización hasta 1991, mediando en crisis como Malvinas, Irán-Irak, Líbano y El Salvador.

Su estilo discreto, técnico y eficaz consolidó su prestigio internacional y lo dejó como una de las figuras diplomáticas más respetadas de su tiempo.

12 de diciembre - Día Internacional de la Neutralidad

La conmemoración de la neutralidad el 12 de diciembre reafirma la importancia de mantenerse fuera de conflictos armados y fomentar acciones diplomáticas que prioricen la estabilidad y la paz entre naciones. (Freepik)

El 12 de diciembre se conmemora el Día Internacional de la Neutralidad, establecido en 2017 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, a propuesta de Turkmenistán.

Esa fecha honra la decisión de mantenerse al margen de conflictos armados y promueve el respeto a la soberanía, la integridad territorial y la solución pacífica de disputas.

La neutralidad también se entiende como un marco para la diplomacia preventiva, la mediación y la cooperación humanitaria, herramientas esenciales para preservar la paz global y fomentar relaciones internacionales equitativas.